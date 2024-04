Lamentos, críticas a Diego Ibáñez y un candidato cuestionado: el crudo balance de la DC luego de pactar con la izquierda

A cinco días de la inscripción del pacto Contigo Chile Mejor, que aglutina a los diez partidos de gobierno y a la Democracia Cristiana (DC), esta última colectividad pudo analizar en detalle los resultados de un acuerdo que para ellos es inédito y que los dejó con candidaturas directas en 66 municipios y con participación en primarias en otros 40. Lo hizo en su consejo nacional, que sesionó de forma telemática desde las 20.00 horas de anoche.

Para comenzar, el presidente de la colectividad, el diputado Alberto Undurraga, se refirió a los hechos que han marcado los días posteriores a la firma del pacto. Según expuso, “el más serio es el de Concepción”, debido a que “el presidente de Convergencia Social (el diputado Diego Ibáñez) al día siguiente (de la inscripción) estaba apoyando un candidato fuera de pacto, diciendo que eso era un criterio que se había aceptado. Una patudez”.

El diputado sinceró ante el consejo que “hemos reclamado tres veces en la reunión de presidentes y se ha ido quedando solo. El presidente de Comunes (Marco Velarde) se ofreció para ir a Concepción. Revolución Democrática ha estado en las reuniones en que han apoyado a nuestro candidato Aldo Mardones, pero Convergencia todavía no da el brazo a torcer”.

Como respuesta, señaló Undurraga, “nosotros les hemos dicho que nuestros camaradas no están apoyando en San Miguel, en Las Condes, en Quilpué e Independencia a Convergencia Social. Yo les he pedido a los camaradas que no escalemos la crisis, pero que no apoyen hasta que se resuelva lo de Concepción. Es muy grave lo de ahí porque pone en riesgo el pacto”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Luego, el timonel especificó cuáles son los “dolores” que ha resentido la colectividad luego de la firma del acuerdo electoral. “Los Ángeles y Máfil son los principales dolores de la negociación, porque nosotros pedíamos primarias y probablemente las ganábamos, también la alcaldía (...)”, dijo. También mencionó La Granja y Peñalolén, ambos municipios que hoy administra la DC pero que tendrán elecciones primarias.

“Nos hubiese gustado que estuvieran directas en la nominación, las peleamos hasta el final. Convengamos que en el caso de Peñalolén era más difícil, dada su situación interna. No voy a profundizar en ello. En el caso de La Granja, estuvimos hasta el último momento, pero llegó un momento en que no fue posible”, afirmó el timonel.

Ante sus dichos, el presidente regional Metropolitano de la DC, Rodrigo Albornoz respondió en la misma sesión del consejo que “no se accedió en esta negociación a las pretensiones de la región, presidente. Usted evade cuando dice ‘no quiero profundizar el tema en Peñalolén’. Es porque no se ha hecho cargo. Y la Granja... Dos comunas muy importantes las hemos puesto en peligro”.

Y agregó: “La negociación no es conveniente al partido y resultó en un contrato de adhesión”.

MARIO TELLEZ / LA TERCERA

En esa línea, el consejero nacional Hugo Lara recordó que “en 2021 llevamos 116 candidatos y elegimos 51 alcaldes, elegimos al 44%. Hoy día llevamos 63 candidatos directos a la papeleta y 40 a primarias. Es decir, llevamos 103 candidatos si es que ganamos las 40 primarias. Menos de los 116 que llevábamos antes (...)”. También, y en referencia a que dos de las cuatro comunas emblemáticas del partido irán a primarias, lamentó que “esto no fue una negociación, fue lo que nos quiso dar la izquierda”.

Durante su intervención Undurraga también transparentó que “hay dos comunas donde nosotros negociamos con nombres distintos a los que aprobó la junta: San Nicolás (en Ñuble) y Primavera (en Magallanes). En ambas obtuvimos la nominación directa”. Y recordó que “tenemos hasta el 27 de julio para inscribir el nombre, en todas las comunas en las que hay asignación directa”.

El comentario gatilló el momento más tensó de la jornada. La presidenta regional de Magallanes, Gloria Chodil, tomó la palabra y acusó que el nombre del candidato que estaba contemplado en Primavera, Pedro Donoso, fue cambiado por los negociadores.

“No merezco que hoy día las personas que se inscribieron yo tenga que estar escondiéndome poco más porque no sé qué explicaciones darle. Cuando son proclamados e incluso les piden que envíe sus documentos al Servel, que hagan todo el trámite, y nunca estuvieron considerados en un listado. Camaradas, de qué estamos hablando. Yo tengo que pedir que esto se aclare. Alguien es responsable y tiene que responder”, comentó.

Por su parte, la vicepresidenta nacional Ana María Hernández enfatizó que “se tienen que respetar los acuerdos del consejo nacional, que se reponga el nombre. Si aprobamos un listado con nombre y apellido y viene alguien que no es dirigente el partido, sino que es funcionario, a mí me parece grave. Exijo que respete el acuerdo del consejo”.

Ante las inquietudes, Undurraga respondió que “tanto San Nicolás como Primavera lograron asignación directa por los nombres que pusimos en la mesa. Con otros nombres, tendríamos primarias. Vamos a resolver los problemas que se han planteado (...). Pero también hay estrategia de negociación, confíen un poco en quienes están a cargo”.

Los contactos de Orrego

Por último, Undurraga reconoció que la mesa negociadora que sostuvieron con los demás partidos no alcanzó a “tener la discusión completa” sobre la elección de gobernadores y que, por lo mismo, no inscribieron primarias.

Y, en consideración de que el gobernador Claudio Orrego (Ind.) comenzó a recolectar firmas ante la indefinición de los partidos, el diputado señaló que la máxima autoridad de la Región Metropolitana “ha llamado a todos los presidentes de los partidos para decirles que le interesa seguir siendo candidato del pacto. Pero naturalmente que, como es independiente y eso todavía no se concreta y podría no concretarse, está juntando firmas”.