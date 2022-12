Sorpresa en Portugal: Cristiano Ronaldo parte en el banco de suplentes ante Suiza

Cristiano Ronaldo no la pasa bien. Eel artillero de Portugal no jugará desde la partida en el duelo ante Suiza, por los octavos de final de Qatar 2022. En su lugar ingresa Gonçalo Ramos, del Benfica. El futbolista de 21 años acumula 14 tantos en 21 duelos en el curso actual, mejores números que el ídolo, que tuvo una negativa mitad de temporada en el Manchester United.

El máximo goleador de la selección lusitana ha estado en la palestra en el presente Mundial. El récord de ser el único futbolista capaz de marcar en cinco citas planetarias, el lío con la FIFA por el gol de Bruno Fernandes que reclamaba como propio y una discusión con su técnico, Fernando Santos, luego de ser sustituido ante Corea del Sur, son los elementos que lo han puesto en las portadas de los medios.

A pocos días del cotejo por la ronda de dieciséis, el estratega portugués ya había anticipado que las cosas con CR7 no estaban del todo bien. “En la entrevista flash yo no escuché nada. Después, lo vi por televisión y no me gustó para nada lo que dijo”, señaló. ¿A qué se refiere? Al gesto y las declaraciones del ex Manchester United, quien pidió silencio mientras se dirigía al banco de suplentes.

Cristiano Ronaldo manda a callar durante el encuentro entre Portugal y Corea del Sur. Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

“El jugador coreano me decía que me fuera rápido y yo le dije que se callara porque no es una autoridad”, aseveró el otrora Real Madrid, dando a entender que no era una señal para el DT.

“Los problemas se solucionan internamente, ya está hecho, todos están concentrados y disponibles para el partido de este martes. El once lo doy en el estadio, siempre es así. Es un tema zanjado y todos están disponibles”, agregaba el DT. La novedad este martes, entonces, es la suplencia del máximo anotador.

No es una situación nueva, de todas formas. En Portugal se barajaba la posibilidad, por estar lejos de su nivel de siempre. Por ejemplo, el portal web A Bola realizó una encuesta preguntando si el ídolo, quien tendría todo acordado para partir al fútbol de Arabia Saudita, debería ser titular ante Suiza y el 70 por ciento de los votantes dijo que no.