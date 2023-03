Los 5 documentales nominados en los próximos Premios Oscar (y donde verlos)

Hermanos que se dedican a la conservación de una especie; la pasión de una pareja por los volcanes; los intentos de un político por investigar los atentados contra su vida del gobierno al que se opone; el activismo de una fotógrafa contra un gigante farmacéutico y un orfanato asechado por la guerra son los temas explorados por los documentales que este domingo competirán por un reconocimiento de la Academia en los Premios Oscar.

Ya galardonados en otros certámenes alrededor del mundo, los productores de cada obra se reunirán en Los Ángeles a la espera de recibir mayor reconocimiento de la industria del cine. Algunas ya se pueden mirar en las plataformas de streaming disponibles en nuestro país.

Todo lo que respira

Habiendo recibido anteriormente el mayor reconocimiento del género en los festivales de Sundance y Cannes, este documental dirigido por el filmógrafo indio Shaunak Sen sigue a dos hermanos que dedican sus vidas a la protección del milano negro, un majestuoso pájaro esencial para el ecosistema de Nueva Delhi que corre peligro debido a la contaminación ambiental de la ciudad. La cinta sigue los intentos de los hermanos de salvar a la especie, y pinta un retrato emocionante sobre la coexistencia entre especies.

El documental está disponible en las plataformas HBO Max y Movistar Play.

Volcanes: la tragedia de Katia y Maurice Krafft

El único amor comparable al de Katia y Maurice Krafft, pareja de físicos y geólogos, era el que sentían por los volcanes. Juntos recorrieron todo el mundo persiguiendo erupciones de las montañas de fuego y documentando sus descubrimientos en una docena de libros y cintas. Fue dentro de este interés por la vulcanología en la que encontrarían su fin, contado anteriormente en películas como Dentro del volcán. Volcanes cuenta una historia diferente, enfocándose en la especial relación entre los dos.

El documental puede verse dentro de plataformas Disney+ y Movistar Play.

Navalny

La cinta dirigida por Daniel Roher (Once Were Brothers: la historia de the Band) sigue a Alexei Navalny, político ruso opositor al gobierno de Vladimir Putin. En agosto de 2020, Navalny sufrió un intento de asesinato con un agente nervioso, método asociado a los servicios secretos del país para aplastar a las figuras de oposición o periodistas, y la cinta sigue sus intentos por investigar a los responsables desde el extranjero hasta que un día, pese al riesgo de ser detenido inmediatamente, decide volver a su país.

El documental está disponible a través de HBO Max.

La belleza y el dolor

Este documental, dirigido por Laura Poitras (quien ya ganó anteriormente un reconocimiento de la Academia por el documental sobre Edward Snowden, Citizenfour) sigue a la reconocida activisa Nan Goldin y sus intentos por hacer que los Sacklers, la millonaria familia estadounidense dueña del gigante farmacéutico Purdue Pharma, rindan cuentas por su rol en la crisis norteamericana de la adicción a los opioides. La cinta presenta sus intentos por encontrar justicia por medio del grupo activista P.A.I.N., el cual ella fundó para pedir que el gigante farmacéutico financie programas de rehabilitación.

El documental estará disponible para verlo por HBO Max a partir del 18 de marzo.

Una casa hecha de astillas

Estrenada un mes antes de que detonara la invasión rusa a Ucrania, el documental presenta las historias de un orfanato especial para niños separados de sus hogares, a la espera de las decisiones judiciales de custodia. El personal hace todo lo posible para que el tiempo que los niños pasen allí sea seguro y comprensivo, a pesar de estar cerca del frente de guerra con Rusia.

La cinta aun no está disponible para verla en Chile. Sin embargo, el mes pasado llegó a plataformas como Amazon Prime Video y Apple TV en Estados Unidos, por lo que se espera que su estreno en nuestro país por la mismas plataformas ocurra pronto.