Fernando Santos, técnico de Portugal: “El resultado que se dio al final no tiene ningún sentido, concedimos goles de la nada”

La selección de Portugal se fue con sentimientos encontrados tras el triunfo. Si bien pudo lograr la victoria, al final terminó sufriendo con los dos goles del equipo de Ghana.

Así los resumió el entrenador de los lusitanos, Fernando Santos, quien se mostró satisfecho por la victoria, aunque advirtió sobre las apreturas que pasaron en defensa ante los africanos.

“El resultado que se dio en el final no tiene ningún sentido. Concedimos goles de la nada, eso no puede ocurrir en los otros partidos”, aseguró el ingeniero lusitano.

Pero no todo fue malo, según su percepción: “En cuanto a la organización y la transición ataque-defensa, lo hicimos muy bien. Ghana nunca consiguió crearnos problemas ni en las salidas rápidas ni en el contraataque. Cero remates de Ghana en el primer tiempo”.

Asimismo, completó que “teníamos seguridad con el balón, pero éramos pasivos. Intercambiábamos atrás, pero cuando invadíamos el mediocampo no teníamos profundidad. Hubo poca agresión, eso nos faltaba”.

De la misma manera, el seleccionador lusitano desde 2014 reconoció que su equipo logró cambiar de actitud en el segundo tiempo. Una situación clave para lograr la primera victoria en Qatar 2022.

“Se necesitaba paciencia, pero no la paciencia que teníamos. El equipo estaba tan bloqueado, el rival tan cerrado... Así no hacemos goles. Se los dije a los jugadores en el entretiempo. Se dieron cuenta, intentaron modificar el tipo de jugadas. Eso fue lo que pasó, la jugada de penal es un ejemplo de ello”, destacó el ex técnico de Grecia.