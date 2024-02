En busca del origen del accidente: Fiscalía prepara desarme del helicóptero de Piñera y traslado a hangar en Santiago

Lo que se sabe: el helicóptero de Sebastián Piñera cayó a eso de las 14.45 de la tarde del martes 6 de febrero sobre el Lago Ranco, lo que provocó la muerte por sumersión del expresidente. La aeronave quedó sumergido a 28 metros y a 200 metros de la orilla del lago. Lo que no se sabe es qué fue lo que pasó arriba. Y eso costará dilucidarlo, al menos, en el corto plazo.

Es que la indagatoria a cargo de la Fiscalía Regional de Valdivia, con apoyo del fiscal Eugenio Campos -encomendado para el caso por el fiscal nacional, Ángel Valencia- será de larga data, aproximandamente ocho meses, aseguran conocedores de las pesquisas, dado lo meticuloso que tiene que ser la revisión de cada una de las piezas del helicóptero, como también del cruce de información con los informes meteorológicos del día del siniestro.

Lo primero, cuentan, es la fijación fotográfica y por video del helicóptero Róbinson R44. Los primeros peritajes fueron bajo agua y así evitar mover la aeronave de posición para determinar cómo fue que cayó, por dónde se movió, y la velocidad con la que impactó el fondo del lago.

Técnicamente, explican, se le denomina una “fijación subactuática para evitar que se pierda la posición original”. Eso estaría prácticamente resuelto, por lo que la helicóptero siniestrado podría ser sacado a “reflote” entre el viernes y el sábado.

Esta tarea, sin embargo, no estará a cargo, ni de la Armada, ni de la policía, sino que de la empresa “Oxxeon”, la cual tiene su matriz en Puerto Montt. La firma fue contactada por la familia Piñera, pues, explican conocedores de estos procesos, son los cercanos a la víctima quienes deben hacerse cargo del “reflote”.

Por lo mismo, la empresa ya está en coordinaciones con la Armada y la DGAC para determinar cómo y cuándo será el retiro del helicóptero desde las profundidades del Lago Ranco. Es más, durante la tarde de hoy, habrá una reunión clave, a las 15.00 de la tarde, en que se definirán los pasos a seguir.

Una vez que el proceso de reflote concluya, la Fiscalía activará la segunda etapa de la indagatoria: el traslado del helicóptero para trasladarlo a Santiago, y en un hangar dispuesto especialmente para eso, analizar cada una de sus piezas, las cuales serán retiradas en un trabajo de desarmen que podría demorar hasta 72 horas.

Oficios a la dirección meteorológica y a empresa fabricante

Las mismas fuentes consultadas señalaron que será en esa revisión que se confirmarán dos cosas: la existencia de cámaras en el interior de la cabina, como también la caja negra que estaría en el helicóptero. Agregaron que no siempre los helicópteros tienen estos elementos, por lo que hay que buscarlas en el proceso de desarme.

Pero ¿cuánto tomará todo eso? En el Ministerio Público aseguran que no será algo simple, dado que no habrá una determinación final, antes de ocho meses de iniciadas las pesquisas, porque no solo se contemplará esa revisión para llegar a una conclusión final sobre el origen del accidente, sino que también se tiene que cruzar esa información con las declaraciones de los tripulantes sobrevivientes, como también con la contestación de oficios.

Por ejemplo, durante los próximos días, la Fiscalía desparachará una serie de oficios, tanto a la empresa fabricante del helicóptero (Robinson Helicopter Company.) como a los organismos meteorológicos de la zona. En cuanto a la aeronave se busca despejar cuáles eran sus últimas mantenciones o que haya tenido sus revisiones al día.

Sobre el clima, determinante será calcular la velocidad del viento durante la jornada del accidente, la intensidad de la lluvia, y cómo estas condiciones podrían haber precipitado la caída del helicóptero.

Lo que viene para la policía, la DGAC y la Fiscalía es un trabajo largo, pero clave para saber el origen de un accidente que le costó la vida al expresidente Piñera.