El dramático video de las soldados israelíes secuestradas que obligó a Netanyahu a retomar los contactos con Hamas

Un grupo que representa a las familias de los rehenes retenidos en Gaza ha publicado nuevas imágenes de video que muestran la captura de cinco mujeres soldados israelíes por parte de Hamas cerca de la frontera con el enclave palestino el 7 de octubre. La grabación es una versión editada, corta y censurada del clip completo, y se publicó después de la aprobación de los padres de las jóvenes, y aproximadamente un mes y medio después de que algunos de los ministros del gabinete ampliado se negaran a verlo.

Las familias de los cautivos esperaban que las imágenes aumentaran la presión sobre el primer ministro, Benjamín Netanyahu, para que acordara una tregua con Hamas y asegurara la liberación de los rehenes, apuntó Reuters el miércoles. Y así fue. El gabinete de guerra dio instrucciones a los negociadores para que retomen los contactos para la liberación de los rehenes retenidos en Gaza, dijo la oficina del premier a primera hora del jueves.

Según la agencia Bloomberg, la decisión de Netanyahu se produjo después de que el video en las redes sociales que mostraba a mujeres soldados israelíes secuestradas por militantes el 7 de octubre provocara una protesta pública.

Sin embargo, fuentes familiarizadas con las negociaciones para un acuerdo de rehenes dijeron después de la publicación del video, que muestra el secuestro de cinco mujeres soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en la base militar de Nahal Oz el 7 de octubre, todavía hay mucho pesimismo y la sensación de que mientras Israel no se retracte de su negativa a cesar las hostilidades, será difícil llegar a un acuerdo con Hamas. Señalaron que no se espera que el equipo negociador presente ideas “fuera de lo común” al gabinete de guerra, según consigna el medio israelí Ynet News.

El video de las cinco secuestradas en la base de Nahal Oz, todas de entre 19 y 20 años de edad, fue difundido el miércoles por la noche por el Cuartel General de las Familias de los Secuestrados, y está documentado por las cámaras corporales de los milicianos de Hamas el 7 de octubre. La entidad representa a los familiares de las 124 personas, en su mayoría civiles.

En la grabación se observa cómo un militante les grita en inglés a las cautivas que se callen. En otras escenas, los militantes se arrodillan para orar frente a al menos cuatro mujeres soldado, que están esposadas y sentadas en el suelo. Una tiene cortes visibles en las piernas y su sangre se acumula en el suelo debajo de ella mientras un militante le ata las manos a la espalda. Al menos uno de los soldados parece estar en pijama, con sangre visible en su rostro, detalla The Associated Press.

Otras imágenes muestran a los militantes arrastrando a dos de las mujeres soldado hacia un jeep mientras se escuchan disparos. Una es conducida al vehículo descalza, saltando sobre un pie debido a una aparente lesión en la pierna. En otra escena, un grupo de milicianos retiene a un rehén por manos y pies. No está claro si está vivo o muerto. Otra imagen muestra a tres de las mujeres soldado en la parte trasera de un vehículo en movimiento, con los rostros ensangrentados mientras los militantes gritan a su alrededor. Agam Berger, que viste una camisa marrón, es una de ellas.

Ashley Waxman Bakshi, prima de Agam, dijo que lloró la primera vez que lo vio. “Hacia el final sentí que iba a vomitar. Creo que cualquier persona que vea este video entenderá ese sentimiento, especialmente como mujer”, dijo. “Sabemos que está viva. Podemos sentirlo. Tiene una hermana gemela, la siente”, agregó sobre su prima.

En otra de las imágenes, el video muestra a las cinco mujeres esposadas y a uno de los miembros de Hamas gritándoles: “Los pisaremos”, mientras grita de fondo. “Tómenles una foto, tómenles una foto”, dijo uno de los milicianos, mientras las jóvenes miraban alarmadas. Naama Levy habló de “amigos en Palestina”, y Liri Elbag preguntó: “Alguien que hable inglés”. El terrorista respondió: “¡Silencio!”, detalla Ynet News.

En otra de las secuencias se ve a un miliciano de Hamas que les ordena sentarse y luego les grita: “¡Nuestros hermanos murieron por su culpa, los fusilaremos a todos!”. En el video se ve a Liri Elbag hablando con el terrorista, que quiere llamar a un “amigo en Gaza”. “Lo juro, lo juro”, le dijo Agam Berger a otro de los captores, quien le preguntó: “¿De dónde eres?”, a lo que ella respondió: “¿En Israel? Tel Aviv”.

