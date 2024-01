De García Márquez a Leila Guerriero y Alberto Fuguet: estos son los libros que vienen en 2024 en Chile

Con la llegada del 2024, los lectores y lectoras del país no solo reciben el verano, el calor y la temporada estival, también se reencuentran con los libros. En ese sentido, el 2024 viene cargado de importantes novedades editoriales, ya que renombrados autores y autoras llegarán a los escaparates de Chile.

Por ejemplo, el grupo Penguin Random House tendrá libros como Elogio de la naturaleza, de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, que al cuidado de Daniela Schütte González reúne más de setenta de sus escritos en prosa sobre la naturaleza. También la novela póstuma de Gabriel García Márquez, En agosto nos vemos, que se encontraba entre los papeles depositados en el Harry Ransom Centre. Sin conocerse muchos detalles aún de la novela, la única aproximación son declaraciones de Maribel Luque, directora de la Agencia Balcells, quien ha señalado que el libro es: “Una exploración de la feminidad, la sexualidad y el deseo, absolutamente cautivadora y moderna. Un magnífico broche de oro al legado del autor”.

Asimismo, vendrán libros de Stephen King (Riding the bullet y Casa negra), Jon Fosse (Ales junto a la hoguera), Lina Meruane (El coloquio de las quiltras), Orhan Pamuk (Recuerdos de montañas lejanas), Andrés Gomberoff (El instinto científico) y la novela de ciencia ficción Terror en Cerro Moreno, de Hugo Riquelme (estos dos últimos ya están en librerías).

En el grupo Planeta, destaca en marzo el retorno de Alberto Fuguet, con su nueva novela Ciertos chicos. “Trata de dos estudiantes universitarios, un fanzine, la movida new wave y la segunda mitad de los ochenta, específicamente el año 1986. Creo que es en extremo romántica. Es acerca de la ‘dislexia de los afectos’ y la vulnerabilidad, de las emociones masculinas. Es de, digamos, chicos tiernos que lloran, que necesitan expresarse y compartir, que no les gusta la ciudad ni la época que les tocó. Partí con la idea porque me intrigaba y veía, incluso entre mis alumnas, cómo conectaban las novelas juveniles con un nuevo público. Los pocos que la han leído me dicen que no es una novela juvenil sino una novela acerca de jóvenes”, comentó el autor en una entrevista con este medio.

Planeta también traerá una reedición de El mundo deslumbrante, la ineludible novela de Siri Hustvedt; además de Baumgartner, lo nuevo de Paul Auster. También podremos leer lo nuevo de Haruki Murakami, con su novela La ciudad y sus muros inciertos, con la que vuelve al formato más extenso después de 6 años (tras La muerte del comendador) y de la cual se conocen pocos detalles. En una charla de junio de 2023 en una universidad, el connotado autor japonés comentó que su novela -ya publicada en Japón- trata de un protagonista que se enfrenta a una elección entre dos mundos: una tranquila ciudad aislada en la que no hay deseo ni sufrimiento, o el mundo real lleno de dolor, deseo y contradicciones. Además, Planeta publicará libros de Lorrie Moore (I am homeless if this is not my home), Juan Pablo Meneses (Revolución) y Rafael Otano (Nueva crónica de la transición).

Alberto Fuguet. Foto: David Gómez

En tanto, la casa catalana Anagrama publicará en Chile lo nuevo de la destacada cronista Leila Guerriero, La llamada, un retrato. En el volumen narra la compleja historia de Silvia Labayru, hija de militares e integrante de los Montoneros, secuestrada por la dictadura militar durante los años setenta. También estará el nuevo volumen de cuentos de Mariana Enriquez, Un lugar soleado para gente sombría, y llegará a Chile el último Premio Herralde de Novela, El desierto blanco, del escritor y cineasta Luis López Carrasco, además de la novela finalista, La reina del baile, de la argentina Camila Fabbri. Por otro lado, en la colección Panorama de Narrativas llegan a Chile la nueva novela de Amélie Nothomb, Los aerostatos; La última colonia, de Philippe Sands; La puerta del viaje sin retorno, de David Diop; y Señalado por la muerte, la nueva novela de Irvine Welsh.

Foto: Pablo Jose Rey

Editoriales independientes

Por otro lado, las editoriales independientes nacionales también tendrán novedades. Ediciones UDP publicará el libro de Sebastián Edwards The Chile project, con la historia de los Chicago boys. También Safo, lo nuevo de la destacada poeta Soledad Fariña; el Diario de hospital, de Roberto Merino. En poesía, Poemas de Pilar Alcántara, de Bruno Vidal; además de interesantes libros en el plano biográfico: una biografía de Ricardo Piglia, de Mauro Libertella, una del pintor Roberto Matta, del escritor Rafael Gumucio; un perfil de Mariana Callejas, del periodista Juan Cristóbal Peña; y una biografía de Charly García, del argentino Pablo Plotkin.

