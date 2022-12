La insólita explicación de Fernando Santos, DT de Portugal: “Cristiano Ronaldo no fue titular por una opción estratégica del partido, nada más”

A pesar de la contundente victoria de Portugal sobre Suiza, el gran tema después del partido fue la ausencia de Cristiano Ronaldo de la titularidad en ese mismo partido.

la mayoría de las preguntas que debió responder el técnico Fernando Santos estaban dirigidas a es aspecto. Una situación que finalmente terminó por molestar al entrenador de la selección lusa.

“La no titularidad de Cristiano Ronaldo no es nada conectado con la polémica que surgió en el partido contra Corea del Sur, ese asunto está cerrado. Cristiano Ronaldo no fue titular por una opción estratégica del partido, nada más. Es un profesional ejemplar y si tiene que ir al partido ayudará mucho a Portugal”, explicó el ingeniero.

Pero la respuesta no dejó tranquilos a los profesionales. Ante la insistencia, el mismo Santos habló en tercera persona para describir el tipo de relación que tiene con el goleador histórico de la Selecçao das Quinas.

“¿No te respondí ya esta pregunta? No hay problema entre Fernando Santos y el capitán de la selección. Somos amigos desde hace muchos años y estas cosas no nos afectan. Los entrenadores toman decisiones. Ya lo expliqué, esa parte quedó totalmente resuelta. Cristiano dio ejemplo de gran capitán”, aseguró el entrenador.

Sobre el mismo punto, insistió que “fue por un tema estratégico. Los jugadores son diferentes. También puse a Dalot y Raphael. Sin embargo, Cancelo es un jugador fabuloso. Eso es lo que pensé para el partido contra Suiza, en otro partido podría ser diferente”.

Consultado sobre las características del goleador Gonçalo Ramos, quien reemplazó a CR7, el DT afirmó que “son jugadores diferentes”.

Otro de los que salió a despejar la polémica fue el defensor Pepe, zaguero autor de uno de los goles en el 6-1 sobre los helvéticos y uno de los grandes amigos del delantero en el cuadro nacional.

“Cris lo sabe perfectamente y el entrenador lo dejó muy claro, que lo más importante somos nosotros. Su ausencia fue elección del míster y hay que respetarla”, explicó el jugador de Porto.