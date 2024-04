Bitácora del primer trimestre del Presidente Boric: 20% de las comunas que visitó son de oposición o cercanas a ella

En un 2024 marcado por las elecciones municipales y de gobernadores regionales, desde algunos sectores de la oposición han acusado una preferencia del Presidente Gabrie Boric al momento de elegir los destinos donde realiza actividades. Por ejemplo, el alcalde de Lo Barnechea, Cristóbal Lira (UDI), dice que quiere “cree que se trata de una incómoda y mala coincidencia, pero a la luz de sus últimas actuaciones en donde ha dado señales importantes hacia alcaldes y comunas de su conglomerado -Santiago y Maipú-, lo cierto es que es una demostración de su falta de experiencia y liderazgo, sin una visión integral de sentido país”.

“Él es Presidente de todos los chilenos y su agenda no puede transformarse en una herramienta electoral, menos aún cuando el país evidencia un deterioro significativo en todos sus ámbitos”, agrega.

Lira, en todo caso, no es el único, puesto que Germán Codina (RN), alcalde de Puente Alto, pidió hace algunos días al gobierno “que se mueva en el resto de las comunas que no son de su color político. A mí me interesa un trato equitativo, un trato igualitario de todas las comunas del país, sin que haya ciudadanos de primera y segunda categoría y sobre todo en un año electoral, evitar que haya acciones permanentes que permitan colegir que existe algunas ventajas por parte de algunos”, según señaló en Radio Universo.

Pero, ¿a dónde ha ido efectivamente el Mandatario? La Tercera analizó las actividades del Presidente durante un primer trimestre que finalizó el domingo recién pasado y que lo ha visto desplegado en diferentes rincones del país, donde 19,3% de las comunas que visitó de forma independiente en estos primeros tres meses del año son de oposición o con alcaldes que fueron en electos bajo el alero de Chile Vamos.

Lo anterior cobra relevancia si se considera que la época de elecciones ya ha tenido sus movimientos dentro de los partidos políticos, con negociaciones por un lado entre el oficialismo y la Demoracia Cristiana, que podría ir junto a las fuerzas de gobierno en los próximos comicios, y por otro, la oposición, que también ha comenzado a concretar sus tratativas.

Presidente inicia Gira por regiones de Maule Fotógrafo: Sebastián Rodríguez- PRESIDENCIA VIA AGENCIAUNO

En tal sentido, el análisis de la agenda pública del Presidente Boric desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo, con todas las pautas y puestas en escena de su agenda pública, dicen que participó en más de 40 actividades que incluyeron a alcaldes, visitando a 31 comunas del país (algunas se repitieron), las cuales se enmarcaron principalmente en sus tres giras, la emergencia por incendios y otras puntuales como pensiones o el Día de la Mujer.

En detalle, se constata que de los 31 alcaldes que tuvieron actividades con el Presidente Boric nueve son oficialistas, cinco de la DC, cuatro son de la coalición opositora a su gobierno y 13 no militan en un partido político, con dos de estos últimos habiendo sido electos en el pacto de Chile Vamos.

De las actividades realizadas, 20 tuvieron lugar durante visitas llevadas a cabo en Chiloé, Coquimbo y Maule. Además, 11 se destinaron a abordar la situación de incendios en la región de Valparaíso, mientras que las restantes 13 tuvieron como destino otras comunas del país por diversos motivos. Finalmente, se observa que de los 31 ediles, 21 son hombres y 10 mujeres.

¿Y qué comunas visitó? Santiago, Peñalolén, Ñuñoa, Valparaíso, Quilpué, Viña del Mar, Coquimbo, La Serena, Ancud, Queilén, Castro, Dalcahue, Quinchao, Curaco de Vélez, Estación Central, Villa Alemana, Cauquenes, Parral, La Pintana, Talca, Curicó, Longaví, San Javier, Teno, Linares, Constitución, Maipú, Navidad, Los Vilos, El Bosque y Quilicura.

Desde Presidencia dan cuenta de la estrategia que define Palacio para llevar a cabo la serie de actividades del Mandatario, indicando que “las actividades se han caracterizado por impulsar la reactivación económica y concretar medidas en torno a las necesidades de las personas en materia de seguridad, obras públicas, salud y educación”.

El despliegue

La primera gran visita comenzó en la región de Coquimbo, en la comuna de La Serena, junto al alcalde Roberto Jacob (PR), en el inicio del Servicio de Reinserción Social Juvenil en la macrozona norte. Posteriormente, su primera gira presidencial del año fue en el archipiélago de Chiloé, en la Región de Los Lagos, donde realizó una visita inspectora a las obras del Puente Chacao en Ancud.

Días después en su retorno a la Región Metropolitana encabezó una pauta en Estación Central, donde el alcalde es Felipe Muñoz (ind. pro FA), en el marco del Plan Calle Sin Violencia. Luego, la catástrofe de los incendios obligó al Mandatario a estar presente en más de una oportunidad en las comunas afectadas, con Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana como epicentro. Finalmente dio paso a su gira por la Región del Maule, inaugurando un nuevo hospital en la comuna de Curicó, liderada por el alcalde Javier Muñoz (DC).

En su despliegue también se cuentan, entre otros, un encuentro junto a trabajadores de los Panamericanos en Ñuñoa; la inclusión de Quilpué en el plan piloto de Salud Primaria Universal; el inicio de obras de un camino rural en Castro; el anuncio del fortalecimiento del Plan Calles Sin Violencia en Estación Central; la entrega de un conjunto habitacional en Parral; la conmemoración del Día de la Mujer en La Pintana; la reinauguración del Teatro Municipal de Constitución; así como las sesiones en Castro y Curicó del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo.

Cabe mencionar que una de las tónicas del Presidente es que en sus giras por el territorio nacional también ha encabezado reuniones colectivas con todos los alcaldes de la zona, sin distinción del color político, con el objetivo de captar necesidades en las administraciones locales.