“Hay una oleada de intentos de censura”: productora de Damas Gratis se refiere a dichos de alcalde Carter

Damas Gratis es un grupo de cumbia villera argentino, creado por Pablo Lescano, que se presentará el próximo sábado 20 de enero en el Festival del Huaso de Olmué 2024. Sin embargo, su nombre ha sonado más fuerte desde la petición del alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, quien solicitó la cancelación de su show en El Patagual.

A modo de contexto, a raíz de los cuestionamientos a la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar, el Directorio de TVN pidió a la comisión organizadora del certamen “cancelar la invitación formulada” al cantante conocido como La Doble P.

De allí la autoridad comunal, expresó su apoyo a la decisión del canal estatal y solicitó la cancelación del grupo Damas Gratis. “La decisión del Directorio de @TVN es correcta, al solicitar la cancelación de Peso Pluma en @elFestival de Viña. Pero esto debe ser una política permanente del canal y de cualquier organismo público, comenzando por también cancelar la presentación de Damas Gratis en Olmué. Los recursos de todos los chilenos NO pueden ser neutrales en estos temas, y menos financiar la cultura de la muerte y de la violencia que mata y amenaza día a día en nuestro país”, expresó Rodolfo Carter.

Desde Toma Producciones, agencia que gestiona la visita de Damas Gratis al país, no se sorprenden por los dichos de Carter. “A partir de lo que sucede con Peso Pluma, claramente es una puerta entreabierta de la que se puede empezar a generar una oleada de intentos de censura, muchas veces sin entender de qué trata el contenido de cada artista”, señaló Jorge Toro, productor.

“No nos preocupa mayormente, porque la trascendencia que ha logrado Damas Gratis como artista, no solo en Chile, sino en la música latinoamericana, lo hace ser un artista reconocible, muy respetado y muy adherido”, indica.

Jorge Toro alude a la censura. “Si estamos aplicando el criterio de la libertad de expresión, tendrías que censurar, por ejemplo, un montón de series de televisión y películas que no solo retratan, sino que idealizan al mundo narco. Sin embargo, la mayoría de las personas consumen esas series y qué hacemos. ¿La cancelación será realmente la solución?”, reflexiona el miembro de Toma Producciones.

Damas gratis, un clásico de la cumbia villera

El grupo fue fundado en San Bernardo, una localidad de la zona norte de Buenos Aires, Argentina. Pablo Lescano, quien es vocalista y tecladista de la banda, creó este proyecto en el 2000, mientras estaba postrado tras un accidente en motocicleta. Como dato curioso, su nombre se lo deben a los carteles de Hombres pagan, Damas gratis.

Autores de temas como No te creas tan importarte y Me vas a extrañar, tienen 14 discos hasta la fecha, con discográficas como DBN, Magneta Discos, Pelo Music y EMI.

Los integrantes del grupo han fluctuado con el paso de los años. En sus inicios, este incluía a la hermana del vocalista, Romina, quien se retiró en 2019.

Actualmente, conforman la banda Pablo Lescano en la voz y el teclado, Edgar Gómez en la guitarra, Carlos Segovia con los timbales, Cesar Candia en la octapad, Héctor Gabriel Molina con el bajo y Danny de la Cruz en la trompeta y el teclado, además de Gabriel Alza, encargado de animación.

Damas Gratis tampoco se libró de las críticas en sus inicios. La canción Los dueños del pabellón generó controversia, debido a la supuesta referencia a un grupo guerrillero oriundo de Uruguay. “Ahora nosotros tomamos el control /Somos los dueños del pabellón /Estamos cansados de tanta represión/ Y vamo’ a tocar de esta prisión/ Quiero que todos se amotinen/ A mí no me importa morir /Abrime la celda que me quiero ir”, son algunos de los versos que componen el tema.

Pablo Lescano es más que vocalista de la banda de cumbia villera. Se ha convertido en un referente del género en argentina y se ha reunido con personajes icónicos, como el entonces presidente trasandino, Néstor Kirchner, y ha cantado con Andrés Calamaro y Los Fabulosos Cadillacs.

“Yo creo que es la disciplina de trabajo. Ahora la cumbia hizo el crossover y entró en todos lados, es popular, es la gente. Es la gente la que decide, nosotros hacemos cumbia y después está en cada uno si la toma o no. Y la tomaron, en toda Latinoamérica”, señaló el líder de Damas Gratis a Culto en una entrevista el 2019.

Estuvieron presentes en el Lollapalooza Chile en 2018 y se presentaron en el Movistar Arena el viernes 7 de junio de 2019. “Nosotros tocamos cumbia, a nuestra manera, en nuestro estilo y como nos sale”, dijeron a Culto en ese entonces.

Damas Gratis tiene colaboraciones con TINI, Callejero Fino, Viru Kumbieron, entre otros artistas. Así, Pablo Lescano, con su teclado estilo fusil AK-47, y su equipo, siguen posicionándose como uno de los referentes de la cumbia villera del continente.