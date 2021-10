¿Error no forzado? Boric y Jadue se reencuentran en medio de polémica por el rol del alcalde en su eventual gobierno

Hasta un café árabe en Patronato -en la comuna de Recoleta- llegaron pasadas las 10.00 el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, y el jefe comunal y su excontendor, Daniel Jadue (PC).

El reencuentro de ambos dirigentes se dio justamente luego de que la noche de este miércoles el diputado por Magallanes no descartara que, en un eventual gobierno, el alcalde comunista pudiera asumir como su ministro del Interior.

“Imagínate que yo dijera un ministro ahora. Lo quemo inmediatamente”, respondió inicialmente ante la pregunta de Tomás Moschiatti. Pero luego, abriría una puerta que incluso en el Frente Amplio reconocen como un traspié.

“Lo vamos a conversar en su momento”, agregó, aunque enfatizó que “no creo que esté dentro de las intenciones de Daniel”.

La respuesta del abanderado no tardó en generar reacciones entre sus contenedores por el sillón presidencial. Esta mañana José Antonio Kast (Republicanos) advirtió que “han sido cuatro años muy malos para Chile pero no nos merecemos a Boric como Presidente y a Jadue como Ministro del Interior. ¡Tenemos que derrotarlos!”.

A la reacción de Kast se sumaban los comentarios que esta mañana hacían en privado dirigentes de Nuevo Pacto Social -coalición que respalda a Yasna Provoste (DC)- advirtiendo que la señal daba cuenta, como lo ha dicho insistentemente su candidata, que Boric es en realidad un candidato cooptado por el PC y no el abanderado de Apruebo Dignidad.

Tras el encuentro con Boric, en tanto, el propio Jadue salió a despejar las dudas que ya se habían instalado. “Sobre lo del Ministerio del Interior, siempre he dicho que saldré antes de la comuna (a una responsabilidad superior) solo por mandato popular. Hoy mi principal compromiso es seguir transformando Chile desde Recoleta”, escribió en sus redes sociales descartando sumarse a un futuro gabinete.

Flanco innecesario

Sobre si fue o no un error no forzado y el alcance de sus efectos no hay una posición unánime en Apruebo Dignidad. Para algunos, el abanderado abrió un flanco innecesario. “Fue una respuesta mal preparada”, sostiene un dirigente del Frente Amplio. Para otros, sin embargo, no tendría mayor relevancia ni menos un efecto en el apoyo ciudadano que ha logrado el diputado, quien lidera distintos sondeos.

“Vi la entrevista ahora en la mañana y encontré muy pasado de revoluciones a Moschiatti. Haciendo preguntas capciosas. Es un problema cuando ese tipo de cuñas marcan la agenda. Yo creo que para nosotros no es un tema, estamos trabajando para ganar una elección... La gran señal, la importante, es el apoyo de Maya Fernández (PS) al comando. Esa es la política real”, sostiene, por su parte, el diputado Miguel Crispi (RD).

Rol del PC, un dilema

Interpretaciones más o menos, el protagonismo del PC en la campaña y en un eventual gobierno no es un dilema nuevo para Gabriel Boric.

Pasada la primaria, el Frente Amplio enfrentó dificultades para incorporar a los comunistas en sus equipos, mientras que en las últimas semanas han surgido tensiones con sus socios comunistas, quienes han instado a levantar un programa que equilibre las propuestas que lideró Jadue con las de Boric.

Pero el abanderado de Apruebo Dignidad no está en una posición fácil. En sectores del Frente Amplio lo explican así: Boric no tendría asegurados los 700 mil votos que logró Jadue en la primaria del 18 de julio. “Ha sido muy complejo capturar ese mundo”, dice un dirigente del sector.

El problema, es que al mismo tiempo, los respaldos del diputado por Magallanes se dieron -en muchos casos, según las mismas fuentes- como una forma de frenar lo que representaba el comunista. Por lo mismo, el abanderado ha tenido que buscar un equilibrio entre hacer gestos al PC y convocar a un mundo más moderado que quiere cambios pero con “responsabilidad”, como ha defendido el propio candidato.

En el comando de Boric, en todo caso, desdramatizan totalmente el enredo sobre si Jadue podría o no ser su ministro del Interior. “Es lo que uno dice cuando uno está en campaña, no descartas ni confirmas a nadie, es una locura estar pensando en ministros a esta altura”, dice una fuente del equipo del candidato.

Un dirigente del Frente Amplio, asegura, a su vez, que “no creo que esto llegue a afectarlo en términos de apoyo ciudadano, toda cosa que huela al PC lo va a usar la derecha y ese es un hecho de la causa”.

Tras el café que compartió con Jadue, como era esperable, Boric volvió a ser consultado por el rol que Jadue podría asumir. “Hemos estado conversando con Daniel en este rico café árabe y lo primero es decir que Daniel desde el 19 de julio ha estado haciendo campaña”, afirmó el diputado por Magallanes, a la vez que le preguntó: ¿Has recorrido cuántas comunas?”.

“Veintiséis comunas distintas saludando a los comandos, reconvirtiéndolos en comandos por Gabriel y haciendo campaña de cara a ganar las presidenciales de noviembre”, respondió Jadue.

Ante la insistencia en la pregunta, Boric recalcó que “los medios muchas veces tratan de instalar una suerte de división que no existe, entonces se genera todo un notición en torno a eso, pero Daniel está teniendo un rol hoy día. Lo que hemos conversado con Daniel es que en lo que queda es imposible estar en todos lados. Yo tengo viajes pronto a Temuco, me voy mañana a Río Bueno, voy a estar en algún momento en Atacama seguramente, he estado en casi todas las regiones pero no voy a alcanzar a ir a todas partes. Y en los lugares donde no pueda ir mi compañero Daniel va a estar ahí conversando con la gente, además del rol importante que está jugando en Recoleta”.

Más tarde, Boric volvió a referirse al tema. “Los ministros no se anuncian intempestivamente por la prensa, menos cuando aún no pasa ni la primera vuelta. Además he conversado con Daniel y él cumplirá íntegramente su mandato popular en la comuna de Recoleta desde donde ha demostrado que es posible correr los límites”, dijo.

Hasta ahora, quienes sí han asumido un rol más gravitante en la campaña son las diputadas Karol Cariola (PC) y Camila Vallejo (PC) y la alcaldesa De Santiago, Irací Hassler, quien desde la semana pasada ejerce como co-coordinadora de su programa de gobierno.