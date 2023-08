Wes Anderson: el camino hacia uno de sus filmes más personales

Wes Anderson y Owen Wilson se conocen desde 1989, cuando cursaban su segundo año de estudios en la Universidad de Texas y les tocó compartir habitación. En ese momento establecieron una estrecha amistad a punta de largas charlas en torno a sus cineastas y actores favoritos.

Como ocurre entre artistas que se vuelven cercarnos, de amigos pasaron a ser colaboradores. Así dieron vida al corto Bottle rocket (1994) y al largometraje homónimo de 1996, la ópera prima de Anderson, coescrita entre ambos y protagonizada por Wilson junto a su hermano Luke. Trabajaron juntos en el guión dos veces más y el intérprete se transformó en parte indispensable de sus elencos, verdaderas compañías en que se suelen repetir gran parte de los mismos nombres.

Foto: Roger Do Minh/Pop. 87 Productions/Focus Features

Recientemente, el director de Los excéntricos Tenenbaums (2001) volvió a repasar la época en que sus caminos se cruzaron. Días en que compartían su amor por las obras de Sam Shepard, por el despliegue actoral de Marlon Brando, James Dean y Montgomery Clift, y por el cine de Elia Kazan. Aunque Anderson y Wilson no se juntaron esta vez, todas esas influencias de alguna manera inspiraron al realizador a crear Asteroid City, su más reciente cinta.

La película –ya en salas locales– no es exactamente lo que sus primeros adelantos sugirieron. En imágenes en blanco y negro, un presentador de televisión (Bryan Cranston) narra un documental sobre la creación de la obra Asteroid City y la historia de su autor, el dramaturgo Conrad Earp (Edward Norton). Vemos la trastienda de ese montaje en Nueva York y a sus actores lidiando con los desafíos de dar vida a sus personajes.

También vemos desarrollándose en una locación real el montaje que interpretan. La ficción se ambienta en una desértica localidad en 1955 y gira en torno a las familias que participan en una especie de feria de ciencias llamada Junior Stargazer. Hasta ese lugar se acerca un fotógrafo de guerra (Jason Schwartzman) junto a sus cuatro hijos, a los que les ha ocultado durante semanas una tragedia familiar. Por motivos diferentes, la actriz Midge Campbell (Scarlett Johansson) es otra de las personas que transita por ese punto junto a sus retoños.

El cineasta se extiende en múltiples direcciones: explora el estado de la sociedad estadounidense durante la posguerra, aprovecha las posibilidades estéticas que le ofrece el desierto (filmó en Chinchón, España, una localidad que descubrió gracias a Google Maps) e indaga en el mundo de los actores tras bambalinas para dedicarle una carta de amor al oficio de sus intérpretes.

Y, aumentando la apuesta que planteó en El gran Hotel Budapest (2014) y La Crónica Francesa (2021), se entretiene encuadrando la película en un dispositivo que a primera vista puede desconcertar. Pese a que propone un tejido complejo, el realizador mantiene sus insumos bajo control y ofrece uno de sus trabajos más lúcidos y maduros.

Al menos en Estados Unidos, los espectadores se acercaron en número considerable a verla y le dieron el fin de semana con mejores números de su carrera. Un espaldarazo para un director que cree fervorosamente en la experiencia de la pantalla grande.

The wonderful story of Henry Sugar. Foto: Netflix

De hecho, su debut en el streaming obedece a cuestiones estrictamente prácticas. Tras transformar El Superzorro (1970), de Roald Dahl, en su primer largometraje de animación, llevaba años intentando hacer lo mismo con varios relatos presentes en la colección Historias extraordinarias (1977), pero no logró dar forma a un guión que lo convenciera.

Cuando lo consiguió era casi demasiado tarde: los derechos los tenía Netflix, que en 2021 selló un millonario acuerdo con los herederos del autor. Anderson se entendió bien con la plataforma y pudo llevar a cabo el proyecto. El resultado lleva por título The wonderful story of Henry Sugar y es un corto de 37 minutos en que reúne a Benedict Cumberbatch, Ralph Fiennes y Ben Kingsley. No se verá en las salas, pero al menos debutará en septiembre en el próximo Festival de Venecia, donde el estadounidense recibirá un homenaje por su “contribución particularmente original a la industria cinematográfica contemporánea”.