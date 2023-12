“Muro de Jericó”: Aseguran que Israel conocía el plan de ataque de Hamas desde hace un año, pero lo ignoró por ser muy complicado

A casi dos meses de que Hamas lanzara un ataque contra Israel, que mató al menos 1.200 personas, se dio a conocer que funcionarios militares y de inteligencia israelíes obtuvieron hace más de un año el plan del grupo islamista para la operación que lanzaron el 7 de octubre pasado, pero lo descartaron porque lo consideraron como una aspiración y algo muy difícil de llevar a cabo.

Así lo reveló el diario The New York Times, que señaló que el documento de 40 páginas, que las autoridades israelíes denominaron en código “Muro de Jericó” -llamado así por las antiguas fortificaciones de la actual Cisjordania-, describía, punto por punto, exactamente el tipo de invasión que pretendían llevar adelante.

El documento traducido, que fue revisado por The New York Times, no fijaba una fecha para el ataque, detallaba un asalto que arrasaría las fortificaciones alrededor de la Franja de Gaza, tomaría ciudades israelíes y atacaría bases militares clave. Fue seguido con precisión por Hamas el 7 de octubre, dijo el periódico estadounidense.

El diario indicó que el documento mencionó un bombardeo de cohetes al comienzo del ataque, drones para destruir las cámaras de seguridad y ametralladoras automáticas a lo largo de la frontera, y hombres armados que llegarían a Israel en masa en parapentes, en motos y a pie, tal como ocurrió en la realidad.

Detallaba ataques con cohetes para distraer a los soldados israelíes y enviarlos apresuradamente a búnkeres, y drones para desactivar las elaboradas medidas de seguridad a lo largo de la valla fronteriza que separa Israel y Gaza. Luego, los combatientes de Hamas atravesarían 60 puntos del muro, irrumpiendo a través de la frontera hacia Israel.

El documento comienza con una cita del Corán: “Sorpréndelos a través de la puerta. Si lo haces, ciertamente prevalecerás”. La misma frase ha sido ampliamente utilizada por Hamas en sus videos y declaraciones desde el 7 de octubre, indicó el Times.

Liam Or, de 18 años, viaja con su padre en un helicóptero militar tras su liberación como rehén del grupo Hamas en la Franja de Gaza, el 30 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Uno de los objetivos más importantes descritos en el documento era invadir la base militar israelí en Re’im, que alberga la división de Gaza responsable de proteger la región. También se enumeraron otras bases que estaban bajo el mando de la división.

La información recibida por el diario The New York Times indicó que plan también “incluía detalles sobre la ubicación y el tamaño de las fuerzas militares israelíes, los centros de comunicación y otra información confidencial, lo que plantea dudas sobre cómo Hamas reunió su inteligencia y si hubo filtraciones al interior de la seguridad israelí”.

El diario señaló que el plan circuló ampliamente entre los líderes militares y de inteligencia israelíes, pero “los expertos determinaron que un ataque de esa escala y ambición estaba más allá de las capacidades de Hamas”. “No está claro si el primer ministro Benjamin Netanyahu u otros altos líderes políticos también vieron el documento”, añadió.

El ataque fue ampliamente visto como un importante falla de la inteligencia israelí, y varios altos funcionarios de defensa y seguridad asumieron en octubre su responsabilidad en cierta medida por los errores que llevaron a los ataques.

Ese mismo mes, Netanyahu recibió duras críticas públicas después de que acusó a los jefes de seguridad en una publicación en las redes sociales, posteriormente eliminada, de no advertirle sobre el ataque inminente.

“Por el contrario, todos los funcionarios de Defensa... evaluaron que Hamas fue disuadido”, escribió el premier.

Israel habría obtenido el documento con el plan el año pasado y en él se señala que los funcionarios de la división militar israelí en Gaza, responsable de defender la frontera con Gaza, dijeron que las intenciones de Hamas no estaban claras.

El Presidente de Israel, Isaac Herzog, y el Presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, visitan el kibutz Beeri tras el ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas, en el sur de Israel, el 27 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

“Aún no es posible determinar si el plan ha sido plenamente aceptado y cómo se manifestará”, se lee en una evaluación militar revisada por The New York Times.

