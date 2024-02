En la Fiscalía Nacional y con entrada por los estacionamientos: así será la doble jornada de interrogatorios de los RD Jackson, Crispi y Martínez

La tarde de este miércoles llegarán a Santiago el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, y el persecutor jefe de esa ciudad, Cristián Aguilar. ¿La misión? Tomar una serie de declaraciones que se posicionan como clave en el marco de la indagación por traspasos irregulares de fondos desde reparticiones estatales a fundaciones.

Lo primero, eso sí, será fijar las coordinaciones necesarias para dichas diligencias, por lo que se espera se reúnan en dependencias de la Fiscalía Nacional con Eugenio Campos, director de la Unidad Especializada Anticorrupción de la entidad. Esto, como indican desde el Ministerio Público, para ultimar los lineamientos bajo los cuales se llevarán a cabo los interrogatorios.

Así, durante este jueves y viernes se concretará la toma de declaraciones a tres militantes de Revolución Democrática (RD) que mantienen calidad de imputados en la causa. Se trata del jefe de asesores del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi; el exministro de Desarrollo Social Giorgio Jackson y la jefa de Presupuestos, Javiera Martínez.

De acuerdo con el itinerario hasta ahora confirmado a La Tercera, el primero en entregar su testimonio sería Crispi, el jueves a las 9.00 horas. El segundo, Jackson, el mismo día a las 15.00 horas. Y el viernes a las 9.00 horas sería el turno de Martínez.

Para todos, como pudo constatar este medio, se han dispuesto varias medidas. Entre ellas, que podrán acceder a las dependencias ubicadas en Catedral 1421 por los estacionamientos, para así evitar transitar por una explanada que se espera esté colmada de periodistas.

Como se ha podido recabar hasta ahora, la convocatoria de los tres personeros dice relación con una ampliación de querella presentada por diputados del Partido Republicano que apuntan a gestiones administrativas que estos habrían realizado a fin de facilitar la disposición de recursos a fundaciones.

Según los parlamentarios, ellos tendrían antecedentes respecto de cómo se habrían fijado “mecanismos defraudatorios contra las arcas fiscales” y que hoy constituyen el denominado caso líos de platas.

“Hay indicios más que suficientes de que ellos son los facilitadores del mecanismo que hay detrás de estos casos. Según se ha ido dilucidando, los tres militantes de RD habrían tenido desde el comienzo de la administración una función específica y fundamental para la implementación del mecanismo de corrupción sistemático e institucional de este gobierno”, expusieron en el documento ingresado a principios de agosto de 2023.

Durante los interrogatorios que realicen los fiscales, en todo caso, también se les consultaría en específico en torno al caso de Democracia Viva, dado que el fiscal Aguilar también lleva la arista vinculada a la omisión de denuncia, la cual busca establecer cuándo y cómo se enteraron las autoridades de que había irregularidades en el traspaso de los recursos.

Declaraciones pendientes

Si bien las declaraciones de Crispi, Jackson y Martínez son consideradas claves en la trama de los convenios, no son las únicas que revisten importancia para el Ministerio Público.

Como indican fuentes consultadas por este medio, también es de interés para la investigación contar con el testimonio del ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), aunque este, a la fecha, no ha sido convocado.

De todas maneras, desde dicha cartera indicaron: “El Minvu, desde el primer minuto, ha entregado todos los antecedentes a la Justicia para aclarar los casos que puedan suponer irregularidades, incluso antes que la propia Fiscalía los haya solicitado. En la misma posición está el ministro Carlos Montes, quien ya ha señalado que ‘queremos que esto se esclarezca cuanto antes’”. Por lo mismo, enfatizan en que de ser requerido concurrirá con la entrega de antecedentes.

En la misma situación se encuentra la diputada Catalina Pérez, quien mantiene calidad de imputada y que sigue a la espera de ser citada por los persecutores.

Ministerio Público indaga traspasos a fundaciones por más de $14 mil millones en ocho regiones.

Como indican desde el entorno de la parlamentaria, su intención es colaborar y declarar en cuanto los fiscales así lo determinen, pero insisten en que eso no ha ocurrido. Señalan, además, que Pérez ha puesto a disposición su celular y aparatos tecnológicos para que sean periciados, pero que tampoco han sido requeridos.

Otro de los personeros que aún no presta testimonio es Daniel Andrade, quien a pesar de haber sido formalizado por tres delitos de fraude al Fisco y llevar dos meses en prisión preventiva no ha entregado formalmente su versión de los hechos.

De hecho, luego de que ayer martes se confirmara su prisión preventiva, desde la defensa del ingeniero civil mecánico no ocultaron su molestia con la forma en que se ha llevado la causa.

“Quedamos muy disconformes con el razonamiento contenido en la resolución que confirma la prisión preventiva, toda vez que existen antecedentes de extrema relevancia que no fueron considerados, no por su mérito si no por una cuestión de carácter estrictamente procesal y subjetiva, relativa a si los antecedes aportados son nuevos o no. Lo cierto es que en la génesis de este asunto existió una grave vulneración al derecho de defensa, la carpeta estuvo en secreto por la Fiscalía y no fue conocida por las partes sino hasta unas pocas horas de la audiencia de control de la detención y formalización”, sostuvo Diego Sporman, abogado de Andrade.

Y agregó: “Hoy, luego de la declaración de Carlos Contreras y una correcta revisión de los antecedentes, nos encontramos con contradicciones y elementos de carácter objetivo que permiten fundamentar una defensa idónea, con igualdad de armas, como es el principio específico, por tanto todos estos ‘viejos’ antecedentes que permiten contradecir los argumentos de base de la formalización, son antecedentes ‘nuevos’ y que por supuesto deben ser evaluados por los Tribunales de Justicia en su mérito, y no abstenerse de referirse a ellos”.

Se espera, igualmente, que en las próximas semanas también vuelva a declarar la exsubsecretaria Tatiana Rojas, pero aún no se ha fijado fecha para concretar la diligencia.