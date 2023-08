Claudio Valenzuela de Lucybell: “No soy el cabrón de la banda, creo que soy el terco de la historia”

Pese a que lleva más de tres décadas en la música, Claudio Valenzuela todavía parece sorprenderse del interés que aún genera Lucybell. El grupo, completado por Eduardo Caces (bajo) y José Miguel “Cote” Foncea (batería) se prepara para celebrar en grande los 30 años de carrera con su primer show en solitario en el Movistar Arena este 18 de agosto. Un hito que corona un regreso a los escenarios que durante 2022 mantuvo al trío girando con una treintena de shows a lo largo del país.

“Yo creo que es un reconocimiento a la tenacidad, a la terquedad y además a la realidad, porque cada disco de alguna forma representa el momento en el cual estamos. Por eso cada uno tiene un sonido específico y son todos diferentes -detalla Valenzuela a Culto-. Esa realidad, hizo que durante la pandemia la gente se empezó a mostrar música. En los primeros conciertos de vuelta de todo esto lo que más nos sorprendió, es que vimos mucha gente muy joven cantando las canciones. Una nueva generación, por decirlo de una forma”.

Claudio Valenzuela Foto: Gonzalo Donoso

El show que tendrá a Consuelo Schuster, Manuel García y Álvaro Henríquez como músicos invitados, además dedicará un segmento a repasar el álbum Mil caminos, el proyecto grabado durante la pandemia en los Estudios del Sur, en que repasan parte de su repertorio en formato acústico. Además marca el inicio de una gira con el mismo nombre, que ya tiene fechas en Talca, Concepción, Rancagua, Antofagasta, Valparaíso, Buin, Temuco y Valdivia, en que incluirán un segmento dedicado a ese álbum.

“Era un disco que queríamos mostrar. En marzo del 2020 lo íbamos a presentar primero en Ciudad de México y luego en Santiago, teníamos una gira, etcétera. Pero llegó la pandemia, nos quedamos con eso y ya de vuelta al ruedo lo único que queríamos era rockear después de dos años de encierro”, dice Valenzuela.

Pero para sorpresa de la banda, los fans comenzaron a pedirles algo de ese material en sus presentaciones. Así decidieron montar una parte del show para ese trabajo. “Es un súper buen momento para mostrar este disco por primera vez en vivo. Vamos a tener invitados, algunos diferentes, estamos en eso. Pero la gente se va a sorprender muchísimo con eso”.

Ya que es una celebración de su trayectoria, ¿pensaron en llamar a alguno de los integrantes históricos para esta ocasión? nombres como Marcelo Muñoz, Francisco González o Gabriel Vigliensoni?

Hubo una época en la cual ya lo hicimos, trabajamos juntos y fue increíble (NdR: el EP Poderoso, 2013). Ahora estamos en este disco que tiene otra visión. Es el disco más colaborativo de todos, entre Andrés Pérez en los arreglos de los bronces, Sebastián Vergara en los arreglo de las cuerdas, Cuti Aste en teclados, que primero iba a tocar un par de temas y terminó tocando en el disco, creo que se formó una especie de simbiosis muy interesante. Hay nuevas energías entrando a este disco.

Y a propósito de los 30 años del grupo y sus cambios de formación, ¿cuál ha sido el momento más difícil que han enfrentado?

Han habido varios. Yo creo que los cambios de integrantes siempre fueron momentos complejos. Desde el primero, cuando se fueron Marcelo y Gabriel y decidimos ser un trío. Después se fue Francisco y ahí hubo tomar una decisión muy rápida, porque teníamos una gira en dos días. Pero ¿sabes qué? yo creo que fue la pandemia. En lo personal fue de muchos cambios y en un momento pensé en no volver a tocar más, dejar de hacer esto por un rato o más que por un rato. Pero creo que pasó algo mágico cuando empezamos a tocar de vuelta, aunque la gente no podíamos ver la cara porque tenía mascarilla. Pasó algo ahí que hizo que todo esto engranaje siga funcionando y de hecho estamos trabajando en temas nuevos. Esperamos mostrar esas cosas en algún momento.

