En terreno y activo en redes sociales: el diseño de Kast tras el fracaso del plebiscito

Recoleta fue la comuna escogida por el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, para reunirse junto a un grupo de vecinos luego de que su opción en el plebiscito constitucional -”A favor”- fuera derrotada el pasado domingo.

Allí, el excandidato presidencial compartió un desayuno, apostando por un despliegue “ciudadano”. Y es que tras la derrota del “A favor”, con un 44% versus el “En contra” con un 55%, el tema constituyente se terminó para Kast, quien, según acusan en Chile Vamos, es el principal rostro del fracaso electoral del domingo.

Se “cierra este ciclo constitucional”, dijo Kast el domingo al asumir la derrota. Y, de esta manera, se abrió una nueva etapa para el exdiputado, en la que tendrá un perfil más ciudadano, continuando con sus giras regionales.

De acuerdo a su entorno, parte del plan de Kast después del plebiscito es que siga recorriendo el país. En ese sentido, el referente ha sostenido que su objetivo es visitar las 345 comunas de Chile, las cuales, según sus cercanos, todavía no termina de recorrer. La apuesta, agregan las mismas fuentes, es que el exabanderado siga promoviendo las urgencias sociales, como el manejo de la economía y el orden público.

José Antonio Kast.

Parte del plan del excandidato, contempla también que siga acudiendo al tradicional programa de YouTube del Partido Republicano, el cual era visto por miles de personas y que contaba con sus apariciones. En esas instancias, Kast promovía el texto constitucional que fue plebiscitado, pero ahora que se cierra esa etapa hablará de otros temas.

En su entorno también afirman que el exdiputado no se tomará vacaciones, sino que continuará trabajando como lo ha hecho siempre. Por lo mismo, entre los parlamentarios republicanos sostienen que esto no es un cambio de estrategia, sino que más bien es continuar con la línea que ha mantenido siempre.

Con todo, algunos en el partido tienen la esperanza de que Kast se incorpore en otros desafíos políticos, como por ejemplo las elecciones municipales de 2024. Ahí, agregan, podría jugar un rol acompañando a candidatos en algunas comunas, como siempre lo ha hecho para cada elección.

Por ello, varios recalcan que sus giras tienen como objetivo pavimentar el camino de cara a los distintos desafíos electorales. En republicanos, el trabajo por las municipales ya partió con la búsqueda de candidatos.

De todas maneras, parte de su cambio de perfil se da en un contexto en que desde Chile Vamos han comenzado a criticarlo por el rol que tuvo su partido durante el Consejo Constitucional. En ese sentido, desde la UDI, RN y Evópoli han cuestionado que los republicanos fracasaron en lograr un texto en común y que se dieron “gustitos” con algunas normas que apuntaron solamente a su sector, como aquella que protege la vida de “quien” está por nacer.

En el entorno de Kast, de todas formas, recalcan que el resultado del plebiscito no es una derrota electoral para Kast, ya que, dicen, no era una elección sobre él. En esa línea, para los republicanos fue exitoso que la derrota no fuera por tan amplio margen y que obtuvieran un 44% de las preferencias.

De todas formas, entre los republicanos reconocen que parte del diseño que viene ahora es evitar que el fracaso repercuta en el capital político Kast.

En esa línea, las mismas fuentes sostienen que si bien Kast dispuso de su capital político en el proceso, no estaba en juego su liderazgo, y que falta aún tiempo para las próximas elecciones.

Por lo mismo, agregan que se valora el aporte de Kast pues puso su interés por el país, por sobre su futuro personal, como por ejemplo pensar en otras elecciones como las presidenciales.

La exconsejera republicana Mariela Fincheira dice que “siempre vamos a estar recorriendo Chile, hablando con la gente porque necesita vernos y José Antonio Kast siempre ha estado en eso y va a seguir haciéndolo”.

Y agrega: “A lo mejor no en lo inmediato, pero sí el próximo año José Antonio Kast va a estar recorriendo Chile. Vamos a tener nuestros próximos candidatos a las municipales y tenemos que buscar a los mejores representantes de las comunas”.

Parte del desafío de la derecha es poder contener las tensiones para que Chile Vamos y el Partido Republicano puedan generar entendimientos para las municipales y competir en unidad contra la izquierda.