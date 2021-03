Ministra Mónica Zalaquett: “Confío en que las mujeres no van a transgredir las normas sanitarias”

Esta será su primera conmemoración del Día Internacional de la Mujer como ministra de la cartera y la tendrá que enfrentar en modo pandemia debido al virus del Covid-19. En esta entrevista, Mónica Zalaquett llama a conmemorar la fecha de manera responsable y asegura que “valoramos la libertad de expresión y creemos que las personas libremente podemos tomar las mejores decisiones”.

Hasta el momento hay más de 60 agrupaciones que se han organizado para salir a las calles el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, esto en un escenario de pandemia. ¿Qué piensa al respecto?

El llamado que hacemos es a conmemorar el Día de la Mujer. Es un día tremendamente importante para nosotras las mujeres en Chile y en el mundo, pero este año debido a la pandemia tenemos que conmemorar de manera creativa, y eso significa que tenemos que ser muy cuidadosas y no transgredir todas las medidas que nos exige el sistema sanitario. Debemos respetar los aforos, mantener el distanciamiento social, usar mascarilla y alcohol gel.

¿Le parece conveniente que se hagan movilizaciones justo en el momento en que las cifras de contagio han aumentado?

Insisto, mi llamado es que conmemoremos de una manera creativa.

¿Pide que no haya marchas masivas?

Que nos expresemos y conmemoremos de forma creativa, respetando las normas.

Usted llama a conmemorar de forma creativa, lo que puede significar un riesgo de que existan aglomeraciones. Esto, pese a que debido a la pandemia no se pueden realizar movilizaciones masivas debido a que el plan Paso a Paso, dependiendo en la fase en que se encuentre, permite un número limitado de personas al aire libre. ¿Por qué no se dice directamente que no se puede?

He conversado con la directiva 8M y la Coordinadora 8M no ha hecho un llamado a marcha, el Colegio Médico se ha referido a que seamos respetuosos, distintas autoridades nacionales también han hecho referencia. Yo he visto que en otros países, por ejemplo, hay mujeres que saldrán a los balcones, busquemos formas creativas. Estoy segura de que vamos a tener un 8M ejemplar, las mujeres chilenas somos mujeres muy respetuosas y, sin ir más lejos, nosotras somos las grandes cuidadoras de nuestras familias.

Se lo pregunto porque justamente en España se prohibió todo tipo de movilización y el llamado fue explícitamente que no se hagan marchas…

Insisto, nosotros somos muy respetuosos, valoramos la libertad de expresión y creemos que las personas libremente podemos tomar las mejores decisiones para nosotras y toda la ciudadanía. Creo que tenemos una oportunidad.

¿No es que al gobierno le complique tener una postura más firme para no pagar un costo político?

No, para nada, nosotros queremos cuidar, por supuesto, la salud de todas las chilenas y chilenos, por eso hacemos un llamado a asumir esta conmemoración de forma responsable.

Si es que este lunes hay aglomeraciones y se saltan las restricciones del plan Paso a Paso, ¿cuál es la instrucción del gobierno? ¿Se van a disolver esas concentraciones?

No tengo una información determinada, porque no estoy a cargo de la seguridad pública, pero mi deber y mi responsabilidad es hacer un llamado a que conmemoremos este día de manera responsable. Todo Chile sabe que estamos en una crisis sanitaria, pero todavía estamos en una fase de vacunación. Yo confío en las mujeres, confío en que va a haber conmemoraciones y confío en que las mujeres no van a transgredir las normas sanitarias.

Siendo este el último año del Presidente Piñera, ¿cree que el gobierno ha logrado hacerse cargo de buena forma de las demandas de las mujeres?

Yo estoy muy contenta. La agenda mujer ya ha sido ejecutada casi el 70%, nos queda un 30% que lo estamos trabajando y esperamos tener los resultados este último año. Hemos tenido avances importantes y, por supuesto, que hay un camino por recorrer, pero el compromiso del Presidente Sebastián Piñera y de este gobierno con las mujeres se ha explicitado de diversas formas. Por ejemplo, eliminamos vía instructivo las discriminaciones en los planes de salud, promulgamos hace pocos meses atrás la ley de segundas nupcias…

¿Y en qué cree que están al debe?

Hay temas que son tremendamente relevantes en materia de eliminar inequidades y las estamos trabajando, pero indudablemente muchas veces los tiempos no dependen solamente de nosotros. Por ejemplo, la única ley discriminatoria que aún continúa en nuestro Código Civil es la ley de sociedad conyugal (...). Para nosotros es importante eliminar las discriminaciones que existen, como la sociedad conyugal, y sacar la ley de violencia integral.

¿Usted está conforme con lo que ha hecho como ministra?

Esa es mi motivación diaria, he dado lo mejor de mí, pero no soy yo la que me tengo que evaluar.

Sectores feministas han transmitido que falta un rol más activo del gobierno para hacerse cargo de los problemas de las mujeres durante la pandemia, por ejemplo, de la violencia intrafamiliar, apoyos económicos, entre otros. ¿Cuál es su evaluación?

Creo que aquí la sociedad civil cumple con su rol que es realizar las demandas necesarias para que el Estado de Chile, independiente del gobierno de turno, avance. Nosotros en materia de violencia hemos fortalecido los canales de comunicación donde entregamos orientación y ayuda; hemos creado un WhatsApp silencioso, una política pública tan exitosa que hoy día se está replicando en otros países y estamos incorporando nuevas tecnologías...

¿Es suficiente?

Siempre se puede hacer más, pero creo que estamos trabajando con sentido de urgencia.