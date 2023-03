¿Quiénes ganarán los premios Oscar 2023? Un modelo matemático lo predice

Ben Zazumer, matemático de Harvard y autor del libro Oscarmetrics: the math behind the biggest night in Hollywood, lleva más de diez años desarrollando y aplicando un modelo matemático para predecir los ganadores de los Premios Oscar. Este año, para la ceremonia que se desarrollará este domingo 12, lo ha aplicado nuevamente.

Su modelo utiliza datos de casas de apuestas e información sobre los galardones obtenidos por los nominados en otros certámenes, enfatizando aquellos con historial de repetirse en la ceremonia de la Academia. En la última cita de 2022, logró predecir correctamente a los ganadores de 19 categorías.

Según los resultados publicados este martes por el matemático, el modelo da por segura la victoria de Todo en todas partes al mismo tiempo en las categorías de Mejor película, Mejor director (Daniel Kwan y Daniel Scheinert) y Mejor actor de reparto (Ke Huy Quan).

La predicción es más compleja en la categoría de Mejor actor, calculando probabilidades muy estrechas para Austin Butler y Brendan Fraser . Sin embargo favorece al actor de Elvis, debido a los reconocimientos que recibió en los premios Bafta y los Globos de Oro.

El galardón por Mejor actriz se lo llevaría Cate Blanchett por su papel en Tár. La competencia estaría más apretada en la categoría de Mejor actriz de reparto; el modelo calcula probabilidades de ganar muy estrechas para Angela Bassett (Black panther: wakanda forever), Jamie Lee Curtis (Todo en todas partes al mismo tiempo) y Kerry Condon (Los espíritus de la isla), pero finalmente se decide por Bassett.

Los cálculos sitúan a Mejor guión original como la competencia más estrecha del certamen hollywoodense: con casi la misma probabilidad porcentual entre Todo en todas partes al mismo tiempo y Los espíritus de la isla, el modelo finalmente se decide por la primera. Hay mayor seguridad en la categoría de guiones adaptados; el modelo predice una victoria casi segura para los guionistas de la cinta Ellas hablan.

En Mejor documental, categoría notoriamente difícil de predecir, el modelo da una leve ventaja a Navalny por sobre Volcanes. Lo mismo ocurre en Mejor película internacional; con estrechas probabilidades entre la cinta alemana Sin novedad en el frente, la belga Close y la trasandina Argentina, 1985; el modelo finalmente se decide por la alemana. Esta cinta también recibiría el galardón por Mejor dirección de fotografía.

En cuanto a los reconocimientos musicales, la favorita del certamen RRR triunfaría en Mejor canción original, con su canción Naatu naatu. En tanto, el premio por Mejor banda sonora original iría para Babylon, la fascinante cinta sobre el Hollywood de los años 20 dirigida por Damien Chazelle.

Para el resto de las categorías, el modelo predice los triunfos de Avatar: El camino del agua (Mejores efectos visuales) y Pinocho de Guillermo del Toro (Mejor película animada). Top Gun: Maverick solo aseguraría un galardón por Mejor sonido, y Los Fabelman terminaría siendo la gran ignorada de la noche, sin recibir premios. Solo queda esperar al domingo para ver si estos pronósticos estadísticos se cumplen.