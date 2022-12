Portugal prescinde de Cristiano Ronaldo: el equipo lusitano pasa la aplanadora sobre Suiza para meterse en cuartos

Una jornada histórica se vivió en Lusail. Portugal volvió a los cuartos de final de la Copa del Mundo después de 16 años tras golear por 6-1 a la selección de Suiza, el mayor resultado de la historia de los mundiales en esta instancia. El cuadro del suplente Cristiano Ronaldo se medirá a Marruecos, equipo que eliminó a los hispanos.

Es que el último enfrentamiento de los octavos de final no carecía de morbo. La ausencia de la gran figura lusa en el equipo titular, puso una cierta dosis de incertidumbre en su selección, que de todas maneras se había visto sólido en los duelos anteriores, pese a la última derrota ante Corea del Sur, cuando ya estaba clasificado.

La actitud del goleador histórico tras el cambio, en ese mismo duelo, no agradó al técnico Fernando Santos. El mismo DT que ganó la Eurocopa 2016 no tuvo miramientos en colocar al joven Gonçalo Ramos de 21 años por el ex jugador de Manchester United.

Pero fueron los helvéticos quienes se vieron mejor en el inicio. La presión alta ejercida por su poblada línea de volantes le restó dinámica al equipo ibérico que pasó muchas apreturas en el cuarto de hora inicial.

Sin embargo, la apuesta de Santos no pudo ser más efectiva. Después de ese agobio inicial una gran jugada gestada por Joao Félix terminó en un zurdazo alto, al ángulo, propiedad del mismo Ramos. El delantero Benfica acallaba a los agoreros y ponía en ventaja a los lusitanos en el primer disparo al arco.

Una celebración multitudinaria, en la que el primer suplente que llegó a los abrazos fue el propio CR7 que corrió rápido para abrazar a los titulares, como una manera de despejar las dudas sobre supuestos resquemores.

El gol soltó al cuadro portugués. William Carvalho -volante del Betis de Manuel Pellegrini- y Otávio encontrar la seguridad en la contención, para dar un poco más de libertad a Bernardo Silva.

Pero la segunda conquista llegó de la mano de la historia. A los 33 minutos, un tiro libre servido desde la derecha del ataque luso terminó en un cabezazo preciso de Pepe, que no pudo sacar el meta Yann Sommer para el 2-0.

En los minutos finales del primer, un rápido contragolpe terminó en los pies del mismo Ramos, pero su definición cruzada pegó en la punta de los dedos de Sommer para que la pelota se fuera al córner.

Sellan la goleada

Con la confianza del resultado a su favor, la Selecção das Quinas se soltó aún más. Comenzó a tocar la pelota con mayor efectividad y rapidez para incomodar a un cuadro helvético que estaba grogui.

Así quedó en evidencia a los 51 minutos, cuando un centro del lateral derecho Diogo Dalot (Manchester United) dejó solo a Ramos, quien solo empujó el balón para el 3-0, el inicio de la goleada portuguesa.

Cuatro minutos más tarde, llegó el mejor gol de la jornada. Triangulaciones perfectas que comenzaron con un taco de Otávio (brasileño naturalizado luso) y terminó con una definición exquisita del lateral izquierdo Raphaël Guerreiro, quien pertenece a los registros del Borussia Dortmund, para el 4-0.

El descuento de Manuel Akanji, a los 58 minutos, manchó un poco la victoria de Portugal. Sin embargo, el partido estaba para el reemplazante de Cristiano Ronaldo, quien se llevó la pelota a casa tras marcar el primer hat-trick de Qatar 2022 con una finalización de lujo sobre Sommer para el 5-1, cuando la parcialidad ganadora pedía a gritos el ingreso de CR7.

A los 73 minutos, Santos dio en el gusto de los hinchas y dispuso el ingreso de la ex estrella de Real Madrid, quien se llevó una ovación tras recibir el brazalete de capitán de manos de Pepe, su gran amigo.

El partido pedía un gol del natural de Funchal, pero la posición de adelanto impidió esa nueva celebración. Sin embargo, fue Rafael Leao quien cerró el abultado resultado en el segundo minuto de descuento.

Portugal venció 6-1 y presenta su candidatura al título con un resultado de proporciones, prescindiendo de su histórica estrella. Ahora que pase el sorprendente Marruecos, el sábado próximo.