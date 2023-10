Jada Pinkett Smith publica sus memorias y apunta a Will Smith: “Recuerdo que mi corazón se desgarraba”

Las biografías de celebridades de Hollywood siempre traen curiosidad y morbo. Incluso las de aquellas estrellas que están en un escalafón más bien menor, como es el caso de la actriz Jada Pinkett Smith. La intérprete, de 52 años, acaba de publicar sus memorias, tituladas Worthy, y ya llegó a los escaparates en Estados Unidos.

En sus memorias, Pinkett revela que si bien, está casada con el actor Will Smith, la pareja está separada de hecho desde hace siete años. Ya no viven juntos, ella no reside en la mansión de la estrella de Men in black en Los Ángeles, sino que en una propiedad cercana.

“Todavía estamos viendo cómo nos arreglamos. Hemos hecho mucho trabajo duro juntos. Sentimos un amor profundo el uno por el otro y vamos a descubrir cómo es esta situación para nosotros”, escribió Pinkett Smith en las páginas del volumen, que suman poco más de 400.

Otro aspecto que desentraña es el de la bofetada que Will Smith le propinó al comediante Chris Rock, durante la premiación de los Oscar, el 27 de marzo de 2022, a propósito de una broma que hizo Rock sobre la alopecia de Pinkett. Ahí, comentó que es un problema que deben arreglar “entre ellos”, y se defendió de las acusaciones que la ponen a ella como responsable indirecta de lo ocurrido.

“Era fácil contar la historia de cómo la perfecta megaestrella de Hollywood había caído a causa de su imperfecta esposa. Culpar a la mujer no es nada nuevo. ¿Cómo es posible que una mujer pueda ser tan irrelevante y culpable al mismo tiempo?”, escribe.

“Tuve que pensar en la narrativa que existía sobre mí como la esposa adúltera, que ahora había vuelto loco a su marido con solo una mirada. Tuve que asumir la responsabilidad de mi parte en ayudar a la existencia de esa narrativa falsa. También tuve que reírme ante la idea de que el mundo pensara que yo ejercía tanto control sobre Will Smith. Si tuviera esa cantidad de control sobre Will, mi vida habría sido completamente diferente en estas malditas casi tres décadas. ¡Charla honesta!”

Foto: Reuters.

Aunque también comenta que se mostró sorprendida por el hecho de que Smith se refiriera a ella como su cónyuge. “Aunque hacía mucho tiempo que no nos llamábamos marido y mujer, dije: ‘Ahora soy su esposa. Nosotros en esto’. Eso es lo que soy”, me dijo, y agregó: “Ese es el regalo que tengo para ofrecer, como, ‘Oye, voy a estar contigo’”.

También se refirió al especial que Rock lanzó a inicios de año burlándose de la pareja. “Recuerdo que mi corazón se desgarraba, mi corazón se rompía y recuerdo que mis sentimientos estaban muy heridos”. Sin embargo, tampoco es rencorosa: “Y luego recuerdo haber podido sonreír y desearle lo mejor al mismo tiempo”.

Tupac, ¿mi amigo?

Otro vínculo que explora es el que tuvo con su amigo, el fallecido rapero Tupac Shakur, a quien conoció en la Escuela de Artes de Baltimore. Con Shakur, tuvo la amistad más profunda de su vida, y su asesinato en 1996 fue una más de las pérdidas que la hicieron desarrollar una depresión. Eso sí, en el libro aclara que su vínculo fue amistoso. Incluso, recuerda en broma un momento en el que intentaron besarse cuando eran adolescentes: ambos retrocedieron con disgusto y se disolvieron en risas.

“Ambos éramos huérfanos en cierto modo, y realmente intentamos compensar eso el uno con el otro en nuestra relación y realmente cuidarnos el uno al otro lo mejor que sabíamos. Simplemente teníamos una profunda lealtad”, comenta. “Todo el asunto de Pac se debió a que lo conocí cuando...cuando no era Tupac. El tipo que era pobre, las condiciones en las que vivía. Y de todos modos yo me balanceaba con él”.

Tupac Shakur

Pero el cariño que le tenía Tupac era tan grande que también alcanzó para una inusual petición que comenta en el libro: él le propuso matrimonio en una carta mientras estaba encarcelado en Rikers a mediados de la década de 1990, por manosear a una fan. Sin embargo, Pinkett señala que de haberse concretado, no habría resultado.

“¿Pac me amaba? ¡Sí, él me amaba! Pero te prometo que si nos hubiéramos casado, se habría divorciado de mi trasero tan pronto como cruzó esas malditas puertas y salió. Sólo necesitaba que alguien pasara tiempo con él”.

¿Y la respuesta de Will Smith?

Una reacción que se esperaba era la de Will Smith. Y esta llegó. Lo hizo a través de un correo que mandó a The New York Times, a raíz de un artículo sobre el libro de Pinkett Smith.

En el mensaje, el protagonista de En búsqueda de la felicidad expresó que las memorias de su expareja “lo despertaron” y que en realidad ella ha logrado vivir “una vida más al límite” de lo que pensaba.

Smith no hizo sin elogiar a Pinkett. Aseguró que en realidad Pinkett Smith es “más resistente, inteligente y compasiva” de lo que imaginaba.

“Cuando has estado con alguien durante más de la mitad de tu vida se produce una especie de ceguera emocional”, planteó el productor. Luego agregó: “Puedes perder con demasiada facilidad tu sensibilidad a sus matices ocultos y bellezas sutiles”.

El libro Worthy, de Jada Pinkett Smith está disponible en castellano a través de libros Cúpula. Se encuentra en preventa en Buscalibre, aunque hay que importarlo desde España.