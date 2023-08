Fabrizio Copano a fondo: “Jamás es mi intención herir”

Fabrizio Copano realizó una curiosa invitación a fines de julio: a través de Instagram, convocó a todas las personas que alguna vez les han dicho que tienen un parecido físico con él, para que participen en una “performance especial” que sería parte de sus shows programados para este viernes 4 y sábado 5 de agosto en el Teatro Caupolicán.

Cuenta que llegaron más de un centenar de interesados en sumarse al espectáculo. “Hay algunos que no se parecen en nada, pero mejor aun”, dice el comediante a Culto. “Hay de todas las edades. Hay niños, hay ancianos. Es variopinto. Hombres, mujeres, por supuesto”.

Foto: Devdi Missene/ La Tercera

El humorista acaba de llegar al país desde Nueva York, donde reside junto a su familia. Será una estadía breve, de menos de una semana, donde el eje principal es su doblete de shows en el recinto de calle San Diego (últimas entradas disponibles en Puntoticket).

Copano detalla que incorpora nuevas experiencias personales y situaciones del acontecer nacional, conservando el formato que mostró en su último paso por el Festival de Viña. “Yo digo que es como una suerte de encore de la rutina anterior, sin obviamente ser los mismos chistes; son todos chistes nuevos. Pero la idea es cerrar los cabos que quedaron sueltos en esa rutina”, señala.

La idea de una conclusión se manifiesta en un sentido más amplio. “Tiene que ver con cerrar una etapa. Estamos abandonando una versión y empezando una nueva. Hay toda una idea audiovisual con eso, con cerrar esta etapa, que parte en Canal Copano y termina en el Caupolicán”.

El balance de su última actuación en la Quinta Vergara fue abrumadoramente positivo, pero también dejó controversias. La principal estuvo vinculada a Pailita. El cantante urbano se habría molestado con las bromas que lanzó durante su presentación, iniciando una suerte de “round” que se extendió incluso una vez terminado el espectáculo.

“Yo doy un poco por cerrado ese capítulo. Jamás es la intención herir, menos a Pailita, que no tengo nada contra él”, dice. Luego agrega: “La exposición pública es un lugar difícil y uno de a poquito se va acostumbrando y entendiendo que esto es como un teatro donde uno es un personaje”.

“Tampoco te diría que he hecho un análisis de mi vida con perspectiva. Porque la verdad me parece que todos los que estamos en cualquier tipo de espacio público, tenemos un montón de beneficios y esos beneficios vienen con algunos peros, que uno con los tiempos va sabiendo administrar mejor. Algunos nunca aprenden, pero la mayoría sí aprende”, argumenta.

El humorista ejemplifica su punto con otra decisión de libreto que tomó en febrero pasado. “En esa misma rutina de Viña estaba nombrado el Kiwi y justo él había perdido la pega. Una persona que trabaja con él me contó que sufría una depresión bien grave. Y no se nombró al Kiwi. Ninguna de estas cosas es escrita ni pensada para destruir la autoestima de nadie. De hecho, uno como que se sube a lo que está en el ambiente. No es que uno inventa. No es que uno calumnie o saque del bolsillo una acusación que no es pública. No es una denuncia. (Aunque) siempre uno está pensando en eso. Yo creo que es inevitable no pensarlo. Bueno, a menos que sea Robert De Niro. No pienso en Robert De Niro, porque está en otra esfera”.

Cambios y Times Square

Copano también analiza las consecuencias de “un verano muy explosivo”. Esa temporada incluyó el Festival de Viña y The Late Late Show with James Corden, el exitoso programa de televisión en que estuvo en enero.

“Yo creo que se asentó un poco más mi carrera acá. Se paró de una manera más estable, por así decirlo”, explica sobre el impacto en suelo nacional. En Estados Unidos hubo dos hitos: firmó con WME, una de las agencias de talentos más importantes de esa industria, y se convirtió en una figura regular del Comedy Cellar, el recinto más emblemático de la comedia neoyorquina. Hoy está en medio de una gira que pasará por Miami, San Francisco, Filadelfia, San Diego, Chicago y otras ciudades.

Copano puso un "obituario" de Checho Hirane en el Times Square de Nueva York.

En la Gran Manzana también protagonizó una performance que se hizo viral: llegó hasta Times Square para desplegar una imagen de Checho Hirane con el mensaje “nunca te olvidaremos”. Anteriormente, Copano ya había “matado” al humorista y comentarista político, pero decidió revivir el capítulo debido a que la figura de radio Agricultura volvió a referirse a él y a su hermano Nicolás.

El ex Club de la Comedia recurrió a una aplicación en que, a cambio de US$ 40, se puede desplegar una imagen en Times Square durante 15 segundos. Acudió a ese concurrido punto de la ciudad acompañado de un amigo y una cámara con un micrófono, con el fin de que la performance fuera parte de su podcast Escápate de tu Casa.

“No es nada más que una travesura divertida y no tiene ningún otro fin ni otras capas que leerle”, indica. “Me da mucha risa que él crea que lo queremos ‘matar’. Me causa más risa en lo que se transforma algo así, tan estúpido, en la cabeza de alguien que también se dedica al humor, pero que obviamente no le ve el humor a nada”.

Con eso da por cerrado su intercambio con Hirane. Por ahora. “Quién sabe si (a futuro) logro proyectar su cara en la Luna. Tendría que ser algo más espectacular. El desafío no está en que sea cruel. El desafío está en que sea más grande, más absurdo”.