Un oficial de policía toma la mano de un manifestante mientras la gente se sienta en una carretera durante una protesta que exige la liberación inmediata de los rehenes en manos de Hamas, en Tel Aviv, el 22 de mayo de 2024. Foto: Reuters

A continuación se ve a los miembros de Hamas rezando junto a las jóvenes esposadas por detrás. Se escucha a uno de los terroristas decirle a una de las cautivas: “Eres tan hermosa”. En otro momento del video, se ve a uno de los milicianos comentando: “Estas son niñas (que podemos dejar embarazadas), estos son los sionistas”. Según Ynet News, el Cuartel General de las Familias de los Secuestrados interpretó el término como “embarazo”, pero la expresión utilizada en la película de 2021, Sabaya, es un término en el Islam que se refiere a las mujeres y los niños como “propiedad” de los hombres, y también puede interpretarse como “esclavo”.

El Ejército israelí desclasificó recientemente el video y lo entregó a las familias de las mujeres. El Cuartel General de las Familias de los Secuestrados dijo que hicieron públicas las imágenes en un intento de presionar al gobierno para que alcanzara un acuerdo de alto el fuego con Hamas que liberaría a sus seres queridos.

“El difícil video es la realidad de las vidas de Agam, Daniella, Liri, Naama, Karina y otros 123 secuestrados durante 229 días. No hay misión más grande, no hay victoria más significativa y no hay posibilidad de restaurar la esperanza en Israel sin el regreso de todos: los vivos a la rehabilitación y los asesinados al entierro. El gobierno israelí no debe perder ni un momento más, debe volver a la mesa de negociaciones hoy”, señaló la agrupación.

El gobierno de Netanyahu, según Reuters, vio la publicación del clip subtitulado de tres minutos en los medios nacionales e internacionales como una oportunidad para reforzar el apoyo. Hamas, en cambio, defendió la conducta de sus combatientes y calificó el video como un intento de manipular la opinión pública.

“Estas jóvenes todavía están en cautiverio de Hamas. Por favor, no aparten la mirada”, dijo a los periodistas el portavoz del gobierno israelí, David Mencer. “Miren la película. Apoyen a Israel para que nuestra gente regrese a casa”.

La gente participa en una protesta exigiendo la liberación inmediata de los rehenes, cerca del Ministerio de Defensa en Tel Aviv, el 22 de mayo de 2024. Foto: Reuters

En cambio, Hamas negó las acusaciones de abuso sexual por parte de sus hombres y dijo que el video tenía como objetivo promover “narrativas fabricadas”. “Las mujeres soldado fueron tratadas de acuerdo con la ética de nuestra resistencia y no se demostró ningún maltrato hacia esos soldados en esta unidad”, dijo en un comunicado.

El ministro Benny Gantz, miembro del gabinete de guerra de Israel, se refirió al duro video y criticó implícitamente al primer ministro, Benjamin Netanyahu. “Cuando vi por primera vez el impactante video del secuestro de las rehenes de Nahal Oz, mi estómago se puso patas arriba, y los pensamientos sobre ellas no se van y no se irán hasta que regresen, y todas las niñas y niños regresen. Pero la responsabilidad de los líderes no es solo mirar la realidad a los ojos, sino crear una realidad diferente incluso cuando se trata de decisiones difíciles. Y esa es nuestra responsabilidad”, señaló citado por Ynet News.

Para Amos Harel, uno de los principales expertos de los medios de comunicación de Israel en cuestiones militares y de defensa, el video de mujeres soldados cautivas “expone el fracaso más horrible de Israel el 7 de octubre”. “Para mí, lo más horroroso es cuánto tiempo le tomó al Ejército llegar a las comunidades y puestos de avanzada hasta que comenzó a lanzar efectivamente un contraataque para liberar a los cautivos y matar a los invasores”, escribió en el diario Haaretz.

“Incluso después de tanto tiempo, todavía no hemos recibido ninguna explicación convincente sobre los acontecimientos del primer día. Sin minimizar el fallo de los servicios de inteligencia, este es un fallo igualmente grave y los responsables no pueden permanecer en sus puestos por mucho tiempo”, apuntó.

En el mismo periódico, el columnista Yossi Verter comentó que “el video de los cautivos es evidencia del fracaso de Netanyahu, el gobierno y las FDI”. “‘A este mal no se le debe dar un Estado’, dijo Netanyahu sobre la Autoridad Palestina. Tal vez. Pero también está prohibido permitir que este mal que es Benjamín Netanyahu siga empujando a Israel al abismo de seguridad, diplomático y económico. Sobre todo, está prohibido permitir que el malvado Netanyahu siga sacrificando a los rehenes, entre ellos Liri, Karina, Agam, Daniella y Naama”, criticó, antes de lanzar: “Él tiene que irse”.