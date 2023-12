Adiós Kang: Jonathan Majors fue despedido por Marvel Studios tras fallo en su contra

Finalmente el actor Jonathan Majors no continuará su carrera en el universo cinematográfico de Marvel Studios.

La acción se concretó luego de que este lunes un juzgado de Nueva York lo encontrase culpable de asalto en tercer grado y acoso tras un juicio que se gestó tras una denuncia realizada por su expareja, Grace Jabbari.

Consideren que la continuidad de Majors estaba en duda desde hace meses, e inclusive algunas de las agencias que lo representaban ya habían cortado lazos con el actor, pero Disney no había emprendido ninguna acción. De hecho, Majors, interpretando a Kang el conquistador y sus variantes, apareció en las dos temporadas de Loki y en la película Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

A grandes rasgos, el plan hasta ahora era que fuese la gran amenaza de Avengers: The Kang Dynasty, la cual tiene un estreno programado para mayo de 2026, pero Marvel Studios ya había dado señales con una serie de cambios.

No solo hubo un cambio de guionista, con Michael Waldron de Loki tomando control de la historia, pues la película también se quedó sin director. En esa línea, los reportes indican que la película dejará de llamarse Avengers: The Kang Dynasty y por ahora solo será conocida como Avengers 5.

En lo que respecta a Kang, el rol podría llegar a manos de un nuevo actor, aunque en Marvel Studios también podrían querer desligarse del personaje para no traer a colación a Majors. En ese sentido, en medio de la escritura de la nueva versión del borrador del guión, Michael Waldron podría idear una historia que requiera a un nuevo villano.

En el pasado, actores como Terrence Howard y Edward Norton fueron reemplazos, como James Rhodes y Bruce Banner respectivamente, pero aquellos distanciamientos se concretaron por causas financieras y creativas. Hasta ahora, ningún actor ha sido reemplazado ni ha enfrentado un caso como el de Majors.