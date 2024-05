La carrera de Demócratas por constituirse en la Metropolitana para no quedar fuera de las municipales

“No soy ni pretendo ser alcaldesa de Maipú. Hay que estar preparado para eso. No es chiste, menos jugar con la estabilidad de las personas”.

Con esa frase, compartida en sus redes sociales, la gitana y exchica reality Perla Ilich descartó llevar adelante una candidatura de cara a las elecciones municipales de este año. Tuvo que salir a aclararlo luego de que protagonizara un live de Instagram junto a la presidenta de Demócratas, la senadora Ximena Rincón, en que deslizó esa opción.

Pese a que la candidatura no prosperó, lo cierto es que el nombre de Ilich es parte de una estrategia para reclutar militantes que por estos días Demócratas ha intensificado. Y es que tanto en la colectividad de Rincón como en Amarillos por Chile son conscientes de que tienen un problema: al no estar constituidos todavía en la Región Metropolitana, no podrían llevar candidatos ahí en las elecciones de municipales y de gobernadores de octubre.

Santiago 19 de Abril 2024 Entrevista a Ximena Rincon, senadora de Amarillos por chile Foto: Juan Farias / La Tercera.

El tema es particularmente complejo para los miembros fundadores de cada colectividad. Y es que, en caso de no constituirse, ellos tampoco podrían competir como independientes ni a través del cupo de otro partido que se los ceda.

Entre los más complicados están el abogado Gabriel Alemparte y la concejala Camila Avilés, ambos fundadores de Demócratas, que anunciaron candidaturas en la Región Metropolitana: como gobernador y como alcaldesa de Renca, respectivamente. Lo mismo ocurre con el candidato amarillo a la alcaldía de Recoleta, Patricio Lobos.

Si bien el plazo para declarar candidaturas para las elecciones vence el 29 de julio de este año, los partidos primero deben presentar la nómina con el oficio que solicite la inscripción en la región. Para eso está establecido que hay una ventana fija de 35 días hábiles para que se presenten objeciones. Transcurrido ese período, el Servicio Electoral (Servel) tiene hasta 15 días hábiles para revisar los datos de las nóminas.

Así las cosas, a partir de hoy restan exactamente 50 días hábiles para la inscripción de candidaturas, por lo que los plazos son extremadamente estrechos.

De acuerdo a datos publicados por el Servel, Demócratas tenía 106 afiliados en la Región Metropolitana hasta el 30 de abril de este año. Para lograr la meta deben alcanzar los 6.578. Hasta la misma fecha, Amarillos tenía 128 adherentes en la circunscripción.

De todas formas, desde ambas colectividades explican que las cifras no están actualizadas y que pretenden presentar las firmas que han acumulado de una sola vez. Por lo mismo, desde Demócratas insisten en que posiblemente llegarán a la meta antes del plazo.

“Ya estamos muy cerca de lograr la meta, con un despliegue total de todo elenco de candidatos, de figuras del partido (...) y de figuras del espectáculo como Perla Ilich o Hugo Manzi, asistiendo a actividades para explicar y conseguir afiliaciones. La meta está muy cerca y hay absoluto optimismo en que llegaremos a ella”, comentó Alemparte.

En Amarillos, donde estiman que llevan alrededor de 4.500 afiliados en la Región Metropolitana, ya aceptan que no lograron constituirse en los plazos que exige el Servel. De todas formas, adelantan desde el partido encabezado por el diputado Andrés Jouannet, continuarán con el reclutamiento de militantes, pues su objetivo es constituirse a nivel nacional.

FOTO: DIEGO MARTIN/ AGENCIAUNO

Para conseguir las últimas firmas que necesitan, en Demócratas han intensificado su campaña para sumar adherentes en la región.

“Queridos amigos y amigas, vecinos y vecinas: soy Alejandra Bustamante, maipucina, emprendedora, mamá orgullosa, esposa y una vecina más de esta querida comuna (...). Hoy necesito de su ayuda. Mi partido debe constituirse en la Región Metropolitana y para ello requerimos alcanzar un mínimo de afiliados. Por eso, solicito tu apoyo afiliándote a Demócratas (...). Se hace con clave única, y es rápido, confidencial y seguro”, se lee en una publicación que hicieron en redes sociales.