La Taylormanía se apodera de los cines chilenos: The Eras Tour debuta con 40 mil espectadores

El espectáculo en vivo recién está comenzando su expansión fuera de Estados Unidos, pero el registro del show ya está en la pantalla grande en cerca de un centenar de países.

Taylor Swift: The Eras Tour debutó en la cartelera el viernes pasado, convirtiendo las salas de cine en verdaderas sedes de conciertos, con asistentes dispuestos a bailar, cantar y moverse al ritmo del extenso y magnético recorrido que propone la cantante estadounidense por sus 17 años de carrera.

En Chile su éxito de percibió desde que se lanzaron las entradas a la venta, a fines de septiembre, y se ratificó durante sus primeros días en exhibición. Según cifras a las que accedió a Culto, el filme reunió a más de 40 mil espectadores durante su primer de semana en el circuito local.

Además, se posicionó en el primer lugar de la taquilla nacional, superando a títulos como El exorcista: Creyentes, El justiciero: Capítulo final, Paw Patrol: La súper película y Saw X: El juego del miedo. Ocupó esa posición a pesar de que inició su recorrido el viernes y no el jueves, el día en que empieza la semana cinematográfica.

Dirigido por Sam Wrench, el largometraje es un registro de los conciertos que Swift brindó en el SoFi Stadium (California) en agosto pasado, las últimas fechas que concedió en su país durante 2023. Con 169 minutes, el filme es algo más corto que sus conciertos de The Eras Tour, pero incluye todas las canciones que interpreta en vivo y respeta el orden en que repasa sus diferentes etapas, desde Lover (2019) hasta Midnights (2023), su álbum de estudio más reciente.

Para los países que no han sido incluidos en su gira mundial (como Chile), la experiencia es lo más parecido a estar inmerso en el tour más ambicioso de la carrera de la responsable de Shake it off. Un viaje sonoro y visual en que confluyen una asombrosa puesta de escena con el carisma innato de la cantante y la versatilidad de su catálogo.

Foto: ImageSpace/Sipa USA via Reuters

Una estrategia singular

El filme de Taylor Swift también fue un éxito en cines de Estados Unidos, donde totalizó US$ 92 millones y se instaló como el segundo mejor estreno de todos los tiempos en el mes de octubre, sólo por debajo de Joker, que alcanzó US$ 96 millones en 2019. Debido a la alta demanda, los complejos programaron funciones a partir del jueves y se añadieron proyecciones nuevas durante el fin de semana.

Ha sido motivo de análisis la atípica estrategia detrás la cinta. El proyecto se hizo oficial apenas seis semanas antes de su lanzamiento, una rareza para cualquier producción que aspira a llenar las salas del mundo.

Fue la propia cantante la que lo hizo oficial, señalando que “The Eras Tour ha sido la experiencia más significativa y eléctrica de mi vida y estoy encantada de contarles que pronto llegará a la pantalla grande”.

La expectativa en torno a la película –así como con cualquier producto asociado a la artista– se disparó al instante y obligó a que otros títulos ajustaran su fecha de estreno, evitando enfrentarse directamente en cartelera con Taylor Swift: The Eras Tour.

En otro movimiento singular, la voz de Karma dialogó directamente con AMC, la cadena de cines más grande del mundo. Sin recurrir a intermediarios, pudo negociar quedarse con una tajada más grande que un estreno convencional. Según Los Angeles Times, Swift se embolsaría el 57% de las ganancias y las salas, con la cifra restante, cuando la norma suele ser que se dividan por la mitad.

El precio de las entradas ha sido tema aparte. Si en Estados Unidos tienen un valor de US$ 19,89 (un guiño a su disco del año 2014), en Chile cuestan $ 13.130, un monto superior al habitual.

Además, el filme sólo estará en cartelera hasta comienzos de noviembre y únicamente entre jueves y domingo. Es parte de los ingredientes con que se buscó acentuar el rasgo de “evento” del largometraje, el último eslabón de una megaestrella que no para de agigantar su éxito global.