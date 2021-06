El cautiverio feliz de Twenty One Pilots

La ascendente y meteórica carrera musical de Twenty One Pilots supone un desafío y algo de desconcierto para un auditor de la generación X. El dúo de Ohio formado por Tyler Joseph y Josh Dun hace una década inventó un mundo con sus propias reglas donde todo cabe y las etiquetas estilísticas se vuelven irrelevantes, en sintonía con la moral Spotify de las listas y el shuffle.

Son, sin duda, un grupo de rock, pero también una banda de vocación popera y experimentación electrónica, con predilección por el piano, los quiebres rítmicos y una aproximación casi inocente al hip hop que recuerda al one hit wonder británico de los 90 White Town.

“Hubo gente al principio que estaba muy confundida al tratar de decidir qué éramos como banda. Nos trataron de encasillar pero no pudieron porque la música que hacemos sin duda se siente como rock, pero también tiene algo de pop y de rap. Siempre hemos disfrutado esta posibilidad de fusionar todo lo que nos gusta y esa es probablemente la razón de por qué nuestros discos siguen sonando distintos entre sí”, comenta Dun (32), uno de los bateristas con más carisma y estamina de la música anglo de los últimos años, sobre la camaleónica apuesta de su proyecto. Y aunque no son los primeros que no se acomplejan para revolver los estilos, pocos lo habían logrado con su nivel de éxito, con hitos en los ránkings que en el último lustro los igualan a los Beatles, Elvis y U2.

El sexto y más reciente trabajo del dúo, Scaled and icy, vuelve a descolocar y triunfar. Grabado en pandemia y a larga distancia -Dun vive en un estado y Joseph en otro-, el sucesor del oscuro Trench sorprende con una colección de canciones efervescentes, radiales y luminosas pensadas como antídoto para el encierro, que en ciertos pasajes recuerdan a Toto, Electric Light Orchestra y el funk de los 70. Según han contado, con este LP por primera vez sus padres entendieron la música que hacen.

“Conversamos sobre este tema mientras trabajábamos en Scaled and icy, de la idea de hacer algo más luminoso que Trench. Y creo que ambos estuvimos de acuerdo en que era algo importante en ese momento hacer algo así, por las cosas que estaban pasando mientras lo creábamos”, dice el músico.

“El disco aborda temas que hemos explorado antes pero la sensación que te deja cuando lo escuchas, esperamos, es que te lleve a un lugar un poco más feliz de lo que fue el 2020”, agrega.

La felicidad de Twenty One Pilots no mengua frente a una pandemia que los encontró en su mejor momento y como protagonistas de diversos festivales. Si en 2016 debutaron en Chile como promesa en Lollapalooza, tres años después volvieron como plato fuerte al Parque O’Higgins.

“Cuando todo esto empezó ya teníamos varios hitos importantes completados, por así decirlo. Ya habíamos sacado el disco anterior y aunque perdimos algunos shows no teníamos una gira completa o un álbum que seguir mostrando por mucho más tiempo. Además, Tyler tuvo un hijo, yo me casé, así que en cierta forma esto ha sido como una luna de miel de un año y medio. Yo nunca pediría que hubiese otra pandemia, pero si tuviera que elegir un momento para que ocurriera probablemente sería el mismo en que sucedió”, dice el optimista Dun.