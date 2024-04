“Esto es gravísimo”: oficialismo se divide de nuevo y surgen voces que sugieren cortar relaciones con Venezuela

Una espina que no puede ser extraída. Así es como la alianza de gobierno del Presidente Gabriel Boric percibe a Venezuela y las relaciones diplomáticas que Chile mantiene con ese país.

El tema se reconoce incómodo. En gran parte, por la postura que algunos dirigentes -principalmente del Frente Amplio y el Partido Comunista- han tenido con respecto al régimen de Nicolás Maduro. Sin ir más lejos, el timonel del PC, Lautaro Carmona, defendió en marzo “a mucha honra” que Venezuela no es una dictadura.

Sin embargo, las recientes declaraciones del fiscal Héctor Barros en Chilevisión Noticias, respecto a que el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda “se organizó desde Venezuela”, generaron un punto de inflexión. Tanto así, que hay voces oficialistas que sugieren que es necesario cortar relaciones con el país de Nicolás Maduro.

El presidente de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Tomás de Rementería (PS), dijo que “tenemos la más absoluta convicción de que Venezuela no está cooperando con Chile en relación al asesinato y secuestro del teniente Ojeda. Hay indicios claros de participación incluso de grupos afines al gobierno venezolano en esto”.

El parlamentario añadió que “ya llamado a consulta el embajador, este no debe volver hasta que Venezuela empiece a prestar la cooperación necesaria en este caso. Si estas personas, como no ha ocurrido en cuatro casos anteriores, no son extraditadas a Chile, no existe asistencia penal internacional de parte del Ministerio Público Venezolano, el único camino a seguir que tiene Chile es romper relaciones y expresar su molestia sobre Venezuela en cada foro internacional que exista”.

FOTO: DEDVI MISSENE

Por su parte, el diputado Raúl Soto, también integrante de la comisión de RR.EE. de la Cámara, sostuvo que “la tensión diplomática con Venezuela ha llegado a niveles insostenibles, luego de las declaraciones del canciller Gil y las informaciones que dan cuenta de la intervención del régimen en el asesinato de Ojeda en Chile, el gobierno debe evaluar seriamente cortar relaciones diplomáticas. Esto es gravísimo”.

Mario Téllez / La Tercera

La idea es compartida por el diputado socialista Daniel Manouchehri, quien afirmó que “es tiempo de medidas drásticas”, incluyendo “estudiar seriamente el romper relaciones diplomáticas con Venezuela”. Según él, “la dictadura se ha dedicado a exportar criminales a nuestro país y no podemos permitirlo”.

“Cuando el camino diplomático se agota o no da los resultados esperados, es necesario y responsable evaluar la ruptura de las relaciones diplomáticas como parte una de tantas otras medidas previas que deben ir siempre en la línea de velar por los intereses de Chile (...)”, dijo a este medio la presidente de los Regionalistas Verdes, Flavia Torrealba.

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

“Chile no puede sostener relaciones diplomáticas con la dictadura que existe en Venezuela (...). Chile debe tener consecuencia con su tradición democrática y romper relaciones diplomáticas si se confirma la tesis de Fiscalía”, complementó el jefe de bancada de los diputados PPD e independientes, Jaime Araya.

Esas son algunas de las voces que han sugerido romper relaciones con Venezuela. Sin embargo, incluso dentro del Socialismo Democrático hay quienes plantean un contrapunto. Por ejemplo, el excanciller José Miguel Insulza, quien además preside la comisión de RE.EE. del Senado, dijo a este medio que “yo soy completamente contrario a cualquier ruptura de relaciones con Venezuela. Dos países pueden tener malas relaciones, grandes dificultades, pero lo peor que puede ocurrir cuando (...) tenemos muchos problemas pendientes con ellos, es no tener ninguna voz diplomática que haga la representación de Chile”.

Y ejemplificó: “Hay muchos países que tienen pésimas relaciones y tienen embajadores. Cuba y Estados Unidos es un caso concreto. Por lo tanto, yo por lo menos no estoy por una ruptura de relaciones”.

Lo mismo piensa el presidente del Partido Liberal, Juan Carlos Urzúa, quien dijo que “yo no soy partidario de romper relaciones con Venezuela, porque eso nos amarrados a los procesos de expulsión, dado que no tendríamos posibilidades de hacer conversaciones para repatriar o devolver a los delincuentes”.

