Post Malone vuelve a Chile con show en Estadio Bicentenario de La Florida

El rapero neoyorkino Post Malone vuelve a Chile. Así al menos reza el anuncio que en el día de hoy se efectuó desde la productora DG Medios. El artista se presentará en el Estadio Bicentenario de La Florida para el próximo 29 de agosto de 2023. Esto, ad portas de su nuevo álbum, Austin.

Post Malone vendrá en el marco de su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying, la que ha tenido una exitoso recibimiento en Estados Unidos y Canadá.

Este será la segunda vez que Post Malone visita el país luego de presentarse en la edición de Lollapalooza Chile 2019.

La venta de entradas comenzará el próximo lunes 3 de julio a las 11.00 horas con una preventa especial del 20% de descuento exclusiva para los clientes Entel o pagando con tarjetas Scotia.

La venta general comenzará el próximo miércoles 5 de julio a las 11.01 horas y ese día todos podrán comprar entradas para el concierto mediante el sistema Ticketmaster.