Emparejar la cancha para Topelberg: La gran razón de Leonarda Villalobos para apretar el botón rojo y grabar la reunión con Hermosilla y Sauer

En ya más de cuatro tandas de extensas declaraciones la abogada Leonarda Villalobos ha entregado a la Fiscalía una serie de antecedentes sobre lo conversado el 22 de junio, entre ella, Luis Hermosilla y Daniel Sauer, dueño de STF Capital y Factop.

Villalobos ha entregado su testimonio en distas aristas del caso: lo referente al dinero pedido a Sauer que supuestamente era para el pago de coimas en el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); las facturas falsas de Factop y también sobre la grabación y divulgación del audio con que se registró la polémica conversación.

Es sobre este último punto donde Leonarda Villalobos busca defenderse de las denuncias por violación de secreto y prevaricación que le imputa Sauer. El porqué de la grabación, cuentan sus cercanos, tiene una explicación.

Rodrigo Topelberg y Daniel Sauer tenían una amistad de años, ya que no sólo compartían vacaciones desde niños, sino que también ambos eran socios en Factop. Sin embargo, este año la relación comenzó a quebrarse por la propia administración de la firma, la cual entró en el radar de la CMF, el 5 de junio, cuando comenzó un proceso sancionatorio en su contra.

Con esa relación quebrada es que Villalobos -según relatan fuentes del caso- decide advertirle que Sauer quería dejarlo fuera de las conversaciones respecto del proceso que llevaba la CMF. en ese momento se pensaba que Topelberg no sabía lo que había debajo de todo y querían que pusiera más dinero para las operaciones tratadas en la conversación.

Lo que buscaba Villalobos-de acuerdo a la versión que ha entregado a la Fisclaía y sus cercanos- era que “propiciar un trato justo entre los tres clientes”, es decir “emparejar la cancha” también para Topelberg. La abogada estaba convencida que Sauer quería excluir a Topelberg de sus decisiones y acciones.

Otro antecedentes que Villalobos ha estado entregando en la investigación es que Hermosilla, no estaba jugando un rol para los Sauer, sino para otros actores del caso.

Todo esto es lo que empujó a Leonarda Villalobos a apretar “play”.

Dejarlo o no fuera

Incluso, en la conversación que registró Villalobos se hace referencia a Topelberg directamente. “Ustedes me van a disculpar, ustedes pueden saber mejor que yo... Yo vuelvo a insistir, o sea, probablemente al Ariel (Sauer, hermano de Daniel) no involucrarlo porque el hueón es tarado, Ya yo estoy convencida, pero a Topelberg hay que involucrarlo. Hay que decirle el riesgo que corre. Hay que decírselo”, dice Leonarda.

En la imagen, el abogado Luis Hermosilla. FOTO: HANS SCOTT/AGENCIAUNO

Sin embargo, Sauer y Hermosilla se muestran más desconfiados sobre esa decisión. “Mi problema es, si uno se lo dice, ¿qué va a ocurrir con él?”, dice el empresario, a lo que Hermosilla replica, “yo creo, Leo, que ahí ya está el leyendo mal. Yo creo que eso es una de las posibilidades, que deje de apoyar con esto, ¿cachai? Hay que dar, pero también hay que sensibilizar. Topelberg es un hueón es muy, muy, muy apanicado. Es más apanicado que Álvaro, entonces a las personas también darle hasta donde puedan llegar. Topelberg si ves esta cagada, es capaz que se ve corriendo, que no te dé más chance y ya no te apoye más”.

Finalmente, Sauer remata: “Y salga corriendo y le encuentra razón a la mamá, le encuentra razón a la mujer”.

Con el audio grabado, Leonarda Villalobos ya tenía la evidencia en su poder y, por lo mismo, acude a la esposa de Topelberg, Yael Speisky. Es a ella a quien le remite el registro vía WhatsApp, pero su viralización es algo que la abogada -dice- escapó de sus manos.

Las razones para grabar también se las expuso al propio Topelberg cuando le recriminó lo sucedido con lo publicado por Ciper. Según consignó La Segunda, el 17 de noviembre, la mujer le dijo al empresario y examigo que “yo nunca te dañé, siempre te cuidé, nunca me aproveché, nunca pensé en dañarte ni a ti ni menos tu familia. Hoy me levanto y me encuentro con la peor noticia que he tenido en mi vida! y viene de tu lado, increíble!!!!! jamás pensé ni en mis peores pesadillas que podrías llegar a ser así conmigo! Lamento tener que escribirte y no decírtelo a la cara! no sé como pudiste hacerme algo así! Estoy muy dolida”.