La senadora y timonel del PS, Paulina Vodanovic dejó la decisión en manos del Presidente Boric y comentó que la postura debiera estar una vez que el Ejecutivo escuche la versión del embajador Jaime Gazmuri, quien llegará durante la noche de este viernes al país.

“Desde el PS vamos a respaldar lo que decida Cancillería y el Presidente. No me parece oportuno pronunciarnos antes de que esté el embajador en Chile sobre las vías de acción, porque la verdad no conocemos todos los antecedentes”, afirmó Vodanovic.

Luego, la parlamentaria por El Maule agregó que “no comparto que hablen antes de tener los antecedentes y esa es una decisión del Presidente. No me parece estar pautando al Presidente”.

FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

El vicepresidente del PS, Leonardo Soto, ahondó en la misma dirección de Vodanovic: “Si se rompen relaciones con Venezuela, ¿Quién va a recibir a los venezolanos expulsados hacia allá? ¿Quién va a entregar los antecedentes de identificación y penales de venezolanos detenidos en Chile?”.

La diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes -integrante de la comisión de Seguridad- valoró la decisión del Ejecutivo de llamar a consulta a Gazmuri y afirmó que “romper relaciones con un país cuando estamos en una situación donde varios o muchos nacionales de ese país están en Chile sería una mala medida. Hay que insistir en el diálogo”.

El presidente de Revolución Democrática, Diego Vela, dijo a La Tercera que “los antecedentes que ha presentado la Fiscalía por el asesinato del exteniente Ojeda son gravísimos. Esperamos que la investigación siga avanzando a toda velocidad y que el gobierno venezolano cumpla con colaborar en esta materia. En otro caso, el Presidente de la República tiene todo nuestro apoyo para repensar la relación que tiene nuestro estado con ese país”.

22.02.2024 DIEGO VELA FOTO: BASTIAN SEPULVEDA

“Cualquiera sean las circunstancias de ese horrible crimen, la única persona facultada para determinar con qué Estado se mantienen o no relaciones diplomáticas es el Jefe de Estado, el Presidente de la República. Lo que podamos decir los demás actores políticos no pasa de una mera opinión”, sentenció el diputado Jaime Sáez (RD).

El escenario en el PC

El pasado 3 de marzo, el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, asistió al Cementerio General y participó del habitual homenaje que realiza el Partido Comunista en memoria de la extimonel de la colectividad, Gladys Marín.

El diplomático venezolano, en medio del revuelo por el asesinato de Ronald Ojeda, no respondió preguntas a la prensa, pero fue ovacionado en el evento y su presencia molestó a sectores del oficialismo y la oposición.

En el PC la situación en Venezuela se ha convertido en un debate abierto que promete enfrentar a dos almas en el congreso partidista que comenzará este sábado, en donde se resolverán las posturas ideológicas de la tienda y los nuevos liderazgos de cara a los siguientes cuatro años.

Este jueves, Lautaro Carmona convocó a un punto de prensa para referirse a la situación, previo a que se conocieran los nuevos antecedentes del caso Ojeda. “Creo que el gobierno hace bien llamar para que aquí se esclarezca, se precise, el alcance de una formulación que yo encuentro, de verdad, no solo no va al fondo, sino que puede tener el riesgo de desviar la atención de lo principal”, complementando que lo principal “es la coordinación, la cooperación, entre los estados, entre sus aparatos de inteligencia, de policías”, para combatir el crimen organizado.

Al mismo tiempo, desde la Cámara el diputado Matías Ramírez (PC) manifestó que “en una investigación en curso con diligencias importantes pendientes se debe esperar el resultado de las mismas, eso no puede llevar a tomar decisiones diplomáticas apresuradas que, incluso, pueden perjudicar el resultado de esas diligencias”. En la misma línea fue su par, Nathalie Castillo, quien señaló que “esta es una materia exclusiva del ejecutivo. Evaluar en el mérito de la investigación que lleva el ministerio público es lo que corresponde para tomar una decisión de estas características”.

“Hay una preocupación por los antecedentes por todos conocidos y es por lo mismo que me parece que las relaciones diplomáticas con Venezuela deben mantenerse. Me explico; hay temas pendientes que se deben resolver entre los países, siendo justamente uno de los más relevantes el relacionado a la seguridad y a la inmigración, por lo tanto esto tiene que avanzar y la única forma posible es a través del diálogo”, agregó la diputada María Candelaria Acevedo (PC).