Rafael Nadal entra al debate por el uso del brazalete de la discordia en Qatar: “El deporte es un lugar para expresarse porque tiene una exposición mundial”

Nadal ya está en Chile. El número dos del mundo aterrizó en Santiago y dio inicio a una jornada llena de actividades en la previa a su exhibición del día viernes ante Alejandro Tabilo en San Carlos de Apoquindo. La primera de estas instancias fue una extensa conferencia de prensa en donde abordó temas tan diversos como el momento en el que llega a esta gira sudamericana, las complejas situaciones que ha vivido durante el año y el Mundial de Qatar 2022.

Este último punto fue uno de los más potentes de la ronda de preguntas, ya que el actual campeón del Australian Open y Roland Garros se refirió de forma directa a las complejas situaciones en torno a derechos humanos que se han vivido en el país árabe y la forma en que la FIFA ha manejado las protestas de diferentes selecciones.

“No tengo toda la información para opinar de manera clara, pero es evidente que vivimos en un mundo global en donde la gente tiene más derechos y entiendo que el deporte es un lugar de gran exposición mediática para mostrar este tipo de cosas y en ese sentido entiendo que cada cual tiene que tener la libertad para poder expresar las cosas y los sentimientos que tengan, sin dañar a los demás. Las decisiones que tomen o no tomen la FIFA me podrán parecer mejor o peor, pero al final son las reglas o actitudes que ellos quieran tomar. La gente merece su espacio para poder expresarse y demostrar su disconformidad y es lo que está sucediendo. El deporte es un lugar para expresarse porque tiene una exposición mundial, pero más allá de eso para mí es importante que se termine jugando al fútbol o al tenis, y que todo lo demás sea una plataforma para mejorar el mundo, pero que lo principal sea el deporte”, opinó el número dos del mundo.

También opinó sobre el balance del año, haciendo énfasis en que pese a los problemas, el resultado final es positivo, considerando que ganó dos Grand Slam a lo largo de la temporada. “Hubo diferentes etapas en la temporada, la primera muy buena ganando Australian Open, Acapulco y después viene la lesión en Indian Wells y una serie de lesiones, pero aún así, si se hace un balance general de la temporada, creo que a estas alturas de mi carrera haber ganado dos Grand Slam y quedar segundo en el ranking es un gran éxito. Después se harán las valoraciones en la interna para ver qué se ha hecho mejor, peor y que se debe mejorar. Al final una temporada, más allá de lo físico, con lo que se ganó siempre va a ser buena”, comenzó relatando el español.

Sobre al momento en el que llega a esta gira de cierre de año y las sensaciones de cara a su retorno a Sudamérica fue muy claro. “No fue una temporada pesada en lo físico, fue pesada mentalmente en cuanto a las lesiones. En cuanto a partidos fue muy liviana. El hecho de estar aquí me motiva especialmente. Estar con compañeros, jugar frente a un público con el que tenemos una relación muy estrecha por el idioma. En Latinoamérica el deporte se vive de manera muy especial y jugar ante públicos con los que no lo hago casi nunca tienen un sentido muy especial para mí. Siempre que he venido por esta zona del mundo me he ido con muchos recuerdos”, añadió.

Pero Nadal no solo habló de él y también tuvo palabras para el rival que tendrá durante la noche del viernes en la precordillera. “Enfrentarme a Alejandro acá en Chile tiene un sentido especial, esperemos que el público lo pase de la mejor manera posible y nos esforzaremos para intentar dar el mejor espectáculo”, concluyó.