Lucybell en los 90'. De izquierda a derecha: Gabriel Vigliensoni, Marcelo Muñoz, Francisco González y Claudio Valenzuela

¿Y los cambios que ha vivido la industria discográfica? Pasar desde las filas de una major a la era de internet y los sellos independientes...

En lo personal, he pasado por todas. Desde las compañías gigantes, con casa gigante, con presupuesto gigante para ir a cenar en un lugar gigante, ser prioridad territorial, a ser independiente de un momento a otro. Y lo primero que hicimos al ser independientes fue un disco, que es Primitivo. De ahí en adelante las cosas cambiaron para nosotros, con respecto a las compañías, con respecto a todo el manejo. Ahora el negocio está en otra parte y es interesante, porque nos ha tocado o a mí en lo personal, ver a los mismos personajes metidos en situaciones diferentes. Pero está bien, creo que mientras ayude a la música, que la gente pueda escuchar más música, todo bien.

¿Cómo se explica entonces que un grupo se haya mantenido por tanto tiempo, pese a todo?

Yo creo que hay música, insisto, siempre lo digo, si no hay música, no creo que siguiéramos juntos. En la forma en la cual nos comunicamos, en la forma en la cual nos expresamos entre nosotros, si existe esa comunicación, seguirá habiendo música. Y con la música, sigue existiendo la banda. Y eso es real, por eso es que cada disco es diferente, cada disco tiene una sonoridad, tiene un color, tiene algo específico que representa un poco lo que está pasando en ese momento también histórico en la banda. Entonces, quizás va por ahí un poco también esa verdad. Yo creo que la gente la siente y se mantiene en el tiempo.

Lucybell aparece en un momento en que surge una generación de bandas, como Chancho en Piedra, Los Tres, y de alguna forma lograron rápidamente un reconocimiento. ¿Cuánto les cambia la vida esa situación siendo los jóvenes que eran?

No creo que te cambia la vida, la verdad. Además, cada uno llevaba un tiempo tocando. Yo con Eduardo teníamos dos bandas antes de Lucybell y él no pudo entrar a Lucybell desde el principio. Tocamos durante cuatro o cinco años previo a sacar el primer disco, entonces había un fanbase, gente que sabía de la banda, que la escuchaba, que iba a los conciertos. Así fue creciendo de una forma muy interesante. Para cuando ya sacamos el disco, creo que la gente sabía en general sobre la banda. Pero es porque hubo un tiempo de trabajo tocando en vivo, que es lo que siempre recomiendo a todas las bandas, tocar tocar y tocar, donde sea. Eso es lo que te hace crecer y desarrollarte de alguna u otra forma.

Usted es el único integrante que se mantiene desde los inicios hasta ahora. ¿Se siente de alguna forma el “cabrón” de la banda? O al menos esa personalidad fuerte que mantiene los equilibrios ¿Cómo se ve dentro de esta historia?

No, no soy ese en lo más mínimo. Creo que soy el terco de la historia, esa sería la definición. Soy el terco que sigue y seguiré haciendo música hasta donde pueda. Yo creo que esto es un trabajo en equipo, hay una colaboración entre todos. No es que yo lleve una canción y está lista y vamos a tocarla. No, en esto hay un trabajo de equipo, y sin ese trabajo de equipo esto no existe, no tiene sentido.

En el último tiempo algunos músicos publicaron libros de memorias o de sus historias con la música. ¿Ha pensado en algún proyecto en esa línea?

Están esas ideas por ahí, creo que vamos a concretar, espero pronto, algunas cosas con las letras, con fotografías. Se trata de narrar la historia de una forma diferente porque sí, hay mucha historia. La idea está ahí, estamos trabajando en eso, pero en este momento estamos concentrados totalmente en lo que va a pasar con la gira Mil Caminos. Pero en medio de todo eso, el plan siempre está.