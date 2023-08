Ceaese envolvente: así suena la primera canción urbana chilena en Dobly Atmos

Siempre inquieto, el chileno Ceaese marca un nuevo hito en su carrera y en la música urbana local, con el lanzamiento de Nae, el primer sencillo de música urbana que se encuentra disponible en Dolby Atmos, una tecnología que habitualmente se escucha en las salas de cine, pero que se ido incorporando a la industria musical.

Ceaese trabajó la canción junto a los productores Pablo Feliú y Swift 047, este último un destacado beatmaker. En la canción, el hombre de Te quiero ver se jugó por un beat más cercano a la música electrónica, siguiendo la linea de su lanzamiento anterior, Shock.

Ceaese

“Para mí el house y el mínimal es lo que más me llama la atención -dice Ceaese a Culto-. Eso es lo que yo llegué transmitiendo el día que me junté con Swift que el productor del beat, una persona joven que no es de la capital. La primera vez que escuché un beat del loco fue como ¿qué es esto?¿quién eres? Quiero colaborar contigo”.

Ceaese cuenta que dese hace un tiempo mantiene un interés por publicar material cercano a ritmos como el house. Incluso detalla que creció escuchando nombres como The Chemical Brothers, Fat Boy Slim y Prodigy. “Yo cuando chico a los 12 años me hacía el peinado de Prodigy. Me pelaba y me dejaba los cachitos. Y no solo eso, o sea, la escena chilena también tiene lo suyo. La electrónica es bacán y ahora poder mezclarlo, pelar el cable y ponerle rap encima, para mí es todo”.

Uno de los invitados a Nae fue Kidd Voodoo, uno de los nombres promisorios de la escena urbana chilena, aunque, tal como Ceaese comparte una inquietud por mezclar estilos. “A él escucho desde Te quiero ver, desde Dámelo por esos tiempos de su música -detalla-. Y nos conocemos desde hace un añom un poco más y el junte se dio muy natural. Siempre conversábamos en los backstage la idea de hacer una canción. Y ahora se dio”.

La posibilidad de trabajar la canción para el formato Dobly Atmos, se generó a través de Christopher Manhey, productor musical pionero en el país y Latinoamérica en trabajar música en ese formato, por ejemplo para artistas como Los Jaivas, Dënver, entre otros. Parte de su tiempo trabaja en el estudio La Salitrera, el mismo en que trabaja Ceaese, por lo que el contacto se dio muy fluido.

El Dobly Atmos es una tecnología envolvente, es decir, puede distribuir el sonido desde varias direcciones, incluso desde arriba y abajo, a diferencia del stéreo convencional. Además tiene la capacidad de adaptarse al dispositivo de audio que se emplee para escucharlo. Culto asistió a una sesión de escucha del single en un estudio preparado para la ocasión y la experiencia es notable; el sonido gana en relieve y genera efectivamente una sensación envolvente que potencia el beat de vocación pistera.

Ya existe música en ese formato disponible en plataformas como Apple Music y Tidal. Ceaese recuerda que la primera vez que escuchó el tema en un estudio de audio profesional con el Atmos “quedé loco, o sea, yo entendía lo que iba a escuchar, pero ya escucharlo es diferente”.

Este lanzamiento es parte de un nuevo Ep que el músico proyecta a futuro. “Es un proyecto que se llama Orión y es un EP. O sea, ya vengo de Utopía con 15 canciones, Tigre, con 18 canciones...así que voy a hacer un EP. Todavía no sabemos cuando lanzarlo”.

Escucha Nae a continuación