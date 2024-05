Las explicaciones de Vallejo por la ola de críticas que desató su silencioso adiós como enlace de Valparaíso

El miércoles en la tarde, tras la publicación de La Tercera PM que dio cuenta de que la ministra de la Segegob, Camila Vallejo (PC), dejó de ser enlace en la Región de Valparaíso hace un mes y que no lo informó a las autoridades de la zona, desde el equipo de la vocera se comunicaron con ellas para darles explicaciones.

Esto, debido a que rápidamente la decisión de la secretaria de Estado despertó cuestionamientos en la oposición, pero también en las filas del oficialismo.

En el equipo de la ministra les explicaron a las autoridades de la zona que pensaron que se daba por entendido que ella dejaría sus funciones una vez que se entregara el plan de reconstrucción, ya que ahí todo quedaba en manos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (Frente Amplio). Sin embargo, los argumentos no fueron suficientes, ya que los dirigentes y parlamentarios entendían algo distinto.

Las críticas no fueron solo públicas, sino que la situación generó molestia interna entre las autoridades oficialistas, ya que al menos esperaban un gesto o un hito para dar cierre al rol de la ministra como enlace.

Su designación ya había provocado roces con el Partido Socialista cuando la nombraron en reemplazo de la ministra de Defensa, Maya Fernández (PS), quien alcanzó a ocupar el rol solo unos días. Esto, pese a que ella inmediatamente había suspendido sus vacaciones, a diferencia de Vallejo.

Los diputados socialistas Marcos Ilabaca y Nelson Venegas manifestaron una postura crítica sobre la salida de Vallejo. Este último representa a Valparaíso en el Congreso.

Ilabaca, por ejemplo, aseguró que “es la ministra quien debería contar lo que pasó acá. Nos hemos enterado por la prensa que hace un mes dejó esto abandonado”.

Otro socialista electo como diputado en Valparaíso es Tomás de Rementería, uno de los más críticos cuando Vallejo reemplazó a Fernández como enlace por los incendios. Sin embargo, esta vez el parlamentario tuvo un tono más moderado, entendió las labores que ejerció la vocera en la zona y solo apuntó a que “su salida responde a que el cargo ya no tiene mucho sentido. Si bien en una de esas la salida debió haber sido mencionada de forma más oficial y no enterarnos por la prensa, creo que fue una evolución natural de la naturaleza del cargo”.

La situación aún no ha sido debatida en instancias formales del Partido Socialista. Por ejemplo, consultada al respecto, la senadora y timonel de esta colectividad, Paulina Vodanovic, aseguró no tener una opinión.

En la oposición las críticas fueron públicas y duras, que se sumaron a los cuestionamientos ante los daños que provocaron las lluvias en las viviendas de emergencia.

“Boric prometió que no dejaría solas a las víctimas del incendio de Viña del Mar. Una vez más no cumplió. No solo los dejó abandonados, sino que les entregó soluciones de emergencia de mala calidad que colapsaron ante la primera lluvia. Usaron la emergencia para que la ministra Vallejo se paseara por los medios y luego saliera en silencio ante el primer problema”, escribió en cuenta de X el excandidato presidencial republicano José Antonio Kast.

Mientras que este jueves, en la comisión investigadora por incendios, el diputado Andrés Longton solicitó adelantar la citación de la ministra Vallejo para que entregue explicaciones por su silencioso desembarco de las funciones en Valparaíso.

“El trabajo de la ministra Vallejo fue escandaloso. De verdad que su despliegue, su accionar que ella tenía contemplado por el megaincendio en Viña del Mar, no se notó. Me pregunto cuál era su tarea, su función. No cumplió las expectativas”, sostuvo, por su parte, el diputado de la región Andrés Celis (RN).

De todas formas, hay quienes salieron a blindar a la titular de la Segegob. “La ministra enlace por la emergencia fue vital, despejando dudas respecto a bonos de emergencia, horarios de toque de queda, entrega de víveres de primera necesidad, en todo eso el rol de la ministra fue fundamental”, dice el mensaje que fue difundido entre diputados de la zona y autoridades municipales.

En el escrito se asegura que desde el primer momento se vio un gobierno en terreno; que la figura de la ministra enlace era por el periodo de emergencia, por lo que se extendió hasta la entrega del plan de reconstrucción; y que las funciones de la vocera fueron fundamentales para despejar la cantidad de desinformación durante las primeras semanas. .

“(Vallejo) permitió fortalecer la coordinación de autoridades nacionales como los apoyos del mundo público y privado que estuvieron presentes en el territorio. Esto se mantuvo de manera sistemática hasta la presentación del plan de reconstrucción”, señaló la delegada presidencial regional, Sofía González (PC).