“Leonarda mándame la grabación... 🤫”: Fiscalía accede a los WhatsApp de la primera receptora del audio de Hermosilla, Villalobos y Sauer

Tenían una relación de amistad. Leonarda Villalobos y Yael Speisky no sólo compartían la profesión de abogadas, sino que un círculo de amigos en torno a Factop donde la primera prestaba servicios a la firma de Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg. Éste último esposo de la segunda.

Sin embargo, la relación comenzó a quebrarse al mismo tiempo que se originaron los problemas económicos y judiciales del factoring, lo que llevó a Topelberg a querellarse en contra de Sauer, el 31 de julio de este año. Más tarde, el 3 de agosto, ingresaría una ampliación de la acción judicial en base a importantes antecedentes que grabó su entonces amiga, Leonarda Villalobos. Se trata del audio que generó el escándalo judicial-económico del 2023 y en el que se relatan supuestos pagos de coimas a funcionarios del SII y la CMF, lo que llevó a la Fiscalía Oriente a abrir una investigación penal que hasta ahora se mantiene en absoluta reserva.

¿Amigas y rivales?

Según ya ha declarado Villalobos a la Fiscalía, al realizar el registro de audio ella sólo intentó “emparejar la cancha” para que Topelberg supiera cómo se estaba manejando Factop, dado que consideraba que se le estaba dejando fuera de las decisiones, a pesar de que se le habría estado solicitando dinero. La abogada explicó a los investigadores que la intención nunca fue usar el audio con ningún otro propósito que sólo tener un registro personal.

Villalobos ya reconoció la grabación de la reunión que tuvo el 22 de junio en el que además estaba el penalista Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer. Para demostrarlo entregó su teléfono a los fiscales, quienes ya accedieron a las conversaciones que la abogada tuvo los días posteriores a la cita, encontrándose con el origen del escándalo: una conversación de varios días, insistencias y súplicas de confidencialidad con Yael Speisky.

De acuerdo a la información recabada por la Fiscalía Oriente y el OS-7 de Carabineros desde el teléfono de Villalobos, Speisky le dice a las 14.26 de la tarde de una fecha aún indeterminada: “mándame el audio, que cuando manejo sola puedo escuchar”. Su entonces amiga le responde, “sip ahora” (sic).

Pero el audio no llegó. A las 16.36 de esa misma jornada, la esposa de Topelberg insistió, pero a ahora a través de un “gif” que decía “aquí esperando”. Casi una hora después, Leonarda Villalobos le responde, pero con dos emojis 🤫🙏 (suplica silencio).

Luis Hermosilla es uno de los imputados del caso.

“Tuve que hacerlo para mi memoria”.

A las 17.42 de la tarde le dijo: “Esperameeeee”, “te lo mandaré, pero tienes que quedarte 🤫🤫 (emoji de silencio) 🙏🙏🙏🙏🙏 (emoji con manos de súplica)”.

Yael Speisky se compromete a guardar silencio, haciendo -hasta ahora- una desconocida alusión a que ella sería discreta con el registro por lo que le había pasado con la “Titi”. Fuentes del caso advierten que se trataría de María Isabel Ahubert, es decir “Titi” Ahubert, la icónica modelo de los 90′s -ex pareja del ídolo de la Selección Chilena Iván “Bam bam” Zamorano-, que en la actualidad está casada con Daniel Sauer. Entre ambas -cuentan- existió también un problema que involucró una grabación ilegal.

Speisky le respondió a Villalobos: “Pero animal, cómo se ocurre decirme eso, jajaja. A mí, que me grabó la Titi”. Leonarda le respondió: “esa es una mala persona”. La esposa de Topelberg volvió a comprometerse: “Pero yo no. Hablaste con Rodri?”.

Antes de contestar esa pregunta, Villalobos le dice, “yo tuve que hacerlo para mi memoria”, y enseguida respondió el mensaje sobre si había hablado con Topelberg. “Sí, nada mal”, y Speisky le responde, “¿Qué le dijiste? Para mantener la línea”. Finalmente, la conversación termina con un “mándame la grabación, perfecto, besos”.

La esposa de Topelberg vuelve a la carga

La insistencia para obtener el registro de la reunión ahora sería por un mensaje de audio a través de Whatsapp:

“Hola ‘Leito’, sorry, he tenido un fin de semana muy intenso, tengo a mi cuñado en la clínica, pero estoy bien, las niñas están bien, pero tú me debes el envió de la grabación que quiero escucharla completa. Por fis que no se te olvide”, le dijo Speisky.

Leonarda le contesta a las 19.15, “pero si te la envié”, y le adjunta un pantallazo donde se ve que el mensaje se lo mandó el día anterior a las 00.20 de la noche. Ese es el polémico audio, el cual tiene una duración de más de 1 hora y 45 minutos.

Con este extracto de la conversación, los investigadores ya comenzarían a despejar una de las primeras dudas del caso: ¿Cómo se difundió la conversación? El Ministerio Público indaga el delito de violación de secreto, tras la presentación de una querella por parte de Daniel Sauer, quien pidió la declaración en la causa de la esposa de su exsocio y amigo.

Yael Speisky se ríe al reconocer que el audio estaba en su chat, pero no se había dado cuenta y dice “soy atolondrada”, a lo que Villalobos le replica, “noo, estás colapsada”. Después la conversación continúa, pero sobre el estado de salud del hermano de Topelberg, Eduardo, como dos amigas que se interesan por las familias de una y de otra, a pesar de que las traiciones estaban a pocos días de explotar.