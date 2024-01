“Lo siento, Pedro”: Kieran Culkin se impone a Pedro Pascal en los Globos de Oro 2024

Finalmente no hubo Globo de Oro para Pedro Pascal. El intérprete –que llegó a la premiación usando un cabestrillo en su brazo derecho– debió conformarse con la nominación a Mejor actor de serie de drama.

El galardón fue a manos de Kieran Culkin, El hombre detrás de Roman Roy en Succession protagonizó un hilarante momento al dirigir una parte de su discurso a Pascal.

“Ch… Pedro. Lo siento. Es mío”, señaló, sacando carcajadas en el público. La estrella de The Mandalorian respondió con un puchero y luego con una sonrisa.

HBO ya confirmó que The last of us tendrá un segundo ciclo y que estará al aire no antes de 2025. En tanto, Succession concluyó en mayo pasado.

Revisa el discurso de Culkin a continuación: