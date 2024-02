Desde Naya Fácil hasta Kel Calderón: la pugna entre influencers y autoridades por ayuda tras incendios en la Región de Valparaíso

“¡Haga su pega, señora! Que no sólo le pagan millones por estar sentada en una oficina”. Ese fue el tono de la arremetida de la influencer Naya Fácil en contra de la alcaldesa de Quilpué, Valeria Melipillán (CS). Esto tras las declaraciones de la edil acerca de la llegada por cuenta propia de varios influencers y personajes públicos a brindar ayuda a las personas afectadas por los incendios en la Región de Valparaíso. Melipillán se sumaba así al llamado que desde el propio gobierno han hecho desde que se desataron las llamas: no acudir a las zonas afectadas.

Pasa que las autoridades han subrayado que este tipo de ayudas inorgánicas deben tener un canal oficial y que, aun cuando las iniciativas son valorables, la única forma de asegurar la llegada de ayuda a todos los rincones afectadas debe ser por las vías oficiales, cosa de canalizar los aportes.

Y es que Naya no ha sido la única en prestar este tipo de ayudas. Por un lado han existido aportes materiales, como los del cantante Jordan 23, quien se comprometió a donar 15 casas prefabricadas a personas afectadas por los incendios, o el artista Byron Fire, que regaló una casa amoblada a una bombera en Quilpué. También se han sumado otros influencers que han llegado hasta los distintos cerros de la región de Valparaíso, como Daniela Castro, que ha recaudado dinero para ayudar a los animales afectados, además de haberse dirigido a las zonas siniestradas, así como Kel Calderón, que también visitó el sector de Achupallas.

En tal sentido, la alcaldesa Melipillán evidenció que “se ha registrado la llegada de influencers y grandes camiones sin coordinación, lo que ha obstruido el paso de las maquinarias que tienen que retirar escombros y los equipos de emergencia que tienen que movilizarse por el sector. Incluso ha impedido que lleguemos con la ayuda a los sectores que se necesitan”. Además, hizo una solicitud a las personas que quieran ayudar, pidiendo que se concentrarán a través de los centros de acopio, sin acudir a terreno.

Sólo como ejemplo, Naya Fácil tiene un poco más de 2 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Tras la tragedia por los incendios en las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache, la influencer comenzó una campaña para recaudar dinero que fue destinado para ir en ayuda de las personas afectadas. Ella logró recaudar casi 30 millones de pesos -según publicó- con los que compró todo tipo de productos e incluso hizo kits especiales para las personas damnificadas. Durante la semana pasada recorrió varias comunas de la quinta región para comenzar a repartir todos los artículos en ayuda a los damnificados. Pero ni esto fue suficiente para evitar un encontrón con la edil quilpueína.

Además, han llegado cantantes urbanos a ayudar con víveres y el retiro de escombros como Young Cister, Kidd Voodoo y Akriila. Lo que más repetían los influencers y artistas era que “se necesitan manos para ayudar”, invitando a las personas a llegar a los cerros, justamente lo que la alcaldesa de Quilpué llamó a hacer y “no acudir a las zonas devastadas”.

Lo que desató la polémica entre la influencer y la alcaldesa

El origen de la discusión por redes sociales entre Valeria Melipillán y Naya Fácil se dio tras el llamado de la autoridad comunal a no acudir a los cerros y a las zonas afectadas, algo que la influencer había estado haciendo durante toda la semana, por lo que instantáneamente se sintió aludida y le respondió mediante historias de Instagram, hablándole directamente a la alcaldesa.

“Vaya a saber lo que ellos necesitan, dudo que sepa lo que ellos necesitan”, arremetió hacia la edil. Y agregó: “Ella como alcaldesa ni siquiera ha ido a ver lo que les falta. Así que comenzó la guerra y que venga a hablar de mí de nuevo. Así son los políticos”.

Además, criticó el trabajo de algunos centros de acopio, de los que asguró que “no entregan la ayuda. La misma gente que está ahí esperando la ayuda no le llega. Si no fuera por la gran cantidad de voluntarios y de agrupaciones la ayuda no llegaría”.

Desde la Municipalidad de Quilpué explican a La Tercera que el llamado a no acudir a los cerros no fue a partir de la llegada de Naya Fácil a la comuna, si no que a partir de un hecho ocurrido esa misma semana, donde ante la aparición de “un cantante urbano” con un camión de ayuda muy grande a uno de los sectores afectados, obstruyó el camino en el que debían pasar otros vehículos destinados a retirar escombros.

Además, sobre las ayudas que han llegado, desde la municipalidad afirman que están trabajando con una estrategia parecida a la que ocuparon en la pandemia: llevar casa a casa las ayudas con un catastro propio, que se complementa con las fichas FIBE, y así asegurar colchones, carpas, alimentación y artículos de aseo y baños químicos.

Las medidas que se han tomado hasta el momento

Desde las cuentas de Instagram del gobierno y el Ministerio del Desarrollo también han difundido llamados a “no ir a la zona afectada por los incendios”, mas sí incentivando a la ciudadanía a entregar las donaciones en los centros de acopio y esperar capacitaciones de los voluntariados.

Además, a partir de los atochamientos vehiculares en las zonas afectadas, en la región de Valparaíso se tomaron medidas como la restricción vehicular hasta el 21 de febrero en las comunas de Viña del Mar, Quilpué, Villa Alemana y Limache.