Una científica frente al sexismo de su época: los ejes de la serie Lecciones de Química

“Es irresistible, satisfactoria y llena de energía”, opinó The New York Times sobre la novela Lessons in chemistry, asegurando que “hará que te preguntes acerca de todas las mujeres de la vida real que nacieron antes de su tiempo”.

Lanzado en abril de 2022, el primer libro de la estadounidense Bonnie Garmus consiguió críticas favorables y se convirtió en un fenómeno de ventas. El éxito sorprendió a su autora, quien empezó a escribir la ficción en 2013, mientras era directora creativa de una agencia de publicidad.

Según ha contado, un episodio de sexismo en ese espacio laboral gatilló que empezara a escribir la historia de Elizabeth Zott, una mujer que a mediados del siglo XX debe abandonar su sueño de trabajar como científica y se convierte en una reconocida presentadora de televisión con un programa de recetas de comida.

Luego de que no prosperaran sus intentos previos por publicar otras novelas, Garmus se enfrentó a una seguidilla de escenarios impensados gracias a su debut literario.

En Hollywood surgieron múltiples interesados en adquirir sus derechos de adaptación. Antes de que llegara a los escaparates, se hizo oficial que Lessons in chemistry se convertiría en una serie de Apple TV+ con Brie Larson como protagonista y productora ejecutiva, el que se transformaría en el primer proyecto de ese tipo de la actriz para el streaming.

La ganadora del Oscar se pone en la piel de Elizabeth Zott, una experta en abiogénesis que es la protagonista excluyente de la ficción. Tras abandonar sus estudios de posgrado debido a una experiencia traumática, trabaja como asistente en un laboratorio en que los científicos la someten permanentemente a malos tratos. La excepción es Calvin Evans (Lewis Pullman), con quien empieza a conocerse a inicia una relación amorosa.

Los dos primeros capítulos de Lecciones de química (ambos ya disponibles en Apple TV+) se ocupan de describir esa situación. Pero a partir de ese momento, tras un salto temporal, se interna en la compleja situación del personaje principal, quien ahora debe encargarse en solitario de la crianza de su hija, Mad. Alejada de la ciencia, un día recibe una oferta de un ejecutivo de televisión para que se desempeñe como presentadora de un programa de cocina. No es la oportunidad de sus sueños, pero de alguna manera Elizabeth la aprovechará para conectar con las mujeres de su época (aunque eso irrite a sus jefes).

“Lecciones de química está lejos de ser perfecta. Incluso aquellos (como yo) que nunca han leído la novela de Bonnie Garmus en la que se basa podrán sentir las costuras donde el material original y la adaptación no encajan del todo. Sin embargo, vale la pena disfrutarla, gracias a un elenco entrañable, diálogos ingeniosos y temas fácilmente digeribles”, planteó The Hollywood Reporter.

El medio fue uno de los que se posicionó a favor de la ficción, asegurando que “se convierte en algo menos predecible y más ambicioso que el drama romántico que parecía a primera vista”.

The Wrap elogió la actuación de Brie Larson, indicando que “le da a Elizabeth suficiente convicción para presentarla no como una víctima, sino que como una sobreviviente solitaria en una montaña de peligros”. “Lecciones de química es un éxito porque combina entretenimiento encantador con información estimulante. Es una serie con un gran impacto para Apple TV+ y una buena adaptación de una novela popular”, agregó.

Sin embargo, la producción también ha despertado reacciones más frías. “A veces encantadora pero sobre todo didáctica y extrañamente desenfocada”, señaló el análisis de la revista Time.

“La serie se vuelve más original cuando imagina el efecto que una mujer inteligente, segura de sí misma y liberada como Elizabeth podría tener en mujeres menos extraordinarias, que pueden estar demasiado establecidas en sus roles de género como para aspirar a una vida fuera de la casa. Pero Lecciones de química cojea al explorar este aspecto de su fama en profundidad”.

El servicio de streaming sumará un nuevo episodio cada viernes, hasta el 24 de noviembre.