Charly García

La editorial Catalonia tendrá El hastío, lo nuevo del destacado periodista Daniel Matamala. “Revisa los años más vertiginosos de nuestra historia contemporánea. Desmenuza los dos fallidos procesos constituyentes, advierte del auge de la ultraderecha, denuncia la persistencia del poder del gran dinero y la corrupción, alerta sobre la degradación del debate político, explica los tropiezos del gobierno del Presidente Boric y profundiza en las heridas abiertas a 50 años del golpe de 1973″, señalan en la casa editora. También destaca la tercera entrega de Pedro Cayuqueo de Historia secreta mapuche; las memorias del escritor y periodista Eduardo Labarca (1938), quien vivió diversas e inolvidables experiencias en la ex Unión Soviética, Francia y Austria; la novela Wagner. El genio y su condena, de la escritora Elizabeth Subercaseux; Alimentación solar, de Carola Correa, Gabriela camino al Nobel, de José Goñi, PhiloSophia. Un libro ilustrado para niños y niñas, de Carlos Davico Giannini y Giovanni Longo.

La editorial Neón publicará Meditación madre, un libro de la autora argentina Ana Montes, que tuvo dos ediciones y muy buena crítica en Buenos Aires. La novela Resérvame el vals, de Zelda Fitzgerald. Además de una nueva colección de libros mayor formato, que inaugurará la historiadora María José Cumplido, con Oro triste: historia del movimiento de trabajadoras feministas de principio de siglo, un libro de rescate de memoria y ensayo. Además de Amasijo de Marta Brunet y una traducción de ensayos de Chesterton.

En Libros del Amanecer se publicará Golazo de dios, de Erick Polhammer, una antología con poemas póstumos e inéditos del poeta fallecido en 2023. “Son poemas sobre fútbol, amor, amistad, literatura y vida interior de una variedad de manuscritos y borradores dejados por el poeta y rescatados para este libro. Edición a cargo de Juan Oyaneder y Cristián Guerra”, señalan. Además, de El amor es un perro que ruge desde los abismos, del narrador peruano J.J. Maldonado.

En tanto, desde Berrinche Ediciones, sello especializado en periodismo narrativo, destacan el volumen Faith no More y Chile. Una historia oral de sus treinta años de amistad, de la periodista Jocelyn Jara. Se trata de un relato coral con más de 30 entrevistados, entre los que figuran el mismo Billy Gould, líder y bajista de la banda y Alberto Fuguet, que reconstruye la estrecha relación de la banda estadounidense con nuestro país a lo largo de los años. Además tendrán Antesala, de Iria Retuerto, quien plantea la vivencia de la menopausia como una crisis de identidad; una especie de antesala para mirar hacia el pasado aún visible y un futuro cada vez más cercano: la vejez.

Además, en Alquimia Ediciones tendrán Un rumor entre los árboles. Poemas sobre naturaleza y pájaros, de Emily Dickinson; Una rueda dentro de una rueda: cómo aprendí a andar en bicicleta, de Frances E. Willard. Además de libros nacionales, como Vagabunda, eso he sido. Textos de viaje de Gabriela Mistral; Un centauro, de Isidora Stevenson; Una empresa existencial. Extractos de entrevistas a José Donoso.

Archivo Histórico / Cedoc Copesa.

En la casa Banda Propia Editoras también tendrán importantes novedades. En su colección Perdita publicarán la correspondencia de Charlotte Brontë con sus editores, William Smith Williams y George Smit. “Es una selección de cartas en torno a Jane Eyre, ese clásico de la literatura inglesa que Charlotte publica a mediados del siglo XIX bajo seudónimo masculino”, apuntan. Traducido por Ángelo Narváez. Además, la primera traducción al español de Un mapa a la Puerta de no Retorno, ensayo poético sobre la memoria de la esclavitud, de la escritora trinitense-canadiense Dionne Brand; La poética de la relación, ensayo del escritor antillano Édouard Glissant; y la novela Furia, de la escritora mexicana Clyo Mendoza.

En Ediciones USACH tendrán el estreno de la Colección AMERINDIA, de literatura americana, que abre con un clásico: El museo de la novela de la eterna, del argentino Macedonio Fernández; también Ensayos sobre música, de Mário de Andrade; Siempre volvemos a Comala, de Soledad Fariña. También una nueva colección de plaquettes de poesía con pequeñas selecciones antológicas de Nadia Prado, Verónica Zondek, Soledad Fariña, Ximena Rivera y Verónica Jiménez.

En Editorial Cuneta tendrán El ruido de una época, de Ariana Harwicz, el Diario de André Jarlan, que -señalan- es el diario inédito del sacerdote de la Población La Victoria, quien falleciera en 1984 en medio de protestas contra el régimen militar; también La siembra de nubes, de Claudia Apablaza; Actuar con Andrés Pérez. Memorias teatrales, de Sebastián Vila.

Finalmente, en Bisturí 10, tendrán un rescate: el libro de cuentos Extraños visitantes, de Alicia Enríquez. “Es una escritora desconocida en nuestro país, que publicó sus cuentos en los años setenta en la Quinta Región. En su tiempo fue prologada por Neruda y asociada en la prensa a una influencia literaria joyceana, pero de ella sabemos poco y nada en la actualidad”, señalan. Además del segundo libro de poesía de Emiliana Pereira, Corazón y cabeza es una ostra.