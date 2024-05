48 horas sin luz: la arremetida contra Enel de los alcaldes de la RM ante el prolongado corte de suministro eléctrico

La intensa lluvia que azotó la Región Metropolitana (RM) el pasado martes desencadenó un problema que se ha extendido hasta hoy: la falta de suministro eléctrico, aún sin resolver por parte de Enel, la empresa responsable de la electricidad en la región. Como resultado, más de 11 mil residentes de diversos rincones de la capital siguen sin energía, lo que ha llevado a alcaldes de diferentes comunas a decidir iniciar acciones legales contra la empresa. Mientras tanto, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) también está considerando presentar una demanda.

“Hasta ahora muchas familias continúan sin el servicio, incluyendo hogares con personas electrodependientes. Por eso hemos decidido tomar medidas legales contra la empresa para acelerar la restauración del servicio eléctrico. Utilizaremos todas las herramientas legales necesarias para devolver la tranquilidad a los afectados en Pudahuel”, señaló el alcalde de la comuna, Ítalo Bravo, mientras él y otros residentes aún permanecen sin suministro.

Según los últimos informes de Enel Distribución, todavía hay 11.399 clientes sin electricidad, la mayoría de ellos en Maipú, Pedro Aguirre Cerda y, justamente, Pudahuel. Además, otras comunas como Quilicura reportan, por ejemplo, 895 hogares afectados. La situación ha sido catalogada como compleja, según señaló la SEC durante una reunión de emergencia efectuada esta mañana, donde convocaron a los principales ejecutivos de Enel para obtener explicaciones sobre la demora en la restauración del suministro eléctrico.

“Ni el viento ni la lluvia son motivos de fuerza mayor que justifiquen cortes de suministro prolongados como los que se han experimentado en algunos sectores de la RM. Los planes de acción presentados por las empresas eléctricas carecen de validez si no logran cumplir su objetivo de evitar cortes de luz”, reprochó la superintendenta Marta Cabezas. Esta situación podría resultar en severas sanciones por parte del ente regulador, incluyendo investigaciones sobre las interrupciones del suministro que podrían llevar a multas de hasta 10 mil unidades tributarias anuales.

Más acciones legales

Estas medidas se suman a las acciones legales emprendidas por diversos alcaldes de la capital, como Cristóbal Lira (UDI), de Lo Barnechea; Tomás Vodanovic (RD), de Maipú, y el ya mentado caso de Pudahuel, quienes exigen responsabilidad y soluciones concretas -y prontas- ante esta crisis. Todos apuntan a demandas colectivas y están recolectando firmas de los vecinos de su territorio, además de solicitar a la Superintendencia que realice la investigación correspondiente.

Ocurre que en diferentes territorios los residentes han comenzado a utilizar generadores que duran hasta dos días para realizar las actividades en sus hogares. En un edificio de Parque Comunidad Ecuador, en Estación Central, por ejemplo, las luces han estado apagadas desde el inicio de las lluvias; es decir, más de 48 horas sin suministro eléctrico. En el lugar, especialmente los adultos mayores se ven afectados al tener que subir las escaleras sin luz y sin ascensores. En una de las viviendas del edificio vive Andrea, una mujer con una hija dependiente de oxígeno.

“Tengo comida para todo el mes, pero se está echando a perder porque necesita refrigeración y nadie me va a reponer eso. Se me han echado a perder dos bolsas de comida que son para mi hija, y no he dormido nada porque tengo miedo de que se acabe la gasolina del generador que le proporciona oxígeno”, dice la vecina del edificio.

Esta situación, junto con otras, ha llevado a otros alcaldes a considerar demandas colectivas contra la empresa responsable de gran parte de la RM. La alcaldesa de Colina, Isabel Valenzuela, afirmó a La Tercera que emprenderán acciones en esa línea.

“Es inaceptable. En el caso de Colina más de 500 hogares llevan horas sin luz, lo que sumado a las bajas temperaturas crea una situación muy compleja de abordar, ya que muchos hogares dependen de la energía eléctrica para calefaccionarse. Por esto, vamos a presentar una demanda colectiva para que las empresas asuman su responsabilidad y realicen las mejoras necesarias que permitan garantizar el suministro eléctrico a todos nuestros vecinos”, indica la alcaldesa.

Por su parte, el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo (ind.), también confirmó que llevarán a cabo acciones legales en contra de la empresa. “Como municipio nos sumaremos a todas las acciones legales que los vecinos ingresen a tribunales en defensa de sus derechos”, indicó. Además de agregar que “el último catastro a las 11:30 de la mañana dio una cuenta de 3.272 clientes sin suministro eléctrico en la comuna, cifra que afecta a más de 15 mil vecinos y vecinas de Lampa”, cerró.

Es importante señalar que no existe hoy una información oficial ni una coordinación entre la empresa y el municipio para conocer los planes de mantención o trabajos de prevención ante riesgos de corte de energía para la comuna.

Misma situación se vive en La Pintana, donde la alcaldesa Lorena Pizarro (DC) cifra en más de 1.400 los vecinos que se encuentran sin luz desde el martes. En ese contexto, si bien descarta protagonizar una demanda colectiva contra Enel, sí indica que prestarán asesoría jurídica a aquellos vecinos que quieran denunciar a la empresa.

“El municipio se encuentra elaborando un catastro, en base a los informes de la SEC, para individualizar a los vecinos afectados. Paralelamente, estamos ofreciendo asesoría jurídica a los vecinos interesados en interponer una demanda colectiva en contra de la empresa responsable”, afirma la edil a este medio.

Asimismo, en la Municipalidad de Estación Central se llevará a cabo, a través de la Defensoría Comunal, una colecta de firmas para la acción legal.

A través de su cuenta de X, la empresa Enel ha estado actualizando el estado del suministro eléctrico en toda la región. A las 11:21 de este jueves indicaron que “un 90% de los clientes inicialmente afectados por corte de energía en un sector de la comuna de Pudahuel ya tienen su servicio normalizado”.