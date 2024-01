Jonathan Majors habla tras ser declarado culpable de abuso: “Esto ha sido muy duro y confuso en muchos sentidos”

Jonathan Majors, conocido por interpretar a Kang en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), rompe el silencio tras meses sin hablar con la prensa, después de ser declarado culpable de violencia doméstica y acoso a su ex pareja, Grace Jabbari.

Durante la emisión del programa Good Morning America del lunes 8 de enero, Linsey Davis de la cadena ABC, entrevistó a Majors, quien entre lágrimas, aseguró no ser responsable de los cargos que se le imputan. Durante la misma jornada, en el programa estadounidense ABC News Live’s Prime, se emitirá una versión extendida, mientras que en la plataforma Hulu estará disponible desde el 11 de enero.

Las acusaciones de Majors hacen referencia a los hechos ocurridos el 25 de marzo de 2023, su entonces pareja, Grace Jabbari, asegura haber sido agredida, estrangulada y acosada por el actor al interior de un vehículo. De acuerdo al informe médico y policial, dentro de las lesiones se encontraría una fractura en un dedo y un corte en la cabeza, detrás de la oreja.

Habría sido el mismo artista quien se contactó con la policía al percatarse de las heridas, sin embargo, según sus últimas declaraciones, afirma haber estado dentro del vehículo, pero no se adjudica las lesiones: “No debería haber estado en el auto. No debería haber estado en la relación, si no estaba en el auto, nada de esto sucede”. Al mismo tiempo, declara en la entrevista que quería terminar esa relación, que si hubiera sido “más valiente”, ninguna de las acusaciones existiría.

Majors fue declarado culpable el pasado 18 de diciembre, arriesgando cerca de un año de prisión. La consecuencia inmediata del veredicto fue su despido de Marvel, compañía con la que tenía agenda para varias películas. Interpretando a Kang, el villano que estaría presente en la fase 5 y 6 del UCM. Respecto al veredicto de culpabilidad, Majors aseguró haber estado “absolutamente conmocionado y asustado”, ya que no entendía la decisión, teniendo en cuenta las pruebas a su favor que sus abogados habían entregado. Durante el juicio el actor jamás testificó públicamente.

Su abogada, Priya Chaudhry, emitió un comunicado en diciembre señalando que el acusado “tiene fe en el proceso y espera limpiar completamente su nombre”. El dictamen de la sentencia está programado para el próximo 6 de febrero.

El actor de Creed III explica también que la razón de la entrevista en Good Morning America, “es parte de su curación”, ya que quería que las personas conocieran su lado de la historia, en la que se declara totalmente inocente. “Estoy realmente bendecido. Estoy rodeado de gente que me ama, que se preocupa por mí. Pero esto ha sido muy, muy, muy difícil y muy duro, y confuso en muchos sentidos. Pero estoy de pie”, agregó.

Marvel: el año del desastre

Marvel durante 2023 pasó por una de las caídas más fuertes de la franquicia, con estrenos como Spider Man: A través del SpiderVerso, Guardianes de la Galaxia Vol 3, Ant-Man y La Avispa: Quantumania –$476 millones de recaudación– y The Marvels –$10.2 millones de recaudación–, el año de la cadena estuvo fuertemente marcado por los fracasos en taquilla. El mayor ejemplo lo tiene The Marvels, que concretó una caída del 78% en su segundo fin de semana en cartelera, catalogándose como el peor estreno de Marvel.

Se esperaba entonces, que la incorporación de un nuevo villano, que llega en sucesión al aclamado Thanos (Josh Brolin), sirviera para llenar las salas de cine nuevamente. Kang El Conquistador apareció por primera vez en la última cinta de Paul Rudd en Marvel, Ant-Man y La Avispa: Quantumania. También aparece en las dos temporadas de la serie de Tom Hiddleston, Loki.

Para 2026 se tenía pronosticado el estreno de Avengers: La dinastía de Kang, sin embargo, tras su despido esta pasó a llamarse simplemente Avengers 5. Aún se desconoce las decisiones que se tomarán respecto a esta producción y a las demás que estaban relacionadas con el villano. Marvel es reconocido por crear un universo cinematográfico que se entrelaza constantemente, por lo que la salida del actor podría ser perjudicial.

Una de las opciones que se baraja para resolver los problemas en Marvel, es cambiar al actor y mantener al personaje. Una de las posibilidades más comentadas para este fin es Colman Domingo (Euphoria), recientemente nominado en los Globos de Oro por su papel protagónico en Rustin (2023).

Esta no es la primera vez que Marvel cambia a los intérpretes de ciertos personajes –como ocurrió con el papel de Hulk, lo que incorporó a Mark Ruffalo–. Sin embargo, las razones son muy distintas, los distanciamientos se dieron principalmente por desacuerdos creativos y financieros. El caso legal que protagoniza Majors entonces, deja a la productora en una encrucijada difícil de resolver, pues las fichas ya habían sido lanzadas, y todas apostando por el Kang de Majors.

La controversia aún no termina

Tal como se mencionó, la reciente entrevista fue realizada por la cadena ABC y posteriormente estará disponible en Hulu. Ambas empresas pertenecen al consorcio de Disney –al igual que Marvel–. Llama la atención entonces que el estudio cinematográfico haya despedido al actor, pero al mismo tiempo, la cadena le sigue entregando espacio en pantalla.

Otra controversia en la que estuvo involucrado, fue la aparición de un video en el que se ve cómo el actor detiene una violenta pelea entre dos escolares. La publicación se enmarca en el periodo previo a conocer el veredicto que lo declararía culpable en diciembre de 2023. Muchos usuarios calificaron el archivo como falso, alegando un intento para limpiar su imagen, pero que sin embargo, no logró su cometido.

Respecto al futuro actoral de Majors, se le consultó por su posible regreso a Hollywood: “Rezo para que así sea (...) creo que merezco una segunda oportunidad. Pero es el plan de Dios y el tiempo de Dios”.