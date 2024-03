Crece la presión sobre el PPD: “No puede poner en riesgo el acuerdo para presidir el Senado”

Sin novedades. Eso es lo que insisten, una y otra vez, distintos dirigentes del Partido por la Democracia (PPD) cuando son consultados por su aún inconclusa propuesta de nombre para presidir el Senado y suceder en el cargo a Juan Antonio Coloma (UDI), carta que debiese estar definida este martes.

Hasta el momento, hay dos nombres en carrera: Pedro Araya (PPD) y Ximena Órdenes (IND). Ambas opciones están empatadas: mientras que el primero es respaldado por Jorge Soria y Loreto Carvajal; la senadora por Aysén es apoyada por Ricardo Lagos Weber y Jaime Quintana, presidente de la colectividad.

A estas alturas, al no haber llegado a acuerdo, en el pepedé hay una sensación de urgencia. No solo porque podrían quedar fuera de la testera, sino porque, en el caso de que Renovación Nacional se quede con la presidencia de la Cámara Alta, arriesgan que se rebaje la composición de las comisiones y que el oficialismo pierda algunas de esas instancias, como la de Constitución -hoy presidida por el socialista Alfonso de Urresti-.

Incluso se ha levantado presión desde otras bancadas. “El PPD no tiene más espacio para tironeos al interior de su bancada y no puede poner en riesgo el acuerdo administrativo para presidir el Senado y de paso el acuerdo para la presidencias de todas las comisiones permanentes. Si no resuelve hoy, se corre el riesgo de entregar la conducción a la derecha y un eventual desajuste en comisiones”, advirtió el senador Iván Flores, de la Democracia Cristiana (DC).

Por lo mismo, algunos de los senadores esperan poder conversar hoy, tarde por la noche, posiblemente vía telemática. No puede ser en otro horario, dicen, porque el senador Soria tomará un vuelo desde Iquique hacia Santiago a las 18.00 horas.

Como es habitual, la mesa del partido, encabezada por Quintana, se reunirá en su sede esta tarde a la hora de almuerzo. Si bien el objetivo central de la cita será abordar las negociaciones de cara a las municipales, algunos de los dirigentes confían en que en esa instancia pueda tratarse la elección de la mesa de Cámara alta e instar a llegar a un acuerdo.

Los senadores Pedro Araya y Ximena Órdenes. Foto: Agencia Uno

Al interior de la directiva hay quienes -en privado- reconocen que la mejor alternativa es priorizar a la carta militante, en desmedro de Órdenes, quien es independiente. Y esperan poder plantear ese punto en la reunión. Sin embargo, pese a que milita, Araya tampoco es un nombre que convenza a todos. En esa línea, algunos de los integrantes de la mesa reconocen que, a pesar de que se bajó de la carrera, aún es una posibilidad que Lagos Weber resurja como carta de consenso.

Al interior de la directiva, en todo caso, hay otros que enfatizan que no corresponde inmiscuirse en este asunto y delegan la tarea exclusivamente a la bancada de senadores. Entre quienes han tomado esta postura argumentan que la directiva no puede pronunciarse, entre otras razones, porque la vicepresidenta Natalia Piergentili actualmente trabaja como “asesora profesional” -según se desprende del sitio web del Senado- de Carvajal, quien abandonó la carrera por presidir la testera la semana pasada.

En cuanto a un plan B, tanto Araya como Órdenes han enfatizado en conversaciones de bancada -e incluso por el grupo de WhatsApp que comparten- que sería muy poco serio que este asunto decante a través de un sorteo. Una alternativa para forjar un acuerdo es que alguno de los senadores cambie su voto o bien no se pronuncie al momento de enunciar sus preferencias, lo que lograría destrabar el empate.

Sumado a este desorden al interior del pepedé, durante los últimos días los senadores de Demócratas, Ximena Rincón y Matías Walker, dejaron en duda su votación luego de que la DC, a través del senador Francisco Huenchumilla, dijera que el cupo en la comisión de Hacienda corresponde a su partido.

En respuesta, los senadores de Demócratas amenazaron con lo que pueda pasar en la elección de la directiva de la Cámara Alta. “Este es un acuerdo con nombre y apellido. Esto deja el escenario abierto a una nueva integración en la mesa del Senado para los próximos dos años. El comité DC nos notificó que da por desahuciados todos los acuerdos”, planteó ayer Walker. Este punto fue reforzado por el senador en la reunión de comités de esta mañana.