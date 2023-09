Un canto comprometido: Víctor Jara vuelve en formato ilustrado a 50 años de su muerte

Lo primero que Carlos Reyes y Rodrigo Elgueta pensaron al ver esa noticia, en 2009, era realizar una novela gráfica. “Podemos decir que la idea surge inmediatamente después de la exhumación en el cementerio general, del cuerpo de Víctor Jara, el 04 de Junio del año 2009. Por eso las primeras páginas de nuestro libro, narran ese día del año 2009″, comenta Rodrigo Elgueta a Culto.

La dupla, que también ha publicado trabajos como Los años de Allende y Nosotros los Selk’nam, se ha preocupado de recoger ciertos momentos de la historia y la memoria de la nación. Así surgió Víctor Jara, un canto comprometido. Una novela gráfica publicada por Reservoir Books, donde se narran las vivencias de la vida de Víctor Jara, de quien por cierto también se han publicado recientemente dos biografías, una escrita por Mario Amorós, y otra por Freddy Stock; además de un libro que recoge lo mejor de sus entrevistas.

El libro comienza con la recordada presentación del cantautor en Panamericana TV, de Perú, en julio de 1973, solo meses antes de golpe de Estado y de su asesinato. Después, un salto lleva a su funeral clandestino en el cementerio general, para luego pasar a 2009, con la exhumación del cadáver y posterior funeral popular que se le realizó.

“Los momentos escogidos funcionan como hilo conductor -comenta Carlos Reyes-. No usamos en realidad más que unos textos de la participación de Víctor Jara en la televisión peruana, más bien utilizamos esa imagen de él sentado con su guitarra y un foco que lo ilumina, porque nos pareció que lo situaba como en otro tiempo y en otro espacio y es desde ahí, que él nos comienza a contar la historia de su vida, nos invita a entrar en su mundo. Los momentos de su funeral y la exhumación son momentos duros que nos ayudaron a comenzar el relato desde el final para, desde ahí, reconstruir el pasado”.

También pasan por otros momentos quizás menos abordados de la vida del hombre de El cigarrito, como su reunión con el Che Guevara o la foto Éramos tan felices, tomada por Luis Poirot. “Siempre supimos que queríamos mostrar también aquellas facetas menos comentadas y conocidas de Víctor Jara, como su importante aporte al teatro chileno, por ejemplo -explica Reyes-. Creo que no solo a través de los grandes momentos, sino que también a través de ciertas pequeñas anécdotas puedes comprender al ser humano que habita esos instantes y que lo reflejan de cuerpo entero. El momento de la famosa foto de Luis Poirot era un hito indiscutible que debíamos abordar y para eso conseguimos el testimonio directo de don Luis que nos ayudó a reconstruir ese hermoso momento de primera fuente. Jara es una figura mítica y tratar de atisbarlo a través de instantes significativos, pequeños y también desde momentos emblemáticos y más conocidos es lo que intentamos hacer en esta novela gráfica.”

La foto Éramos tan felices, de Luis Poirot. Víctor jara aparece junto a Sergio Zapata, Bruna Contreras y Alejandro Sieveking.

Al consultarles qué fue lo más complejo del proceso, ambos aseguran que trabajar con un personaje tan icónico y reconocible, fue quizás lo más dificultoso, además del ingente volumen de información. “Desde el punto de vista del dibujo, fue decidir el nivel de iconicidad en el que iba a trabajar -responde Rodrigo Elgueta-. Si bien mi estilo de dibujo es realista, en Victor Jara cambié mi expresión gráfica a un nivel más sintético especialmente en los rostros. Esto lo decidí, con el total apoyo de Carlos, debido a que la historia tenía momentos muy impactantes, como un intento de evitar una hiperrealidad gráfica que podría ser muy fuerte, incluso para mí al narrar su homicidio en el camarín del estadio”.

“Sin embargo, quienes lean el libro, podrán observar que cada cierta cantidad de páginas, dibujo con lápiz grafito en un estilo más realista, algunos momentos que nos recuerdan que esta es una historia verídica. Siempre estuvo presente la necesidad de respetar la imagen y vivencias de todas las personas que aparecen en nuestro libro, junto a la maravillosa obra de Víctor Jara”.

Complementa Carlos Reyes: “En mi caso me pasó lo mismo que con las anteriores novelas gráficas que he hecho junto a Rodrigo Elgueta. Tienen un fuerte componente documental e histórico, la envergadura de ese proceso siempre me abrumó. Demasiada información. Tanto ha sido así que en los tres libros pensé que no iba a ser capaz de terminarlos. De algún modo, en un momento del proceso me paralicé. Creo que a ratos padezco la escritura del guión, porque en todos estos casos la investigación de hechos reales y una fuerte carga emotiva están en el centro de la obra. No es una queja, me gusta escribir para las imágenes de una historieta. Me gusta conmoverme y conmover a otras personas. Soy un privilegiado. El apoyo de Rodrigo como compañero de ruta para ayudarme a concluir estos procesos, siempre ha sido fundamental”.

Carlos Reyes (de pie) y Rodrigo Elgueta (sentado) © Lorena Palavecino/Penguin Random House.

¿Cómo fue escribir y dibujar sobre un personaje tan icónico y tan respetado en Chile?

Carlos: Una tremenda responsabilidad de no estar a la altura. Solo el público dirá si lo logramos. Yo estoy feliz y orgulloso de haberlo escrito el guion de un libro como este y sobre una persona a la que siempre he admirado y sobre todo porque el libro se publica en un momento tan significativo para Chile como es la conmemoración de los 50 años del golpe y en el que por fin, aunque de un modo vergonzosamente tardío, se ha hecho justicia en el caso del asesinato de Víctor Jara, algo por lo que su familia luchó durante años.

Rodrigo: Es un honor haber participado en este libro y tener la posibilidad de entregar una obra para el público de todas las edades, que recopila momentos excepcionales de la vida de Víctor Jara, narrados por medio del comic. Por ejemplo, cuando Víctor Jara conoce a Violeta Parra, ese día debería recordarse por la repercusión del encuentro de estos dos espíritus formidables que generaron una explosión creativa fundamental para la cultura de Chile y el mundo.

Víctor Jara

Hace pocos días, la Corte Suprema dictó sentencia definitiva contra siete exefectivos de Ejército involucrados en el asesinato de Víctor Jara. El tema, por supuesto, no deja indiferentes a los autores, y es Rodrigo Elgueta quien decide opinar: “Ha sido muy fuerte como se han desplegado los procesos judiciales que se han ido conociendo en estos días, relacionados con el homicidio de Víctor Jara, enmarcados en la conmemoración de los 50 años de su asesinato y que además coincide en la última etapa de nuestro libro y de otros que se han publicado en este periodo, como el de Mario Amorós o Freddy Stock. Hechos como el proceso de extradición de Barrientos desde EEUU a Chile, la sentencia definitiva de la Corte Suprema que condena a siete miembros del ejército en retiro por estos hechos y el suicidio de uno de ellos para evitar ir a la cárcel, han dado un contexto de mucha emocionalidad a este proceso doloroso, donde Chile recuerda y valora a un gran artista como es Víctor Jara”.

El libro Víctor Jara, un canto comprometido tendrá su presentación el próximo miércoles13 de septiembre a las 19.00 horas en la Librería del GAM (Alameda 227, Piso 2), junto a la periodista Andrea Moletto.