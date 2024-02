Una a una, de norte a sur, los partidos del oficialismo -junto a la Democracia Cristiana (DC)- revisaron las comuna del país que actualmente son administradas por la oposición. Ese fue el trabajo que concluyeron a principios de febrero y que les permitió avanzar en la resolución de un primer nudo de la antesala de las elecciones de octubre de este año: cuáles son los territorios en que pretenden destronar a la derecha.

A través de ese ejercicio, en que los dirigentes reconocieron a viva voz cuáles son las comunas en que tienen interés, los partidos tomaron conciencia de que llegar a acuerdos entre once colectividades para escoger un candidato único del pacto no será nada fácil. Y es que hay algunas comunas que son solicitadas por hasta nueve de los once partidos que anhelan formar un pacto electoral.

Ese es el caso de La Florida, que se ha posicionado como la comuna más codiciada de todas. Quienes han transparentado en las negociaciones que aspiran llegar al sillón municipal que hoy ocupa el alcalde Rodolfo Carter (Ind.) -impedido de repostular- son el Partido Socialista (PS), el PPD, el Partido Liberal, el Partido Comunista (PC), Acción Humanista, los regionalistas verdes, Revolución Democrática (RD), Convergencia Social y el Partido Radical, aunque estos últimos van a desistir de competir en esa zona.

Si bien en las negociaciones aún no se ponen nombres sobre la mesa, ya se han conocido algunas de las cartas.

Por ejemplo, el PS tiene inscritos como precandidatos en La Florida a Agustín Espinoza, Verónica Aliaga y Rodrigo Villegas. En el PPD, en tanto, se ha consolidado la opción de presentar al concejal Reinaldo Rosales, mientras que en RD quieren postular al exministro de Educación Marco Antonio Ávila.

Las seis comunas más apetecidas en el oficialismo que tensionan la municipal

En la colectividad liderada por Lautaro Carmona surgió la nominación del exconcejal y excandidato a alcalde por La Florida Nicolás Hurtado, quien actualmente se desempeña como subdirector de la División de Organizaciones Sociales (DOS), repartición gubernamental dependiente de la Segegob, encabezada por la ministra Camila Vallejo.

Los comunistas saben que en esta comuna corren con ventaja. Esto debido al respaldo electoral que siempre concitó la actual ministra Camila Vallejo (PC) y que fue refrendado en la elección de consejeros de mayo del año pasado, a través de Karen Araya (PC), quien se convirtió en la constituyente más votada en La Florida.

Por su parte, los regionalistas verdes apuestan por la profesora de inglés y magíster en Convivencia Escolar Rocío Miranda.

La segunda comuna más codiciada es Puente Alto, que en la actualidad es administrada por el alcalde Germán Codina (Renovación Nacional), quien tampoco puede ir a la reelección. En este territorio son siete los partidos oficialistas que han manifestado interés de competir: el PS, el PPD, el PC, los liberales, Acción Humanista, Convergencia Social y Comunes.

En esta comuna la carta del PS hasta el momento es Luis Escanilla. En tanto, Acción Humanista, el partido encabezado por el diputado Tomás Hirsch, apuesta por Matías Toledo, quien también cuenta con el respaldo de Comunes.

El tercer lugar de las comunas por las que más partidos se anotaron se lo lleva Paine, comuna que hoy administra Rodrigo Contreras (UDI) y que fue solicitada por el PS, el PPD, los comunistas, el Partido Radical y los regionalistas verdes. En este caso, entre quienes aspiran a quedarse con el municipio están Marco Antonio San Martín (PS), Mario Barros (Regionalista Verde) y Carolina Santis (Radical).

Otra comuna que ha sido altamente solicitada por los partidos del oficialismo es La Reina, que hoy en día es encabezada por el alcalde José Manuel Palacios (UDI). En este caso, las colectividades que aspiran a quedarse con el municipio son el PC, los liberales, Acción Humanista y Convergencia Social.

El mismo número de solicitudes tiene Antofagasta, que actualmente es encabezada por el alcalde Jonathan Velásquez (exmilitante Evópoli). Esta comuna ha sido solicitada por el PS, el PPD, el PC y los regionalistas verdes en la mesa de negociación.

También fueron cuatro los partidos que se anotaron en Buin: la DC, el PPD, el PC y los regionalistas verdes. En el caso de estos últimos, ellos apuestan por presentar al actual concejal Marcelo Álvarez.

El actual jefe comunal, Miguel Araya (UDI), será formalizado por fraude al Fisco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, lo que abre una ventana de posibilidades para la izquierda en una comuna que ha sido administrada por la derecha desde 2016.