Luego, en julio, apenas tres meses antes de los ataques, un analista veterano de la Unidad 8200, la agencia de inteligencia de señales de Israel, advirtió que Hamas había llevado a cabo un intenso ejercicio de entrenamiento de un día de duración que parecía similar a lo descrito en el plan, indicó el diario.

Pero un coronel de la división de Gaza hizo caso omiso de sus preocupaciones, según correos electrónicos cifrados vistos por el periódico.

“Rechazo rotundamente que el escenario sea imaginario”, escribió el analista en los intercambios de correo electrónico. El ejercicio de entrenamiento de Hamas, dijo, coincidía plenamente con “el contenido del Muro de Jericó”, indicó.

“Es un plan diseñado para iniciar una guerra”, añadió. “No se trata simplemente de un ataque a una aldea”.

Los funcionarios admitieron en privado -dijo el Times- que, si los militares hubieran tomado en serio estas advertencias y hubieran redirigido refuerzos significativos al sur, donde Hamas atacó, Israel podría haber mitigado los ataques o incluso haberlos evitado.

En cambio, el Ejército israelí no estaba preparado cuando los terroristas salieron de la Franja de Gaza.

La audacia del plan, señalaron los funcionarios, hizo que fuera fácil subestimarlo, dijo el Times.

Un soldado camina entre los escombros de una casa quemada tras el mortal ataque del 7 de octubre perpetrado por Hamas en el kibutz Nir Oz, en el sur de Israel, el 21 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

Según la cadena CNN, la comunidad de inteligencia estadounidense produjo al menos dos evaluaciones, basadas en parte en inteligencia proporcionada por Israel, advirtiendo a la administración del Presidente Joe Biden de un mayor riesgo de conflicto palestino-israelí en las semanas previas al ataque sísmico en el sur de Israel, dijeron fuentes familiarizadas con la inteligencia en los días posteriores al 7 de octubre.

Una actualización del 28 de septiembre advertía, basada en múltiples flujos de inteligencia, que Hamas estaba a punto de intensificar los ataques con cohetes a través de la frontera.

Un cable de la CIA del 5 de octubre advirtió en general sobre la creciente posibilidad de violencia por parte de Hamas. Luego, el 6 de octubre, el día antes del ataque, funcionarios estadounidenses hicieron circular informes desde Israel que indicaban una actividad inusual por parte del grupo islámico.

La cadena indicó, eso sí, que ninguna de las evaluaciones estadounidenses ofreció detalles tácticos o indicaciones del ataque del 7 de octubre.

The New York Times también dio a conocer otros planes de Hamas. Por ejemplo, señaló que en septiembre de 2016, la oficina del Ministerio de Defensa israelí compiló un memorando ultrasecreto basado en una versión mucho anterior de un plan de ataque del grupo. El documento, que fue firmado por el entonces ministro de Defensa, Avigdor Lieberman, decía que una invasión y toma de rehenes “provocaría graves daños a la conciencia y la moral de los ciudadanos de Israel”.

Militantes de Hamas celebran después de entregar rehenes a la Cruz Roja Internacional, en la Franja de Gaza, el 29 de noviembre de 2023. Foto: Reuters

El memorando, que fue visto por el Times, decía que Hamas había comprado armas sofisticadas, bloqueadores de GPS y drones. También detalló que el grupo había aumentado su fuerza de combate a 27.000 personas, habiendo añadido 6.000 a sus filas en un período de dos años y que esperaba llegar a 40.000 para 2020, determina el documento.

El año pasado, después de que Israel obtuviera el documento “Muro de Jericó”, la división militar de Gaza redactó su propia evaluación de inteligencia de este último plan de invasión.

La división de Gaza se refirió al plan como una “brújula”, es decir, que el grupo sabía a dónde quería ir, pero aún no había llegado allí.

Sin embargo, cuando el experto de inteligencia de la Unidad 8200 le escribió a sus colegas sobre unos entrenamientos que estaban realizando militantes de Hamas bajo la atenta mirada de altos comandantes del grupo, el coronel de la división de Gaza aplaudió el análisis, pero dijo que el ejercicio era parte de un escenario “totalmente imaginativo”, no una indicación de la capacidad de Hamas para llevarlo a cabo.

“En resumen, esperemos pacientemente”, escribió el coronel. Sin embargo, los hechos desencadenados a partir del 7 de octubre le dieron la razón al experto de inteligencia de la Unidad 8200.