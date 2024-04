El documento que prepara el FA por reformas al sistema político y las condiciones del Presidente Boric

El debate sobre reformar el sistema político ha sido un tema recurrente en las conversaciones de los partidos del oficialismo y en las citas que tienen las colectividades del gobierno con los ministros del comité político del Presidente Gabriel Boric. Sin ir más lejos, las tiendas se comprometieron a estudiar propuestas para ver la situación.

Pero en medio de dichas pláticas, algunos han reconocido que los dirigentes del Frente Amplio no han tomado protagonismo dentro de la discusión. Así lo planteó este lunes el diputado Jaime Mulet (FRVS), tras salir de uno de estos encuentros en la Casa de Gobierno. “Hay algunos partidos que pueden estar al debe en el sentido de no tener opinión sobre eso”, dijo el parlamentario.

Pero lo cierto es que en el Frente Amplio sí están preocupados del tema. Tanto así que la próxima semana se presentará un documento que busca ser un diagnóstico a los problemas que hoy padece el sistema político. Dicho material incluirá propuestas concretas en la materia que no se pudo resolver en los dos procesos para cambiar la Constitución, ni con la Convención Constitucional con mayoría de izquierda, ni con el Consejo Constitucional con mayoría de derecha.

En esta labor está trabajando un grupo de adherentes del sector, como el otrora experto constitucional del Consejo, Domingo Lovera (RD), Claudia Heiss, Álvaro Ramis, Juan Pablo Orrego y el exvocero de gobierno Marcelo Díaz.

07/10/2022 FOTOGRAFIAS A DOMINGO LOVERA FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Los timoneles de los partidos del FA -ad portas de concretar la fusión-, Diego Ibáñez (Convergencia Social), Diego Vela (Revolución Democrática) y Marco Velarde (Comunes) están encima del desarrollo de esta discusión.

De hecho, el documento sobre sistema político se presentará la próxima semana ante la mesa provisoria del partido único del FA.

Dentro del Frente Amplio hay convicción de que la propuesta del sector abordará cuatro ejes : el sistema de partidos, el sistema electoral, la formación de la ley (relación Ejecutivo y Legislativo) y los mecanismos de participación y descentralización.

Conversación transversal

La problemática por la que pasa el sistema político sería abordada desde un punto de vista integral. Al mismo tiempo, la propuesta busca ser complementaria al debate que ya está en curso en un espacio transversal de las fuerzas políticas y que se está desarrollando desde enero y febrero, y en el que participan figuras como Gabriel Osorio (PS), Antonia Rivas (CS), Javiera Parada, Hernán Larraín Matte (Evópoli), Ernesto Silva (UDI) y Juan José Ossa (RN).

Al respecto del tema, el timonel de CS -y presidente provisorio del FA-, Diego Ibáñez, afirmó a La Tercera que “es evidente que el sistema político requiere de cambios para aumentar la incidencia ciudadana, evitar la atomización o regular las campañas electorales”.

El parlamentario también advirtió: “no porque se haga una reforma la política automáticamente va a ser de mejor calidad. Para avanzar en esto necesitamos de total transversalidad, pero la derecha en dos años sólo ha dado muestras de querer imponer lo que más le conviene. Entonces no sé si cuenten con la generosidad necesaria para lograr esa transversalidad. No podemos ser ingenuos en ello o finalmente terminaremos tramitando un traje a la medida para la oposición. Nosotros estamos preparándonos para dar ese debate, pero la prioridad hoy son las urgencias de la ciudadanía”.

12/04/2024 DIEGO IBAÑEZ, DIPUTADO MARIO TELLEZ / LA TERCERA

La misma postura tomó la secretaria general de RD -mismo rol que tendrá de forma provisoria en el partido único del FA-, Tatiana Urrutia, quien dijo este martes que “como FA estamos dando esa discusión. Sabemos que hay un tema que nadie puede desconocer, pero sin dejar las urgencias de las transformaciones sociales o las demandas que sabemos que son el primer efecto a la ciudadanía”.

22 DE OCTUBRE 2023 / PROVIDENCIA Miembros de la nueva directiva Nacional de RD: Tatiana Urrutia, Secretaria General Se realiza la ceremonia de cambio de mando de la directiva nacional de Revolución Democrática. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

En tanto, Marco Velarde añadió que “hay consenso en que hay que hacer cambios al sistema político y yo me acercaría más al que logre concitar acuerdos. Creo que ese es el documento de los expertos del proceso constitucional pasado. Hay que tomarlos como insumo de discusión y no empezar de nuevo, desde cero. Cualquier discusión de este tipo no puede apartar las prioridades ciudadanas”.

Que en la dirigencia frenteamplista tengan esa posición no es baladí, ya que sigue la misma línea que le ha transmitido el Presidente Gabriel Boric a sus ministros y colaboradores más cercanos.

El Mandatario está convencido de que hay que potenciar las gestiones para que las reformas al sistema político lleguen a buen puerto, por medio de su titular de la Segpres, Álvaro Elizalde (PS) y para enfrentar la fragmentación en el Congreso. Sin embargo, fuentes de Palacio aseguran que al Jefe de Estado le genera suspicacia el interés de la derecha y quiere despejar qué cálculos están haciendo con dichas reformas.

Uno de los timoneles de Chile Vamos, el senador Rodrigo Galilea (RN), es uno de los personeros que mayor impulso le ha dado al debate. “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para hacer una reforma al sistema político que salga rápidamente del Congreso”, afirmó hace unas semanas el parlamentario de oposición, en entrevista con La Tercera.

Dado de que el tema está puesto en la mesa, el Presidente Boric condicionó este martes que, para encaminar la situación, primero habría que despejar problemáticas ciudadanas como las pensiones. Ante esto, puso como ejemplo que primero se tendría que sacar adelante la reforma previsional: “Antes del contenido de aquello, es que lo prioritario es sacar adelante la reforma de pensiones y el pacto fiscal y que por lo tanto, toda la discusión respecto a algo tan importante como el sistema político, debiera ser posterior a que zanjemos la discusión que es lo que, yo diría, más importa le importa a los chilenos, que es en particular la reforma de pensiones”.

23/04/2024 PRESIDENTE GABRIEL BORIC MARIO TELLEZ / LA TERCERA

“Hay también un hecho que me parece importante constatar, hoy día la falta de consenso no se da exclusivamente por la fragmentación. (...) Si no hubiera esa fragmentación, con las posiciones que hoy día se han manifestado en el Congreso, probablemente tampoco habría consenso. Entonces, pensar que solo eliminando ese problema, mágicamente se concilian los consensos, creo que también es subestimar el problema”, aseveró el Mandatario.