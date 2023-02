Travis Barker de Blink 182 deberá operarse la mano y extiende la incertidumbre en Lollapalooza Chile

El baterista de la banda Blink 182, Travis Barker, publicó en las redes sociales una serie de fotografías donde se puede apreciar la lesión que sufrió en uno de sus dedos. Por ello, señaló que este martes deberá someterse a una intervención quirúrgica a fin de corregir el problema que hasta ahora, mantiene en ascuas la presencia de la banda como headliner de Lollapalooza Chile 2023.

Barker, de 47 años, sufrió una lesión en los ligamentos del dedo anular derecho. “Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, indicó en una publicación. Tras algunos días de reposo volvió a sentir dolores en la extremidad, lo que motivó la decisión final de operarse.

La presencia de Blink 182 en Lollapalooza Chile es todavía una incógnita. Fuentes consultadas por Culto señalaron que hasta ahora no hay claridad sobre la situación, aunque se esperar resolverla en los próximos días a consideración de que el evento se desarrollará entre el 17 y el 19 de marzo.

Como contexto, en este tipo de casos las productoras suelen manejar planes alternativos para suplir la baja del artista y además se activan seguros que van cubriendo varios aspectos que permitan, de alguna forma, compensar parte del gasto.