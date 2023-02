Sin Novedad en el Frente se impone en los Premios Bafta 2023

Este domingo se dieron a conocer a los ganadores de la 76° edición de los Premios Bafta. Bajo la conducción de Richard E. Grant y con la presencia de las principales figuras del cine del último año, se galardonó a Sin novedad en el frente como gran triunfadora de la ceremonia.

Nueva encarnación de la novela de Erich Maria Remarque, la cinta alemana de Netflix se adueñó de siete reconocimientos, incluyendo Mejor película, Mejor director, Mejor guión adaptado y Mejor película de habla no inglesa. Curiosamente, el realizador Edward Berger festejó a pesar de que no compite en la categoría de dirección de los Oscar.

Colin Farrell and Brendan Gleeson in the film THE BANSHEES OF INISHERIN. Photo Courtesy of Searchlight Pictures. © 2022 20th Century Studios All Rights Reserved.

Su victoria le da un impulso importante en la temporada de premios, aunque el antecedente reciente obliga a la prudencia: sólo en tres de las ultimas diez ocasiones han coincidido la ganadora del Bafta a Mejor película con la ganadora de los Oscar. Y la carrera actual está especialmente abierta, luego de que varios títulos hayan acumulado triunfos en las últimas semanas: Los Fabelman (Globos de Oro), Los espíritus de la isla (Globos de Oro) y Todo en todas partes al mismo tiempo (Critics’ Choice Awards, Premios del Sindicato de Directores).

En la principal instancia del cine británico llamó la atención que, pese a sumar cuatro distinciones, Los espíritus de la isla no pudo llevarse el galardón mayor. Tampoco celebró en Mejor actor, que quedó en manos de Austin Butler y su interpretación del Rey del Rock en Elvis (que festejó cuatro veces durante la gala). En tanto, Cate Blanchett celebró como Mejor actriz y continúa alimentando sus posibilidades para la próxima edición de los Premios de la Academia.

Sebastián Lelio, nominado a Mejor película británica por El prodigio, no ganó en su categoría. Tampoco Claudio Miranda, director de fotografía de Top Gun: Maverick, superado en su apartado por Sin novedad en el frente.

Revisa el listado de ganadores a continuación:

Mejor película

Sin Novedad en el Frente

Mejor director

Edward Berger – Sin Novedad en el Frente

Cate Blanchett poses with her award for Best Leading Actress for 'Tar' during the 2023 British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Film Awards at the Royal Festival Hall in London, Britain, February 19, 2023. REUTERS/Henry Nicholls

Mejor actriz

Cate Blanchett – Tár

Mejor actor

Austin Butler – Elvis

Mejor actriz de reparto

Kerry Condon – Los Espíritus de la Isla

Mejor actor de reparto

Barry Keoghan – Los Espíritus de la Isla

Mejor guión original

Los Espíritus de la Isla

Austin Butler poses with his award for Best Leading Actor for 'Elvis' during the 2023 British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Film Awards at the Royal Festival Hall in London, Britain, February 19, 2023. REUTERS/Henry Nicholls

Mejor guión adaptado

Sin Novedad en el Frente

Mejor película de animación

Pinocho de Guillermo del Toro

Mejor documental

Navalny

Mejor película de habla no inglesa

Sin Novedad en el Frente

Mejor casting

Elvis

Mejor fotografía

Sin Novedad en el Frente

Mejor diseño de vestuario

Elvis

Mejor montaje

Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo

Mejor maquillaje y peluquería

Elvis

Mejor música de película

Sin Novedad en el Frente

Foto: Allyson Riggs

Mejor diseño de producción

Babylon

Mejor sonido

Sin Novedad en el Frente

Mejores efectos visuales

Avatar: El Camino del Agua

Mejor película británica

Los Espíritus de la Isla

Mejor guionista, director o productor británico novel

Aftersun – Charlotte Wells

Mejor cortometraje británico de animación

The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Mejor cortometraje británico

An Irish Goodbye

Premio a la estrella emergente

Emma Mackey