Víctor Jara a fondo: “Ser revolucionario de la canción no significa andar harapiento, ser muy flaco y vivir en un campamento”

A tono con su inquieta vida creativa, que lo tuvo primero como director teatral y luego como cantautor, Víctor Jara Martínez tuvo una constante relación con los medios de comunicación de su tiempo, los que de a poco fueron cubriendo su carrera. Ahí, solía explayarse de diferentes temas, no solo de lo artístico.

Lo cierto es que desde su primera entrevista, de 1965 con Las noticias de última hora, hasta una que le hicieran en Revista Ramona, publicada el martes 11 de septiembre de 1973, Víctor Jara siempre se mostró como un gran entrevistado. Locuaz, curioso y con buenas respuestas.

De esas entrevistas se tomaron algunos trozos, y ahora se publican en el libro El canto como respuesta, extractos de entrevistas a Víctor Jara, a través de la casa independiente Alquimia Ediciones.

Tomadas desde entrevistas en prensa, pero también desde charlas radiales e incluso apariciones en TV (como la legendaria aparición en Panamericana Televisión, de Lima, Perú, en julio de 1973), el volumen compila esas frases donde Víctor Jara de alguna manera le dio forma a su proyecto.

El editor del volumen, Felipe Reyes, comenta a Culto: “La idea del libro respecto a la selección es que nos interesaba ver a Víctor Jara en sus propias palabras, y poder conocerlo un poco más. Estaba todo el tema biográfico, como el libro de Mario Amorós -muy completo-, el testimonio de Joan Turner en Un canto inconcluso, hay libros sobre su actividad teatral, pero sentíamos que faltaba leerlo en sus propias palabras, que era una recopilación que no se había hecho”.

Reyes comenta la principal dificultad que tuvieron. “Curiosamente no hay muchas entrevistas a Víctor Jara, hay cosas que se han conservado anteriores a 1973. Fuimos a investigar a las Referencias Críticas de la Biblioteca Nacional y todo lo que hay son notas sobre Víctor Jara o sobre lo que se hizo después, en los 90. Hay muy poco”.

El volumen organiza los extractos en cuatro grandes temáticas: Inicios e infancia, Música y creación, Paternidad y familia, y Unidad Popular y Latinoamérica. Además, cuenta con un prólogo escrito por el músico José Seves, de Inti-Illimani Histórico, quien comenta un hecho interesante en su texto.

“Básicamente lo elegimos a él por la vinculación que tuvo con Víctor Jara, queríamos que fuera alguien que lo haya conocido. Nos pareció que era un cercano -comenta Reyes-. De hecho, en el prólogo comenta una información importante. Se quedó con unas notas de un trabajo de recopilación oral que Víctor Jara estaba haciendo en el sur, a lo Violeta Parra. Estaba trabajando en eso en el momento del golpe”.

Algunos extractos

Pero dejemos resonar la voz de Jara en algunos de los extractos seleccionados. “Mis padres trabajaban como inquilinos en un fundo de las cercanías de Chillán. Éramos seis hermanos. Cuando comíamos carne era una fiesta. Yo no sabía por qué, después supe. Los inviernos se prolongaban y no había bastante ropa para escapar del frío”.

“Siempre hubo en mi casa una guitarra y desde muy niño yo recuerdo haber tenido una vivencia muy fuerte de la música. Mi mamá tocaba, era ‘cantora’ como decimos los chilenos, y cada vez que tenía que ir a alegrar una fiesta o un velorio allá partía con el más chico de los seis que era yo”.

“Uno de mis entretenimientos fue el de palpar el instrumento aunque de él no sacara sonidos musicales especiales”.

“Me gustaría convertirme en tres para poder atender todas las actividades que me gustaría realizar. Me siento con fuerzas para ello, y esa sería mi mayor satisfacción. Por lo pronto, hago lo que puedo. Pero trato de hacerlo lo mejor posible”.

“Ser revolucionario de la canción no significa andar harapiento, ser muy flaco y vivir en un campamento. El compromiso es cuestión de principios, y uno no tiene compromiso si no adopta una posición ideológica en la vida”.

“Trato de ser consecuente con lo que digo. Profundizar ideológicamente estando siempre en contacto con trabajadores y tratando de pulir, cada vez más, mi material de expresión”.

“No sirve de nada aquel que se encierra entre cuatro paredes para cantar una canción de protesta, como tampoco el que se encierra entre cuatro paredes a construir pilares propios sobre el folclor. Aunque su intención sea honesta, está igualmente encerrado”.

“No hacemos negocio con la canción revolucionaria, porque si lo hiciéramos tendríamos auto último modelo, casa con piscina y llegaríamos a cantar en el festival de San Remo. Pero no somos ídolos. Nuestra actitud es totalmente opuesta”.

“Si hay una canción de contenido social quiere decir que el campesino o el chilote tienen conciencia social”.

“Lucho contra la vanidad personal y la egolatría, estos son los peores enemigos del mejoramiento humano”.

“El matrimonio es la cosa más maravillosa del mundo...cuando dos seres humanos se aceptan como son y se integran totalmente. Pero es difícil, sí, es difícil”.

“En mi día ideal estaría todo el día en la casa, no habría fuerza que me hiciera salir. Me dedicaría a trabajar en el jardín, a hacer aseo, a contemplar muchas cosas que por falta de tiempo no puedo contemplar ahora...A jugar con mis hijas”.

“La injusticia y el engaño deben terminar. La larga y humillante esclavitud de Latinoamérica camina irreversiblemente hacia la liberación”.