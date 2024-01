¿En la casa de Marcel? Las primeras horas de las vacaciones del Presidente Boric en Puyehue

Las planificadas vacaciones que decidió tomarse el Presidente Gabriel Boric comenzaron la tarde de este lunes 22 de enero, en Puyehue, específicamente en el kilómetro 58 de la ruta 215. ¿La propiedad? Un lodge en una parcela con vista al Volcán Osorno y que, según reseñan conocedores de la zona, es de propiedad del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien efectivamente en su declaración de intereses y patrimonio figura con un terreno en el sector.

El Mandatario aterrizó pasadas las 14.20 horas en Osorno, donde fue esperado por el alcalde Emeterio Carrillo (DC) junto a otros funcionarios municipales. Ahí compartió con ellos por algunos minutos y se sacó algunas fotografías con algunos de los pasajeros que a esa hora se encontraban en el lugar.

“Estaré atento a todo lo que está pasando, comunicado con mis ministros; pero todo el mundo necesita poder respirar otro aire. En estos cargos uno nunca deja de trabajar, pero ahora va a ser en otro ambiente, con un lago cerca, espero poder caminar, pensar”, sostuvo este lunes apenas aterrizado en la zona.

A su vez, desde el municipio osornino reseñan que el alcalde “recibió al Presidente Gabriel Boric en el Aeropuerto Cañal Bajo, dándole la bienvenida a la provincia de Osorno y deseándole un reponedor descanso. No se agendaron reuniones ni agenda de trabajo porque entendemos que el Presidente se encuentra haciendo uso de legítimo descanso y somos muy respetuosos del espacio privado”.

Una vez salió de la terminal aérea, el Presidente y su comitiva, compuesta por más de una decena de personas, comenzaron el viaje en automóviles hasta el terreno de propiedad que queda a unos 40 minutos de distancia.

Fue en ese trayecto, según informaron algunos medios locales, que el Mandatario hizo una parada en la Villa Entre Lagos donde entró a algunos negocios de la comuna puyehuina. Además, acorde a lo que reseña María Jimena Núñez (UDI), alcaldesa de Puyehue, Boric también estuvo por el centro de la comuna y pasó a un supermercado de nombre ‘Ojeda’, pero desconoce lo que de ahí se llevó.

Y aunque la edil asegura que no tuvo noticias oficiales del Presidente y que nadie se comunicó con ella ni el municipio cuando él llegó, luego fue personalmente hasta el lugar donde se está quedando Boric, donde, afirma que conversó con parte del equipo del Mandatario. “Cuando me enteré de que él llegó lo fui a buscar para tratar de hablar con él y darle las gracias por haber escogido nuestra comuna para vacacionar, pero no lo logré. Esperé bastante rato en la carretera, pero su comitiva me dijo que no sería posible que él me atendiera, que buscarían otro momento para concretar la conversación”, señala. Algunos conocedores de la situación reseñan que el Presidente estaba caminando por el sector a esa hora.

La alcaldesa Núñez dice que entiende que el Mandatario está de vacaciones, pero reseña que le hubiese “gustado saber cuando llegó a la comuna para haber intercambiado unas palabras y agradecerle por escoger la zona para sus vacaciones. Acá es un paraíso, un lugar tranquilo. Pese a tener diferencias políticas hay que mostrar respeto por un Presidente electo democráticamente”.

Hasta el cierre de esta nota la autoridad comunal no había logrado hablar con el Mandatario, pero la propia Núñez dice que durante este martes quiere enviarle una invitación formal para que asista a la coronación de la reina de la ‘Semana Entrelaguina Puyehue 2024′ que se celebrará el próximo 26 y 27 de enero, una de las fiestas más importantes de la comuna.