Definitivo: Blink-182 se baja de Lollapalooza Chile 2023 y lo reemplaza Twenty One Pilots

Blink-182 se ha visto obligado a cancelar todas las presentaciones en Sudamérica y México debido a problemas de salud de uno de sus integrantes. Esto incluye su presentación en Lollapalooza Chile, pactada para el 19 de marzo.

La caída del grupo fue confirmada en las redes sociales del festival con un video grabado por el guitarrista Tom DeLonge, en el cual manifestó su tristeza por la situación. Sin embargo, confirmó que la banda que regresará y actuará en la próxima edición del festival, a realizarse en 2024.

Con el anuncio, se acaba la incertidumbre que se mantenía con respecto a la aparición de la banda en el evento. Su baterista Travis Barker sufrió una lesión en los ligamentos del dedo anular derecho a principios de febrero que puso en jaque su aparición en el festival. “Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, indicó en una publicación. Tras algunos días de reposo volvió a sentir dolores en la extremidad, lo que motivó la decisión final de operarse. El baterista aún se encuentra recuperándose y eso habría impedido su paso por las fechas latinoamericanas.

Por la noticia, la organización de Lollapalooza Chile ha informado que las personas que hayan comprado entradas para el día domingo del festival, en sus modalidades General o Lolla Lounge, podrán solicitar un cambio de día o la devolución total de su dinero. Esto se podrá hacer a través del sistema Puntoticket, y no aplica para el abono de tres días. Quienes deseen cambiar el pase domingo por otro día del festival podrán solicitarlo desde el 4 al 11 de marzo de 2023.

En su reemplazo, se ha anunciado al grupo Twenty One Pilots, para presentarse el mismo domingo 19 que estaba agendado Blink-182. El dúo conformado por Tyler Joseph y Josh Dun vuelve al festival luego de haberse presentado en las ediciones del 2016 y 2019, en esta última como headliner, y se refirieron a sus nuevos conciertos a través de sus redes sociales. “Nos pidieron a Josh y a mí que llenáramos un espacio en cinco festivales en América del Sur y uno en México. No muchas cosas podrían sacarnos del tiempo de inactividad, pero la oportunidad de tocar para algunos de los mejores fanáticos de la música en el mundo es definitivamente una de ellas. Nos sentimos honrados y le daremos”.