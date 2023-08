Los Colonos representará a Chile en los Oscar y La Memoria Infinita irá por los Goya

Los miembros de la Academia de Cine de Chile han entregado sus preferencias. Los colonos, dirigida por Felipe Gálvez, será la película que representará al país en la carrera por la próxima edición de los Oscar, según el anuncio recién liberado por la institución que agrupa a 350 profesionales del medio local.

La cinta, una aproximación en clave western al genocidio del pueblo selk’nam a inicios del siglo XX, fue la más votada entre los integrantes del organismo, que la escogieron por sobre El conde, de Pablo Larraín; El vacío, de Gustavo Graef Marino, y Punto de encuentro, de Roberto Baeza.

También se impuso a La memoria infinita, el nuevo documental de Maite Alberdi. Pero, por su parte, el trabajo más reciente de la directora de Los niños (2016) fue seleccionado como la carta nacional para los Premios Goya, que celebrarán su 38° edición el 10 de febrero de 2024. La realizadora ya cuenta con dos experiencias previas en el evento, en 2016 y 2021, gracias a las candidaturas que obtuvieron La once y El agente topo a Mejor película iberoamericana.

Carolina Arredondo, ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, señaló: “Es muy importante estar en la carrera por una nominación en dos de los premios más importantes a nivel mundial, con dos producciones tan distintas entre sí. Por un lado, la colonización en la Patagonia chilena y el genocidio del pueblo selk’nam; y por otro, la tremenda historia de amor entre Paulina Urrutia y Augusto Góngora, y cómo enfrentaron un diagnóstico tan duro como el Alzheimer. Quiero felicitar a todas las personas, las y los trabajadores y creadores que fueron parte de estas producciones”.

La Academia detalló que en esta ocasión se registró una convocatoria histórica: un 67% de sus miembros participó por la película para el Oscar y un 70% por el Goya. Este es el cuarto año en que la elección de ambos títulos se decide mediante el proceso de votación organizado por la entidad –con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio– y el tercer año consecutivo en que se opta por enviar largometrajes diferentes a cada una de las instancias. Por ejemplo, en 2022 Blanquita, de Fernando Guzzoni, emergió como la representante para los Oscar y 1976, de Manuela Martelli, hizo lo propio en los Goya.

Las otras cintas que estaban en el listado para competir por los máximos galardones de España eran Brujería, de Christopher Murray; La vaca que cantó una canción hacia el futuro, de Francisca Alegría, y Notas para una película, de Ignacio Agüero.

Foto: Pablo Larraín / Netflix © 2023

En 2013, gracias a No, Pablo Larraín se transformó en el primer cineasta nacional en conseguir una candidatura a Mejor película de habla no inglesa en los Oscar con una producción chilena. Sin embargo, en esta ocasión su nuevo filme –una sátira en torno a Augusto Pinochet que realizó con Netflix y que debutará en el Festival de Venecia el jueves 31– no contó con el respaldo de los integrantes de la Academia de Cine de Chile, que accedieron a ella de manera anticipada.

Cada año participan casi un centenar de países en la competencia por la estatuilla dorada, pero sólo cinco logran una nominación a la categoría (hoy llamada Mejor película internacional). Además de No, el único otro antecedente de la industria local data de 2018, cuando Una mujer fantástica, dirigida por Sebastián Lelio y producida por Larraín, se apoderó del reconocimiento. La fecha de la siguiente ceremonia de los Oscar es el domingo 10 de marzo de 2024.

La ruta de las elegidas

Coescrita por Felipe Gálvez y Antonia Girardi, Los colonos tuvo su estreno mundial en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes 2023, un apartado del certamen en el que hace 12 años no se seleccionaba a un largometraje chileno.

La película fue recibida con elogiosos comentarios y alzó el premio Fipresci, galardón que concede la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica a los mejores títulos en competencia. Allí, en Francia, se selló el acuerdo para que Mubi se encargue de la distribución de la cinta en Estados Unidos y Reino Unido, territorios clave para alcanzar sus objetivos en los Oscar.

“Es un gran honor para mí saber que Los colonos ha logrado cautivar a la Academia de Cine de Chile. Siento una gran responsabilidad al representar a nuestro país en un año tan importante como éste, de grandes películas y grandes cineastas, que muestran la diversidad y calidad de nuestra cinematografía”, indicó Gálvez.

El filme –una coproducción entre ocho países que se filmó en 2022 en el extremo sur– ya confirmó que durante las próximas semanas se proyectará en los festivales de Toronto, San Sebastián y Nueva York, y alista su hoja de ruta para intentar conseguir la nominación a los galardones más codiciados de Hollywood.

“Los colonos es una película dura, pero necesaria que nos hace recordar lo que por siglos se ha tratado de callar; sin eufemismos pero con el mayor de los respetos a quienes han sido sistemáticamente borrados de la historia”, agregó el director.

En tanto, Maite Alberdi intentará conseguir su tercera candidatura a los Goya con su quinto largometraje, un conmovedor estudio del matrimonio de Augusto Góngora y Paulina Urrutia. Esta vez sus posibilidades llegan impulsadas por un caluroso debut en el Festival de Sundance y el aval de MTV Documentary Films, firma que adquirió sus derechos en todo el mundo. Es mediante esa compañía que aterrizó en las salas de Estados Unidos y continuará su desembarco global.

Foto: MTV Documentary Films

“Es un honor ser la representante chilena, y será una gran responsabilidad trabajar para lograr la nominación de esta candidatura. Y esperamos seguir avanzando en nuestro camino a los premios”, planteó la cineasta, la primera mujer nacional –junto a la productora Marcela Santibáñez– en aspirar a los Oscar, en 2021. Un hito que eventualmente podría repetir, debido a que la categoría de Mejor documental no tiene los mismos requisitos que la de Mejor película internacional, aunque esa vez El agente topo contó con el doble respaldo de la Academia de Cine de Chile.

“Es la primera vez que un documental chileno logra un acuerdo de distribución mundial de la mano de un estudio, como equipo logramos ser el primer documental nominado al Goya hace unos años, y tenemos una nominación inédita al Oscar. Es necesario que nuestra industria siga creciendo, evolucionando, y mirando cómo operan los mercados que llevan años en esto, para que así, en conjunto, logremos resultados con impacto”, cerró.