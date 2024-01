Irina Karamanos y su debut como curadora de Arte

Irina Karamanos, socióloga de profesión, con estudios en educación, antropología y literatura, sorprendió con el desempeño de una nueva área profesional, relacionada a su previa formación.

Fue curadora de arte, en compañía de Enrique Rivera –cineasta, gestor cultural y director del Museo Interactivo Mirador (MIM)–, de la exposición Pantallas Blandas, creada por la artista Mariana Najmanovich.

La muestra está ubicada en la CV Galería, en la comuna de Vitacura. Najmanovich utiliza imágenes de archivo, explorando en la composición de las piezas, acompañando las obras con pintura al óleo y elementos para añadir textura. Con entrada liberada, estará disponible para todo público hasta el 27 de marzo.

“Tecnología, robótica e inteligencia artificial”, son los tres conceptos que engloban la exposición, profundizando en la incidencia de estos elementos en la vida cotidiana y contemporánea.

Como curadora de arte, el rol de Karamanos se trata, a grandes rasgos, de estudiar las obras de la exposición para contar un relato a través de su posicionamiento en el espacio. Se escoge cuál va primero, con qué elementos del entorno estará acompañada para que se saque el máximo provecho y se transmita la intención del artista.

En el caso de Pantallas Blandas, Karamanos se encargó, principalmente, de los textos que acompañan cada pieza. “Es la primera vez –que me desempeño como curadora–, y fue muy enriquecedor porque es una disciplina en la que no trabajo, pero tampoco las disciplinas tienen una separación tan categórica como a veces se presenta”, comentó a La Segunda.

Foto: @fugalde

Su amplia formación en el área artística, es esencial para estas actividades, tomando un puesto importante dentro de las mismas. Karamanos ha sido Coordinadora Sociocultural de la Presidencia, expositora de charlas TED, socia de un local de sastrería-café, además de su participación política en Convergencia Social.

Sobre su continuidad en el área artística, como curadora, aseguró: “Estoy muy honrada de haber sido invitada a participar de este proyecto. Voy a seguir ligada al circuito porque siempre lo estuve, pero no va a ser una dedicación. No me voy a dedicar al arte ni a la curatoría”.