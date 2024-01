Akriila, la chilena destacada por Rolling Stone: “Siento que música es música, no debería haber censura”

Akriila tiene 20 años y ya aparece en una lista del prestigioso medio especializado Rolling Stone. Considerada como una de las 19 artistas latinas a las que hay que apoyar en 2024, Fernanda Sepúlveda se consagra como una de las exponentes femeninas de la música urbana chilena.

“Me di cuenta de la nota porque me la envió alguien que la estaba leyendo. Ahí recién caché y fue heavy porque se la envié a todo el mundo. No sabíamos sobre eso, fue entretenido saberlo de esa forma”, cuenta Akriila a Culto.

Se presentó en el Primavera Sound en 2022 y actualmente integra el line up del Lollapalooza Chile 2024, donde se presentará el 15 de marzo.

“El año pasado fue muy bueno energéticamente, de descubrirme profesionalmente. Mi trabajo lo veo más que una fórmula económica, o como un aspecto de fama, yo hago mi trabajo porque me gusta y creo que mis años se sigan basando en lo que quiero proyectar”, reflexiona la artista.

En 2023 lanzó canciones como tú no, SAINT V, EXARTE PA TRA y su último tema nunca es lo mismo y.y. Uno de los aspectos más destacados por sus seguidores tiene relación con las letras de sus creaciones, que, para algunos, coquetean con la poesía.

Akriila se declara una ávida lectora y escritora, participa en talleres literarios y sus amigos siempre le recomiendan nuevos textos que explorar. “Siempre lo voy relacionando con la música, porque me gusta mejorar en mis letras”, indica.

Sobre el escenario actual de la música urbana, ella declara que busca la diferencia. “Existen muy pocos compañeros de trabajo que tienen el mismo pensamiento que yo sobre la carrera, que es una fórmula completa, más que solo hacer música y presentarse, si no que es crear un proyecto visual y con contenido”, comenta la cantante.

En cuanto a las letras del género, Akriila reflexiona: “Hay letras que yo me he cuestionado, no necesariamente de Peso Pluma. Siento que música es música, no debería haber censura, es algo público. Cada uno tiene el poder de elegir lo que quiere escuchar y lo que quiere cantar. Siento que se culpabiliza al artista, cuando el problema quizás viene de la casa o propio. No porque yo escuche música de cabros con pistolas, me va a dar ganas de tener una”.

La autora de Xekerau ve en Ana Tijoux una referente, pero ahora se inspira también en otros géneros, como en canciones de Clairo y Tokischa y el álbum Off the Wall de Michael Jackson.

En el puesto 16 de la lista de Rolling Stone, Akriila se posiciona como una de las artistas más jóvenes y prometedoras del género urbano. Sin embargo, la música no es su todo. “A mí personalmente no me llena la música al cien por ciento. Eso de poder abarcar todas las artes es lo que yo estoy buscando”, sentenció. Así, Akriila busca un sello personal e integral.