Mariana Zúniga medallista parapanamericana y única deportista paralímpica en los Panamericanos Santiago 2023: “Partí cuando vi la película Valiente”

Emocionada con su medalla de plata en el tiro con arco en los Parapanamericanos Santiago 2023, se mostró Mariana Zúñiga. Ella fue la única deportista que participó tanto en esta competencia como en los juegos Panamericanos convencionales que se desarrollaron hace un par de semanas en Santiago.

La deportista chilena es el protagonista del octao capítulo de “Sin Límites, historia de supercampeones”, una serie documental del Laboratorio de contenidos de La Tercera, que relata la historia de ocho deportistas paralímpicos chilenos.

“El arco es una extensión del brazo de uno, siempre me dio una sensación muy placentera muy de paz disparar”, relata Zúñiga en “Sin Límites”.

La deportista cuenta que “nací con una condición que se llama mielomeningocele, básicamente las terminaciones nerviosas no se alcanzaron a desarrollar eso me dejó con esta secuela de alguna manera, no poder caminar, no tener sensibilidad de la rodilla para abajo, gracias a una operación intrauterina que me realizaron que fue la segunda en Latinoamérica, quedé solamente con parálisis de la rodilla para abajo, bastante bueno para el pronóstico que tenía inicialmente”.

Sobre su carrera deportiva explica que “llevo cuatro años y medio, una carrera bien corta, pero bien explosiva en cuanto a experiencia, resultados, he estado en juegos paralímpicos, juegos paramericanos, juegos mundiales a nivel paralímpico y a nivel convencional”.

Zúñiga cuenta que su motivación para llegar al deporte fue una película animada. “Llegué al tiro con arco a los 10 años, cuando vi la película Valiente, en la que Mérida atraviesa una flecha con otra”.

Además, relata su experiencia de compatibilizar el deporte y los estudios. “Soy estudiante de tercer año de psicología en la Universidad Católica. Igual es un desafío diario el tema de compatibilizar los estudios, pero tengo la fortuna que tanto mis entrenadores como mi universidad mi apoyan”.

Sobre su experiencia de competir tanto en deporte convencional como paralímpicos explica que “me tocaba medirme con los convencionales, porque cuando partí éramos tres personas y después le fui agarrando el gusto. Mis logros más importantes en mi carrera obviamente está la medalla de plata en los juegos paralímpicos, también está la medalla de bronce en los suramericanos convencionales, mi primera medalla en un megaevento convencional”.